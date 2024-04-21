Лапочкин о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему Безбородов не поставил пенальти»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Балтика Владислав Безбородов Оренбург Сергей Лапочкин Виталий Мешков видеоповторы Матч ТВ Данила Прохин Густаво Мантуан Футбол

Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти «Зенита».

«Зенит» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 25-го тура Мир РПЛ .

На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Арбитр ВАР Виталий Мешков правильно позвал к монитору Владислава Безбородова. Не назначить пенальти – очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему арбитр не назначил пенальти.

Недавно в кубковом матче между ЦСКА и «Балтикой» был точно такой же момент, Мешков был на ВАР, он позвал Яна Бобровского к монитору и пенальти был назначен, после чего ЭСК признало это решение верным. Мешков был последователен и просто не мог не позвать Безбородова к монитору.

Не могу объяснить, по каким причинам не был назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Возможно, Безбородов скажет, что рука была отставлена за спину, но это лукавство, конечность увеличивала площадь тела», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Экс-арбитр Федотов о неназначенном пенальти «Зенита» за руку Прохина: «Естественные действия игрока «Оренбурга». Безбородов принял верное решение»

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27 комментариев
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Я могу понять, когда судья в реальном времени чего-то не увидел - куча народу, нужно добежать, занять позицию и все такое. Но здесь два помощника смотрели видео, сказали ему, что он допустил ошибку, он пошел смотреть - и все равно допустил ошибку. Как по мне, это означает лишь то, что он не знает правил, а это показатель непригодности. Зачем нужен судья, который в спокойной обстановке смотрит повтор с любого ракурса и ошибается?
+55
-1
+54
Ответ Garikus89
Я могу понять, когда судья в реальном времени чего-то не увидел - куча народу, нужно добежать, занять позицию и все такое. Но здесь два помощника смотрели видео, сказали ему, что он допустил ошибку, он пошел смотреть - и все равно допустил ошибку. Как по мне, это означает лишь то, что он не знает правил, а это показатель непригодности. Зачем нужен судья, который в спокойной обстановке смотрит повтор с любого ракурса и ошибается?
Это не ошибка, а сознательное решение.
+39
0
+39
Ох уж этот админресурс Зенита
+30
0
+30
Просто представьте какие вопли будут, если такой пенальти не поставить в ворота зенита
+21
0
+21
Рука выходила из футболки, принадлежащей команде, играющей против "Зенита", поэтому никаких пенальти.
+17
-1
+16
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
В первом матче тоже кино было? Вот как можно нести такую чушь?
+13
-1
+12
Дело в том, что судьи все равно за Зенит, вы просто не знаете
Зенит играет очень плохо в этом сезоне, и поэтому судьи подсуживают соперникам, чтоб Зенит не расслаблялся и продолжал играть в футбол! Мотивация
Все очевидно, это очень тонкий заговор 🤡
+8
0
+8
Что скажет Зарема? Волнуюсь.
+7
0
+7
В игре Зенита - мяч попал в отставленную руку, изменил тем самым траекторию полета - нет пенальти.
В игре Ростов - Спартак, мяч попадает так же в отставленную руку - пенальти.
И после всего этого, сектанты, во главе с заремой постоянно визжат, что судьи свистят только в сторону Зенита))
+8
-1
+7
Ответ Чёрный Плащ
Что скажет Зарема? Волнуюсь.
Она скажет: Не судите Спартак, как Зенит.
+5
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+5
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
Я так понимаю, Зенит и Оренбург много тренировались, что бы игрок Зенита попал в руку игрока Оренбурга.
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+5
Сколько таких кейсов было уже - Матюнин, Галимов, теперь Безбородов.
Менять надо систему!
+5
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Ответ AlexZhano__
Мне показалось, что таким образом он просто попытался по его мнению уравнять ошибки. Типа перед тем было в штрафной небольшое столкновение Сергеева и Хотулёва, и он побоялся, что после игры его будут чехвостить, что там не дал пенку, а тут дал. Но по мне тот момент на полноценную пенку не тянул, а игра рукой - очевиднее некуда.
Возможно и так. Но судья должен судить конкретный эпизод, а не исправлять свои возможные ошибки в другую сторону. Получается судейство не по правилам, а по понятиям.
+4
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Ответ Кочевник56
Да потому что защитник убирал руку назад до удара, но удар пришёлся именно в руку..., если глянуть без пристрастия видно же...
Не успел убрать - техническая ошибка защитника и пенальти!!!
Если ногу убрать защитник не успевает и попадает по ноге нападающему это тоже не нарушение, он же не хотел?) Отличная аргументация
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Назначь он 100 % пенальти московские СМИ его бы сожрали с потрохами - питерский судья подыграл питерскому клубу. Это не ошибка, это трусость, а вдруг отстранят.
Думаю, в этот раз, ничего бы не сказали. Вот если бы такой пенальти не назначили в ворота Зенита, то тогда сожрали бы его не только с потрохами, но и всю его семью.
+4
0
+4
Ответ Omega-2
Это не ошибка, а сознательное решение.
Назначь он 100 % пенальти московские СМИ его бы сожрали с потрохами - питерский судья подыграл питерскому клубу. Это не ошибка, это трусость, а вдруг отстранят.
+9
-6
+3
СМСка пришла вовремя...
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-2
+3
Ох уж эти родственники Малафеева…
+2
0
+2
Безбородов он художник ... он так видит )
+1
0
+1
Мне показалось, что таким образом он просто попытался по его мнению уравнять ошибки. Типа перед тем было в штрафной небольшое столкновение Сергеева и Хотулёва, и он побоялся, что после игры его будут чехвостить, что там не дал пенку, а тут дал. Но по мне тот момент на полноценную пенку не тянул, а игра рукой - очевиднее некуда.
+2
-1
+1
Ох уж эти родственники Малафеева…
+1
0
+1
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
вот сразу видно гений
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Ответ Forte Live
СМСка пришла вовремя...
Оповещение о зачислении денег на счёт, не обязательно смс)))
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Всё понятно почему, потому что всё судьи в этом сезоне ослепли в отношении Зенита. не видят пенальти в упор
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