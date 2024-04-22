Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках» второй раз подряд («СЭ»)

Финальный матч Кубка России-2024 состоится 2 июня в «Лужниках».

По данным « », решение о месте проведения суперфинала Кубка России утвердят на исполкоме 26 апреля. Ранее финальные матчи Кубка России проходили в «Лужниках» 10 раз.

Матчи финала Пути РПЛ между ЦСКА и « » пройдут 2 и 15 мая. Московский клуб защищает титул: в суперфинале Кубка России 2023 года ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).

« » сыграет со « » в 1/2 финала Пути регионов 1 мая. «Балтика» и « » встретятся 2 мая.

Победители этих пар встретятся в финале Пути регионов с 14 по 16 мая. Сильнейший в этом противостоянии выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем пары ЦСКА – «Зенит».

В прошлом году матч суперфинала Кубка России также состоялся в «Лужниках».