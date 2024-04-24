«Локомотив» интересуется экс-форвардом «Реала» Кристо («Матч ТВ»)

«Локомотив» может подписать бывшего нападающего «Реала».

По информации « », московский клуб проявляет интерес к , выступающему за «Аруку».

С 2017 по 2019 год форвард находился в системе «Реала». За основную команду мадридцев он провел 4 матча и забил 1 гол.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии Кристо провел 30 матчей, отличившись 12 голами и 9 ассистами. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

«Локо» ищет замену Дзюбе. Грулев, Голенков, Шитов, Конате и Воробьев – в шорт-листе («Чемпионат»)