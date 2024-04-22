Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках» второй раз подряд («СЭ»)

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Динамо Москва Балтика Спорт-Экспресс Футбол

Финальный матч Кубка России-2024 состоится 2 июня в «Лужниках».

По данным «Спорт-Экспресса», решение о месте проведения суперфинала Кубка России утвердят на исполкоме РФС 26 апреля. Ранее финальные матчи Кубка России проходили в «Лужниках» 10 раз. 

Матчи финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдут 2 и 15 мая. Московский клуб защищает титул: в суперфинале Кубка России 2023 года ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов 1 мая. «Балтика» и «Ростов» встретятся 2 мая.

Победители этих пар встретятся в финале Пути регионов с 14 по 16 мая. Сильнейший в этом противостоянии выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем пары ЦСКА – «Зенит».

В прошлом году матч суперфинала Кубка России также состоялся в «Лужниках». 

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20 комментариев
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Ответ Катя СПб
Хотела тоже самое написать. А почему, например, не в Ростове, если СПб так уж не устраивает? Или главный рынок страны не должен простаивать
Это другое, понимать надо.😅 А если серьёзно, думаю надо вообще взять за правило каждый год проводить в другом городе. У нас много красивых и комфортных стадионов!
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Ответ Чебурашка от Гены
Жду Ростов - Зенит . Если так случится, обязательно схожу на матч.
Зенит нам должен за наши победы над Краснодаром и Динамо😁
+5
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Не слышу возмущений жителей Москвы в связи с этим вопиющим фактом!))) Доколе!!!???😅
+5
-3
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Зенит нам должен за наши победы над Краснодаром и Динамо😁
Вдвойне . Ещё и в последнем туре пусть должок возвращают. 😁
+3
-1
+2
Жду Ростов - Зенит . Если так случится, обязательно схожу на матч.
+4
-3
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Зенит нам должен за наши победы над Краснодаром и Динамо😁
Справедливо!😎😅
+2
-1
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Ответ Чебурашка от Гены
Вдвойне . Ещё и в последнем туре пусть должок возвращают. 😁
Ну не, кубок это кубок, а в чемпионате нас и так судьи в каждом матче сношают. Давайте там просто за красивый футбол!
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Ответ Magic13
Ну не, кубок это кубок, а в чемпионате нас и так судьи в каждом матче сношают. Давайте там просто за красивый футбол!
Кто там вас сношает, это другое. А долг платежем красен. Хватит с вас и очередного чемпионства, а нам Кубок нужнее. 😁
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Ответ Magic13
Не слышу возмущений жителей Москвы в связи с этим вопиющим фактом!))) Доколе!!!???😅
Хотела тоже самое написать. А почему, например, не в Ростове, если СПб так уж не устраивает?
Или главный рынок страны не должен простаивать
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ГДЕ БУДЕТ СУПЕРКУБОК???? Сколько можно тянуть? Билеты на поезда-самолёты пора брвть.
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Ответ Vatikan
ждём цска Спартак. и тогда как в старые добрые полная лужа. Перекупов только будет не хватать перед кассами для полноты картины
Это фантастика. В Москве на футбол вообще перестали ходить.
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Ответ Чебурашка от Гены
Кто там вас сношает, это другое. А долг платежем красен. Хватит с вас и очередного чемпионства, а нам Кубок нужнее. 😁
Так я об этом и говорю.) В кубке пускай будет красивый футбол без грубости и травм. Зенит в этом сезоне лихорадит, вполне можете выиграть кубок! Тем более Ростов симпатичная команда, более чем заслуживает!
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Зенит нам должен за наши победы над Краснодаром и Динамо😁
Зато вы должны всем за поражение от Спартака ))
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Ответ Катя СПб
Зато вы должны всем за поражение от Спартака ))
Не, не, не, не хляет: Спартак за "золото" не бьётся.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не, не, не, не хляет: Спартак за "золото" не бьётся.
Еще не объявили, что Спартак потерял математические шансы на золото, а значит он в чемпионской гонке.
Ну и кроме того, совесть-то должна у вас быть, чтобы не проигрывать Спартаку )
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Ответ Magic13
Не слышу возмущений жителей Москвы в связи с этим вопиющим фактом!))) Доколе!!!???😅
А им по барабану, это дело провинции попискивать в тряпочку.
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