Федотов сравнил важность матчей со «Спартаком» и «Зенитом»: «Дерби на то и дерби. ЦСКА должен показывать победный футбол перед родными болельщиками. Состав будем собирать по крупицам»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов дал понять, что игра со «Спартаком» важнее, чем с «Зенитом».

– Впереди дерби со «Спартаком», но у вас много потерь из‑за дисквалификаций. Уже понимаете, кто будет играть в обороне?

– Конечно. Завтра придем на восстановительную тренировку, будем анализировать и собирать по крупицам состав на дерби.

– Что важнее для вас – дерби со «Спартаком» или кубковая игра с «Зенитом»?

– Дерби на то и есть дерби. Другого не дано. Матч будет на своем стадионе, мы должны показывать победный футбол перед родными болельщиками. Других решений у меня нет, – сказал главный тренер ЦСКА.

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11 комментариев
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«Показ победного футбола» и «победа» — разные вещи.
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Сегодня вам это замечательно удалось ! С аутсайдером еле как забили с пенальти 🙈
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Отличный, "победный" футбол! Умудриться дома слить Ахмату. Это надо уметь...
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Забыл сказать лавка короткая.Когда же ты свалишь.
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ну так они там за чемпионат морквы а рамках рпл борятся )))
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Ответ IlyaGrain
Сегодня вам это замечательно удалось ! С аутсайдером еле как забили с пенальти 🙈
с 19-й минуты в меньшинстве играли.
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Ответ Анатолий Конь
с 19-й минуты в меньшинстве играли.
Ахмат даже в 10-ом нужно выносить.
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