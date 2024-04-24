Клубное ТВ «Реала» о жалобах по эпизоду с ударом Ямаля: «Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в ворота «Барсы»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Андрей Лунин Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Телевидение «Реала» прокомментировало эпизод с ударом Ламина Ямаля.

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер каталонцев Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил, что клуб потребует переигровку из-за этого эпизода.

По мнению клубного ТВ «Реала», гол нельзя было засчитывать, даже если мяч полностью пересек линию – авторы ролика считают, что Пау Кубарси находился в офсайде и мешал вратарю.

«Ему [Лунину] пришлось обходить его, и из-за этого Лунин потерял десятые доли секунды, чтобы дотянуться до мяча», – заявил диктор.

«Мы уже просили [внедрить технологию определения гола] несколько раз, но Ла Лига не обращает внимания на нас.

Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в их ворота», – добавили авторы видео.

Клубное ТВ «Реала» считает, что Кристенсен «явно фолил» на Кроосе перед голом в класико: «Он опирается обеими руками на плечо Тони. ВАР должен был разобрать этот момент»

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26 комментариев
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Реал и Барса как два ребёнка просто. Честное слово
+22
-6
+16
Уж не Плак ТВ говорить о плаче. На фоне общественного негатива в сторону нытья Барселоны разумнее и выигрышнее было промолчать, но нет. Эти не смогли, попа бы отвалилась.
+31
-20
+11
Первый пенальти в ворота Барсы за 32 тура? Я правильно понял?
Барса еще умудряется жаловаться на судейство?

Хорошо отметили, что именно Лапорта и был против системы определения гола)
+18
-12
+6
Ответ Евгений Сидоров
Уж не Плак ТВ говорить о плаче. На фоне общественного негатива в сторону нытья Барселоны разумнее и выигрышнее было промолчать, но нет. Эти не смогли, попа бы отвалилась.
Так Перес и Анчелотти молчат… в отличии от каталонских)
+10
-7
+3
Ответ Real_v_dushe
Подавайте в суд на переигровку матча. И скрины с офсайдом Кубарси не забудьте приложить.
Подать в суд на переигровку? А кто-то вменяемый реально верит, что ее назначат?)) О, Барса, ты просто чудо, и фанаты твои такие же молодцы, как и ты) О, да))))
+6
-3
+3
Сейчас барсофаны расскажут что нет часов для подсчёта пенальти, поэтому ваши данные неверные🤣🤣🤣
+4
-3
+1
Ответ Number_2
Норм там на тв комплексуют
То есть на ТВ нельзя, а Хави, Лапорте и другим кулесам можно?
Лапорта просит о переигровке… хотя сам голосовал против системы определения гола.

Или по твоему ТВ Реала должно молчать после таких атак со стороны официальных лиц Барселоны?

🤷🏻‍♂️
+7
-6
+1
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Не выгодно такое кулесам… сразу минусы полетели)
+2
-2
0
Ответ wmfrxwf5rq
Реал и Барса как два ребёнка просто. Честное слово
Разница только а том, что официальным лицам Реала (включая тренера и игроков) хватает ума не истерить из-за судейства и не позориться на весь мир своими заявлениями. В отличие от представителей одного синегоанатового клуба
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Ответ wmfrxwf5rq
Реал и Барса как два ребёнка просто. Честное слово
Два самых токсичных клуба.😎😎😎😎
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Ответ Максим Черкашин
Два самых токсичных клуба.😎😎😎😎
Токсичнее и кризиснее МЮ сейчас ТОП-клуба в Европе нет, хотя и ТОП-клубом вас уже назвать тяжело. Хотя Вы насколько я понимаю, даже не манк, а вообще глор.
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Ответ Tristan...
А вот и главные борцы за справедливость
Подавайте в суд на переигровку матча. И скрины с офсайдом Кубарси не забудьте приложить.
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