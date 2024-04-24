«Локомотив» интересуется экс-форвардом «Реала» Кристо («Матч ТВ»)

Теги Локомотив высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Арука Кристо Гонсалес Матч ТВ Футбол

«Локомотив» может подписать бывшего нападающего «Реала».

По информации «Матч ТВ», московский клуб проявляет интерес к Кристо Гонсалесу, выступающему за «Аруку». 

С 2017 по 2019 год форвард находился в системе «Реала». За основную команду мадридцев он провел 4 матча и забил 1 гол. 

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии Кристо провел 30 матчей, отличившись 12 голами и 9 ассистами. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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11 комментариев
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За такую стату португальцы будут требовать лямов 20
не потянет Локо, хотя было бы круто его взять
+9
-1
+8
надо брать этого монте-кристо
+8
-2
+6
а в Аруку отправить Дзюбу
+3
0
+3
Ответ Roman
За такую стату португальцы будут требовать лямов 20 не потянет Локо, хотя было бы круто его взять
1 удачный сезон в карьере , до этого в Сегунде забил 16 голов за 4 года . Чувствую что это ко в мешке .
+2
0
+2
Ответ Павел Судаков
а в Аруку отправить Дзюбу
Рукаку в Аруку?
+2
0
+2
Ответ Roman
За такую стату португальцы будут требовать лямов 20 не потянет Локо, хотя было бы круто его взять
ребят у нас плеймейкеров нет как был ал Миранчук как был Дима Лоськов если и придёт не факт что заиграет
+1
-1
0
Ответ Roman
За такую стату португальцы будут требовать лямов 20 не потянет Локо, хотя было бы круто его взять
Ну раз фанат Аруки, смотревший все их игры, говорит КРУТО, то надо однозначно брать.
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