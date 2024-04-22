Глава Ла Лиги Тебас после удара Ямаля в классико выложил скрины новостей об ошибках системы определения гола

Хавьер Тебас ответил на критику отсутствия системы определения гола в Ла Лиге.

Глава Ла Лиги выложил в твиттере скриншоты новостей об ошибках данной системы, сопроводил пост подписью: «Без комментариев…»

Ранее в матче «Реала» против «Барселоны» (3:2) 32-го тура Ла Лиги возник спорный эпизод. На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер мадридцев выбил его в поле.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

По окончании матча многие раскритиковали отсутствие автоматической системы определения гола на матчах Ла Лиги. В частности, недовольство высказали голкипер Марк-Андре тер Стеген, главный тренер каталонцев Хави Эрнандес, а также экс-арбитр , который при этом уточнил: «Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно».

Изображения: twitter.com/Tebasjavier

Хави об ударе Ямаля: «Все видели, что мяч попал в ворота «Реала». Все пошло против «Барсы». Я еще в начале сезона предупреждал, что мне не нравилось увиденное, и сегодня был сплошной абсурд»

Тер Стеген об отсутствии системы определения гола в Ла Лиге: «Позор. В этой индустрии хватает денег, только не на главное»

После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»