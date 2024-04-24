Габулов о Федотове: «Он не подходит ЦСКА по масштабу личности и амбициозности. С Игнашевичем клуб может стать чемпионом на долгие годы»

Владимир Габулов считает, что Владимир Федотов не соответствует уровню ЦСКА.

– В чем главная проблема ЦСКА?

– Я считаю, что в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА.

Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определенных решений.

– Тарханов видит следующим тренером ЦСКА Игнашевича. А вы?

– Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Все это будет передаваться футболистам.

У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием и Игнашевича, – сказал бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов.

Сергей Игнашевич занимает пост главного тренера «Балтики», клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка в 24 играх. Ранее клуб вылетел в Путь регионов Фонбет Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 0:2 в 1/2 финала Пути РПЛ.

Команда под руководством Владимира Федотова на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 37 баллов в 24 матчах.