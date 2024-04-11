«Локо» начал поиск форварда, Крассо из «Црвены Звезды» – один из вариантов («Матч ТВ»)

«Локомотив» начал поиск нападающего.

По информации «Матч ТВ», «Локомотив» на фоне безрезультативной игры форвардов команды после зимней паузы вернулся к изучению российского и международного рынка на предмет потенциального трансфера нападающего на лето.

«Локо» уже начал прорабатывать варианты, а также возобновил контакты по ряду футболистов, которыми интересовался ранее. В частности, по из « », у которого в этом сезоне сербской лиги 10 результативных действий – 7 голов и 3 ассиста.

После возобновления сезона «Локомотив» провел шесть матчей в чемпионате и Кубке России. В этих матчах команда забила семь мячей, при этом ни кто‑либо из нападающих не отметился голом.