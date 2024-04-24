«Локо» ищет замену Дзюбе. Грулев, Голенков, Шитов, Конате и Воробьев – в шорт-листе («Чемпионат»)

«Локомотив» ищет игрока на замену Артему Дзюбе.

Московский клуб составил шорт-лист нападающих, из которых будет выбирать возможных новичков в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

В список вошли из « », Владислав Шитов из « », Мирлинд Даку из « », Вячеслав Грулев из « », Егор Голенков из «Ростова», Воробьев из «Оренбурга», Джонатан Теофилус Окоронкво из тульского «Арсенала» и Иван Тимошенко из «Родины».

«В «Локомотиве» окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке, идет изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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