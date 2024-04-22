Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках» второй раз подряд («СЭ»)
Финальный матч Кубка России-2024 состоится 2 июня в «Лужниках».
По данным «Спорт-Экспресса», решение о месте проведения суперфинала Кубка России утвердят на исполкоме РФС 26 апреля. Ранее финальные матчи Кубка России проходили в «Лужниках» 10 раз.
Матчи финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдут 2 и 15 мая. Московский клуб защищает титул: в суперфинале Кубка России 2023 года ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).
«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов 1 мая. «Балтика» и «Ростов» встретятся 2 мая.
Победители этих пар встретятся в финале Пути регионов с 14 по 16 мая. Сильнейший в этом противостоянии выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем пары ЦСКА – «Зенит».
В прошлом году матч суперфинала Кубка России также состоялся в «Лужниках».
Или главный рынок страны не должен простаивать
Ну и кроме того, совесть-то должна у вас быть, чтобы не проигрывать Спартаку )