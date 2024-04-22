Глава Ла Лиги Тебас после удара Ямаля в классико выложил скрины новостей об ошибках системы определения гола

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Хавьер Тебас Эдуардо Итурральде Гонсалес Сесар Сото Градо видеоповторы соцсети Андрей Лунин технологии Ламин Ямаль Футбол

Хавьер Тебас ответил на критику отсутствия системы определения гола в Ла Лиге.

Глава Ла Лиги выложил в твиттере скриншоты новостей об ошибках данной системы, сопроводил пост подписью: «Без комментариев…»

Ранее в матче «Реала» против «Барселоны» (3:2) 32-го тура Ла Лиги возник спорный эпизод. На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер мадридцев Андрей Лунин выбил его в поле.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

По окончании матча многие раскритиковали отсутствие автоматической системы определения гола на матчах Ла Лиги. В частности, недовольство высказали голкипер Марк-Андре тер Стеген, главный тренер каталонцев Хави Эрнандес, а также экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес, который при этом уточнил: «Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно».

Изображения: twitter.com/Tebasjavier

Хави об ударе Ямаля: «Все видели, что мяч попал в ворота «Реала». Все пошло против «Барсы». Я еще в начале сезона предупреждал, что мне не нравилось увиденное, и сегодня был сплошной абсурд»

Тер Стеген об отсутствии системы определения гола в Ла Лиге: «Позор. В этой индустрии хватает денег, только не на главное»

После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»

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35 комментариев
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Когда уже это «недоразумение» выкинут с поста,он и Испания делают все во «благо» Англии)) И самое удивительное,все клубы Испании его поддерживают,не считая Реал и Атлетик.
Убери сейчас Реал оттуда и испанские клубы вообще не будут набирать очков в кубках,так сильно деградирует чемпионат Испании…
+40
-3
+37
почему спортс молчит и не ставит скрины разных каналов, где доказали, что мяч не пересек линию?
+23
-5
+18
>>Глава Ла Лиги выложил в твиттере скриншоты новостей об ошибках данной системы, сопроводил пост подписью: «Без комментариев…»

Ага, под саундтрек из Секретных материалов надо было еще.
+12
0
+12
Ответ Rister81
Когда уже это «недоразумение» выкинут с поста,он и Испания делают все во «благо» Англии)) И самое удивительное,все клубы Испании его поддерживают,не считая Реал и Атлетик. Убери сейчас Реал оттуда и испанские клубы вообще не будут набирать очков в кубках,так сильно деградирует чемпионат Испании…
пока клубы его поддерживают - никогда. Один Реал голосует всегда против него
+10
-1
+9
так в чём проблема тебас установи новую систему определения гола, в некоторых лигах уже стоит.
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-1
+5
Ладно с системой, но неужели на новом стадионе не нашлось приличного ракурса для повтора ?
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Ответ neuner
почему спортс молчит и не ставит скрины разных каналов, где доказали, что мяч не пересек линию?
Клубные пристрастия редактуры уже давно ясны
+6
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+4
Ответ Александр Северный
тебас - мадридский коврик для вытирания ног. у меня всё.
При этом Реал все делает что бы убрать его, а Барса всегда за него голосует. Парадокс.
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Ответ zamzam
Ладно с системой, но неужели на новом стадионе не нашлось приличного ракурса для повтора ?
а Реалу может это на выгодно в данном эпизоде
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Ответ Hesen Nuriyev
с этих камер ничего не понятно, специальной системой уже расчертили все, гола не было точно
Наоборот, расчертили, что гол был
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Ответ antoniox
так в чём проблема тебас установи новую систему определения гола, в некоторых лигах уже стоит.
в некоторых лигах с 2016

стоимость технологии - 3 млн евро. ЗП Тебаса - 5,5 млн евро
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Ответ Mamontilo
в некоторых лигах с 2016 стоимость технологии - 3 млн евро. ЗП Тебаса - 5,5 млн евро
В серии а и апл уже стоят такие системы
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Ответ neuner
почему спортс молчит и не ставит скрины разных каналов, где доказали, что мяч не пересек линию?
Ну скинь сам в комменты, в чем проблема?
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Ответ damondiamond
Там на повторе даже понятно было, что мяч пересёк линию полностью, надо смотреть на правое колено Лунина, что оно касается края линии ворот, а мяч за коленом находится в воротах
с этих камер ничего не понятно, специальной системой уже расчертили все, гола не было точно
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Ответ Rister81
Когда уже это «недоразумение» выкинут с поста,он и Испания делают все во «благо» Англии)) И самое удивительное,все клубы Испании его поддерживают,не считая Реал и Атлетик. Убери сейчас Реал оттуда и испанские клубы вообще не будут набирать очков в кубках,так сильно деградирует чемпионат Испании…
Да что там клубы…солнце греть перестанет!!!
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Ответ damondiamond
Наоборот, расчертили, что гол был
ссылку пожалуйста, я 3 разных канала смотрел, везде системой показано, что гола нет
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Ответ Hesen Nuriyev
ссылку пожалуйста, я 3 разных канала смотрел, везде системой показано, что гола нет
https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1782311389765255462
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Ответ damondiamond
https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1782311389765255462
а эти совсем по другому нарисовали) похоже правду так и не узнаем)

https://www.besoccer.com/new/canal-technology-proves-referee-was-right-about-yamal-s-ghost-goal-1312032

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13335645/Barcelona-Real-Madrid-beIN-Sports-Lamine-Yamal-goal-El-Clasico.html
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Ответ Hesen Nuriyev
а эти совсем по другому нарисовали) похоже правду так и не узнаем) https://www.besoccer.com/new/canal-technology-proves-referee-was-right-about-yamal-s-ghost-goal-1312032 https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13335645/Barcelona-Real-Madrid-beIN-Sports-Lamine-Yamal-goal-El-Clasico.html
Я тоже видел проекцию, что мяч касается линии, но на тех скринах сам мяч ещё не касается перчаток Лунина, а на этом разборе он касается их
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Ответ Rister81
За что можно уважать англичан,они умеют «вертеться» и выжимать максимум,а вот чем занималась испанская федерация я понять не могу,когда Реал и Барса были на пике,когда тут играли лучшие футболисты мира,надо было развивать лигу,привлекать новых спонсоров,повышать доходы и призовые для всех испанских команд,чтобы условная Севилья не сводила концы с концами.Но куда испанцам до англичан,они жили «здесь и сейчас» забив на перспективу,по итогу лига в упадке,Барса на рычагах,остальные каждую копейку считают,один Реал на плаву,но это больше заслуга Переса,отрыв АПЛ будет расти и дальше
Вы упускаете экономическое положение двух стран, которое, само по себе ограничивает рост лиги. По всяким там Севильям и Валенсиям ударил экономический кризис, этот же кризис догнал и Барселону, и только Реал смог пройти его гладка, и то, не без проблем. Это не говоря уже о том что в АПЛ есть клубы которыми владеют страны, и им никакие новые спонсоры не нужны, а есть некоторые конгломераты, которые владеют сразу несколькими клубами. В Испании или Италии этого попросту нет!
А сейчас в реале и барсе не играют лучшие футболисты мира? А кто эти лучшие и где они по вашему играют.
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Ответ SergioRamos92
И Бильбао еще
вот про них не помню, спасибо за напоминание
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Ответ Влад Аронофски
пока клубы его поддерживают - никогда. Один Реал голосует всегда против него
И Бильбао еще
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Ответ d3fstqd
Ну так Лига, это не 3 клуба, а 40. Поэтоу в Англии топов не трогают, а Лестеры, Ноттингемы и Эвертоны прессуют. А в Испании обратная ситуация +-
За что можно уважать англичан,они умеют «вертеться» и выжимать максимум,а вот чем занималась испанская федерация я понять не могу,когда Реал и Барса были на пике,когда тут играли лучшие футболисты мира,надо было развивать лигу,привлекать новых спонсоров,повышать доходы и призовые для всех испанских команд,чтобы условная Севилья не сводила концы с концами.Но куда испанцам до англичан,они жили «здесь и сейчас» забив на перспективу,по итогу лига в упадке,Барса на рычагах,остальные каждую копейку считают,один Реал на плаву,но это больше заслуга Переса,отрыв АПЛ будет расти и дальше
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Карманный глава кабинетного
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Просто превосходна реакция на проблему. А потом удивляется почему интерес к лиге падает, когда в таком матче, который смотрит весь мир отсутствует эта система.
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Кто в курсе, подскажите. В турецкой, бельгийской и португальской лигах есть эта технология?
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И скрины сообщений, где такие как Тебас утверждают, что Земля плоская
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Там на повторе даже понятно было, что мяч пересёк линию полностью, надо смотреть на правое колено Лунина, что оно касается края линии ворот, а мяч за коленом находится в воротах
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Вот он - пресловутый испанский стыд.
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Тебас это любой тролль Спортса с разницей,что он дорвался до президента Ла лиги
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