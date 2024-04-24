«Локомотив» интересуется экс-форвардом «Реала» Кристо («Матч ТВ»)
«Локомотив» может подписать бывшего нападающего «Реала».
По информации «Матч ТВ», московский клуб проявляет интерес к Кристо Гонсалесу, выступающему за «Аруку».
С 2017 по 2019 год форвард находился в системе «Реала». За основную команду мадридцев он провел 4 матча и забил 1 гол.
В текущем розыгрыше чемпионата Португалии Кристо провел 30 матчей, отличившись 12 голами и 9 ассистами. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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