Федотов сравнил важность матчей со «Спартаком» и «Зенитом»: «Дерби на то и дерби. ЦСКА должен показывать победный футбол перед родными болельщиками. Состав будем собирать по крупицам»

Владимир Федотов дал понять, что игра со «Спартаком» важнее, чем с «Зенитом».

– Впереди дерби со «Спартаком», но у вас много потерь из‑за дисквалификаций. Уже понимаете, кто будет играть в обороне?

– Конечно. Завтра придем на восстановительную тренировку, будем анализировать и собирать по крупицам состав на дерби.

– Что важнее для вас – дерби со « » или кубковая игра с « »?

– Дерби на то и есть дерби. Другого не дано. Матч будет на своем стадионе, мы должны показывать победный футбол перед родными болельщиками. Других решений у меня нет, – сказал главный тренер .