Глава Ла Лиги Тебас после удара Ямаля в классико выложил скрины новостей об ошибках системы определения гола
Хавьер Тебас ответил на критику отсутствия системы определения гола в Ла Лиге.
Глава Ла Лиги выложил в твиттере скриншоты новостей об ошибках данной системы, сопроводил пост подписью: «Без комментариев…»
Ранее в матче «Реала» против «Барселоны» (3:2) 32-го тура Ла Лиги возник спорный эпизод. На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер мадридцев Андрей Лунин выбил его в поле.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
По окончании матча многие раскритиковали отсутствие автоматической системы определения гола на матчах Ла Лиги. В частности, недовольство высказали голкипер Марк-Андре тер Стеген, главный тренер каталонцев Хави Эрнандес, а также экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес, который при этом уточнил: «Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно».
Изображения: twitter.com/Tebasjavier
Хави об ударе Ямаля: «Все видели, что мяч попал в ворота «Реала». Все пошло против «Барсы». Я еще в начале сезона предупреждал, что мне не нравилось увиденное, и сегодня был сплошной абсурд»
Тер Стеген об отсутствии системы определения гола в Ла Лиге: «Позор. В этой индустрии хватает денег, только не на главное»
После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»
Убери сейчас Реал оттуда и испанские клубы вообще не будут набирать очков в кубках,так сильно деградирует чемпионат Испании…
Ага, под саундтрек из Секретных материалов надо было еще.
стоимость технологии - 3 млн евро. ЗП Тебаса - 5,5 млн евро
https://www.besoccer.com/new/canal-technology-proves-referee-was-right-about-yamal-s-ghost-goal-1312032
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13335645/Barcelona-Real-Madrid-beIN-Sports-Lamine-Yamal-goal-El-Clasico.html
А сейчас в реале и барсе не играют лучшие футболисты мира? А кто эти лучшие и где они по вашему играют.