Габулов о Федотове: «Он не подходит ЦСКА по масштабу личности и амбициозности. С Игнашевичем клуб может стать чемпионом на долгие годы»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Игнашевич Владимир Габулов Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Владимир Габулов считает, что Владимир Федотов не соответствует уровню ЦСКА.

– В чем главная проблема ЦСКА?

– Я считаю, что в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА.

Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определенных решений.

– Тарханов видит следующим тренером ЦСКА Игнашевича. А вы?

– Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Все это будет передаваться футболистам.

У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича, – сказал бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов.

Сергей Игнашевич занимает пост главного тренера «Балтики», клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка в 24 играх. Ранее клуб вылетел в Путь регионов Фонбет Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 0:2 в 1/2 финала Пути РПЛ. 

Команда под руководством Владимира Федотова на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 37 баллов в 24 матчах.  

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70 комментариев
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Березуцкого видимо мало было)
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-3
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В прошлом году Федотов из состава ЦСКА выжал больше,чем можно,в этом тоже делает,что возможно-и вдруг по масштабу не подошел!С Сочи сами видели,что сделал,в Оренбурге неплохо работал.Игнашевич,конечно,тренер,а не физрук,а достижения у него какие?
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-5
+17
Тренер, который борется за выживание больше подходит Цска, чем тренер, который берет серебро и Кубок )
+19
-4
+15
мостовой не подойдёт? человек играл в футбол, ничего нового за это время не придумали, все знает и понимает, походка футбольная, чеканить сможет бесконечно
+16
-1
+15
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
а что плохого в колхозниках?
+10
-1
+9
Ответ Дурачок Виталий
Березуцкого видимо мало было)
Ну Березуцкий вообще нигде ничего не показывал до ЦСКА, а Николаич у нас в Калининграде праздник дал, выведя Балтику в вышку.... Да боремся за сохранение, но а кто после выхода не боролся??? Да и игру ставит, физика норм (что для нашей лиги важно), вариативность есть, молодым доверие ..... Не думаю, что он готов, но и с Березуцким сравнение совсем неуместно
+9
-1
+8
Ответ Дурачок Виталий
Березуцкого видимо мало было)
Двух, двух.
+8
-1
+7
Лично я считаю что Федотов сильнейший тренер в России сейчас. Просмотрите на состав ЦСКА, там практически нету сильных игроков, а результаты на уровне. Габулов скорее переел шашлыка у Стаса.
+11
-4
+7
Амбициозность коней в последних двух сезонах зашкаливает. Просто у атамана нема золотого запасу
+6
0
+6
Ещё один,который знает как.😁
+6
-1
+5
А чему/кому сейчас соответствует ЦСКА? Я как болельщик с 1999 года не нахожу ответа на этот вопрос.
Мне кажется, из российских специалистов лучше сейчас и не найдешь никого.
Можно ещё поставить тандем из Вагнера и Карвальо и заявиться в медиалигу)
+5
0
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Чего добился Игнашевич как тренер?
+6
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+4
Габулов состав ЦСКА видел вообще? Какое чемпионство на долгие годы?)
+4
0
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Нет, рано ещё Игнаша звать для борьбы с Зенитом. И Семака только зря пугать. Ещё не всех игроков собрали для этой цели амбициозной с алжирских помоек.
+5
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+4
Ответ riverman1980
Тренер, который борется за выживание больше подходит Цска, чем тренер, который берет серебро и Кубок )
А ты не думал, что это от подбора игроков зависит? От уровня команды? Или ты считаешь, что тот же Федотов в Балтике за высокие места бы боролся? Курбан Бердыев правильно сказал: "тренера Федотова делают игроки". Результаты всегда в уровень игроков упираются. И я уверен, что с имеющимися у ЦСКА игроками можно добиваться большего, чем сейчас демонстрирует Федотов. Его блевотный оборонительный анти-футбол надоел с вечными пропусками в концовках и потерянными 21 очками за сезон. Игнашевич хотя бы атакующий футбол ставит.
+3
0
+3
а ещё он шашлык жарить не умеет😂
+3
0
+3
ну да. У Зенита на скамейке игрок за 15 лямов, а у ЦСКА надежда на Аббоса за полляма.
Конечно дело только в Федотове и с Игнашевичем сразу станут бороться за чемпионство и навяжем борьбу Зениту.
+5
-3
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Ответ igor.igorev
Это игроки выжали из лысого всё. Обычный физрук уровня Сочи или Урала.
Что могут выжать из тренера Юсупов и Цаллагов?
+3
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+2
У Игнашевича, конечно, потенциал присутствует.

Но ему бы сначала разобраться с Балтикой и оставить ее в РПЛ, чтобы подтвердить что он сильный тренер.
А то концовку прошлого сезона в ФНЛ провалили, начало этого сезона тоже провалили - вот только начали играть, когда сделали зимнюю закупку и "петух клюнул" в борьбе за выживание.
+4
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+2
Ответ Баир Дамбаев
Правильно нужен молодой амбициозный тренер , Федотов слишком предсказуем. У него одна тактика. Взяли кубок и 2 место , выше не прыгнем. Тем более Федотов не доверяет молодым. Хоть с Игнашевичем интересно будет как развиваться команда начнет.
А с чего она начнёт развиваться? И куда развиваться?
+2
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Зачем учиться на ошибках других экспериментаторов, надо прогуляться по граблям. =) Это не про вопрос верю-не верю, нужно же опираться на факты, ну какой сейчас Игнашевич?
+2
0
+2
Ответ Баир Дамбаев
Правильно нужен молодой амбициозный тренер , Федотов слишком предсказуем. У него одна тактика. Взяли кубок и 2 место , выше не прыгнем. Тем более Федотов не доверяет молодым. Хоть с Игнашевичем интересно будет как развиваться команда начнет.
Что будете делать, когда результаты у Игнашевича окажутся еще хуже - переобуваться в прыжке и поносить тренера? У Абаскаля также была "смелость и опыт", но это не мешало влетать Факелу. Федотов норм тренер и выжимает из того что есть максимум.
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+2
Ответ Vatikan
мостовой не подойдёт? человек играл в футбол, ничего нового за это время не придумали, все знает и понимает, походка футбольная, чеканить сможет бесконечно
не, ну ты сразу с козырей идёшь)
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Ответ И здесь и там
Габулов совсем рехнулся. Федотов лучший российский тренер прямо сейчас. Да, в этом году идёт хуже чем раньше, но ЦСКА тратит меньше других московских клубов, не говоря о Зените. А вместо него предлагает Игнашевича, который выдетает
А в чём он лучший? Игры нет, результаты провальные, игроки деградировали и играть разучились, 21 очко потеряли, молодёжь не развивается, да и доверия ей нет. Успешность в этих критериях заключается, и её не видно. Былыми заслугами нельзя прикрываться всё время.
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Завалил проект? Добро пожаловать на повышение!)
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ЦСКА и Федотов сейчас - это самый гармоничный симбиоз в российском футболе
футбол Федотова - системный, в минимальной степени завязанный на ярких игроках, решающих матчи в одиночку
ЦСКА же просто не в состоянии сейчас привозить ярких игроков, только середняков
ну и пока в ЦСКА есть Акинфеев - никакого Игнашевича в ЦСКА не будет
+1
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Как бесят эти формулировки, Кто-то, а Федотов выживает максимум, и тут вдруг мелковат как личность. Личность определяется по поступкам и как тренер он будет по масштабнее Игнашевича
+1
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Ответ Дурачок Виталий
Березуцкого видимо мало было)
Березуцкий был без опыта, а Игнашевич Торпедо почти 2 года возглавлял, и в Балтике уже 3й год работает. У него опыт есть и характер.
+1
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Ответ Юрий Король
Двух, двух.
всех троих!
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Ага. Придёт Игнаш и ему сразу выделят лямов 50 на закупку игроков?)))
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