«Локо» начал поиск форварда, Крассо из «Црвены Звезды» – один из вариантов («Матч ТВ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Матч ТВ Жан-Филипп Крассо Футбол

«Локомотив» начал поиск нападающего.

По информации «Матч ТВ», «Локомотив» на фоне безрезультативной игры форвардов команды после зимней паузы вернулся к изучению российского и международного рынка на предмет потенциального трансфера нападающего на лето.

«Локо» уже начал прорабатывать варианты, а также возобновил контакты по ряду футболистов, которыми интересовался ранее. В частности, по Жану‑Филиппу Крассо из «Црвены Звезды», у которого в этом сезоне сербской лиги 10 результативных действий – 7 голов и 3 ассиста.

После возобновления сезона «Локомотив» провел шесть матчей в чемпионате и Кубке России. В этих матчах команда забила семь мячей, при этом ни  кто‑либо из нападающих не отметился голом.

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13 комментариев
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Форвард на лето, это как муж на час?
+21
-1
+20
А с Хамуличем что то не так? Вроде только взяли, отличный нап😁
+19
0
+19
А что Рукаку? Уже не тянет?🧐
+3
-1
+2
7 голов в чемпе Сербии) Даже великолепный Раконяц больше забил перед переходом в Локо.
+2
-1
+1
Ответ Локуся
А с Хамуличем что то не так? Вроде только взяли, отличный нап😁
сомневаюсь, что нынешнее руководство что-то нормальное купит. адекватные Хамулича даже на просмотр бы не взяли.
+3
-2
+1
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