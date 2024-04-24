Габулов о Федотове: «Он не подходит ЦСКА по масштабу личности и амбициозности. С Игнашевичем клуб может стать чемпионом на долгие годы»
Владимир Габулов считает, что Владимир Федотов не соответствует уровню ЦСКА.
– В чем главная проблема ЦСКА?
– Я считаю, что в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА.
Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определенных решений.
– Тарханов видит следующим тренером ЦСКА Игнашевича. А вы?
– Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Все это будет передаваться футболистам.
У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича, – сказал бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов.
Сергей Игнашевич занимает пост главного тренера «Балтики», клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка в 24 играх. Ранее клуб вылетел в Путь регионов Фонбет Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 0:2 в 1/2 финала Пути РПЛ.
Команда под руководством Владимира Федотова на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 37 баллов в 24 матчах.
Мне кажется, из российских специалистов лучше сейчас и не найдешь никого.
Можно ещё поставить тандем из Вагнера и Карвальо и заявиться в медиалигу)
Конечно дело только в Федотове и с Игнашевичем сразу станут бороться за чемпионство и навяжем борьбу Зениту.
Но ему бы сначала разобраться с Балтикой и оставить ее в РПЛ, чтобы подтвердить что он сильный тренер.
А то концовку прошлого сезона в ФНЛ провалили, начало этого сезона тоже провалили - вот только начали играть, когда сделали зимнюю закупку и "петух клюнул" в борьбе за выживание.
футбол Федотова - системный, в минимальной степени завязанный на ярких игроках, решающих матчи в одиночку
ЦСКА же просто не в состоянии сейчас привозить ярких игроков, только середняков
ну и пока в ЦСКА есть Акинфеев - никакого Игнашевича в ЦСКА не будет