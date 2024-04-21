Лапочкин о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему Безбородов не поставил пенальти»

Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти «Зенита».

«Зенит» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 25-го тура Мир .

На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара , попал в руку защитника гостей , находившуюся за корпусом игрока. Главный арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Арбитр ВАР Виталий Мешков правильно позвал к монитору . Не назначить пенальти – очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему арбитр не назначил пенальти.

Недавно в кубковом матче между ЦСКА и «Балтикой» был точно такой же момент, Мешков был на ВАР, он позвал Яна Бобровского к монитору и пенальти был назначен, после чего ЭСК признало это решение верным. Мешков был последователен и просто не мог не позвать Безбородова к монитору.

Не могу объяснить, по каким причинам не был назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Возможно, Безбородов скажет, что рука была отставлена за спину, но это лукавство, конечность увеличивала площадь тела», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Экс-арбитр Федотов о неназначенном пенальти «Зенита» за руку Прохина: «Естественные действия игрока «Оренбурга». Безбородов принял верное решение»