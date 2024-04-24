Клубное ТВ «Реала» о жалобах по эпизоду с ударом Ямаля: «Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в ворота «Барсы»
Телевидение «Реала» прокомментировало эпизод с ударом Ламина Ямаля.
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер каталонцев Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил, что клуб потребует переигровку из-за этого эпизода.
По мнению клубного ТВ «Реала», гол нельзя было засчитывать, даже если мяч полностью пересек линию – авторы ролика считают, что Пау Кубарси находился в офсайде и мешал вратарю.
«Ему [Лунину] пришлось обходить его, и из-за этого Лунин потерял десятые доли секунды, чтобы дотянуться до мяча», – заявил диктор.
«Мы уже просили [внедрить технологию определения гола] несколько раз, но Ла Лига не обращает внимания на нас.
Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в их ворота», – добавили авторы видео.
Клубное ТВ «Реала» считает, что Кристенсен «явно фолил» на Кроосе перед голом в класико: «Он опирается обеими руками на плечо Тони. ВАР должен был разобрать этот момент»
Барса еще умудряется жаловаться на судейство?
Хорошо отметили, что именно Лапорта и был против системы определения гола)
Лапорта просит о переигровке… хотя сам голосовал против системы определения гола.
Или по твоему ТВ Реала должно молчать после таких атак со стороны официальных лиц Барселоны?
🤷🏻♂️