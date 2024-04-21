Лапочкин о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему Безбородов не поставил пенальти»
Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти «Зенита».
«Зенит» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 25-го тура Мир РПЛ .
На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.
«Арбитр ВАР Виталий Мешков правильно позвал к монитору Владислава Безбородова. Не назначить пенальти – очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему арбитр не назначил пенальти.
Недавно в кубковом матче между ЦСКА и «Балтикой» был точно такой же момент, Мешков был на ВАР, он позвал Яна Бобровского к монитору и пенальти был назначен, после чего ЭСК признало это решение верным. Мешков был последователен и просто не мог не позвать Безбородова к монитору.
Не могу объяснить, по каким причинам не был назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Возможно, Безбородов скажет, что рука была отставлена за спину, но это лукавство, конечность увеличивала площадь тела», – сказал экс-арбитр ФИФА.
Экс-арбитр Федотов о неназначенном пенальти «Зенита» за руку Прохина: «Естественные действия игрока «Оренбурга». Безбородов принял верное решение»
Зенит играет очень плохо в этом сезоне, и поэтому судьи подсуживают соперникам, чтоб Зенит не расслаблялся и продолжал играть в футбол! Мотивация
Все очевидно, это очень тонкий заговор 🤡
В игре Ростов - Спартак, мяч попадает так же в отставленную руку - пенальти.
И после всего этого, сектанты, во главе с заремой постоянно визжат, что судьи свистят только в сторону Зенита))
Менять надо систему!
Если ногу убрать защитник не успевает и попадает по ноге нападающему это тоже не нарушение, он же не хотел?) Отличная аргументация