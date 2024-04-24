«Локо» ищет замену Дзюбе. Грулев, Голенков, Шитов, Конате и Воробьев – в шорт-листе («Чемпионат»)

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«Локомотив» ищет игрока на замену Артему Дзюбе.

Московский клуб составил шорт-лист нападающих, из которых будет выбирать возможных новичков в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат». 

В список вошли Мохамед Конате из «Ахмата», Владислав Шитов из «Крыльев Советов», Мирлинд Даку из «Рубина», Вячеслав Грулев из «Динамо», Егор Голенков из «Ростова», Воробьев из «Оренбурга», Джонатан Теофилус Окоронкво из тульского «Арсенала» и Иван Тимошенко из «Родины».

«В «Локомотиве» окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке, идет изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь

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37 комментариев
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Воробьев из «Оренбурга»
Джонатан Теофилус Окоронкво из тульского «Арсенала»

Воробьев даже упоминание имени не заслужил, получается?
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Готов помочь собрать чемодан Грулеву
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если у них такой длинный шорт-лист, боюсь представить, какой там был лонг-лист
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Ну и список, одни Сарвели. Никто не нужен.
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Ответ Рома Степанов
Готов помочь собрать чемодан Грулеву
Чтобы он забивал 7-10 за сезон, в том числе в ворота Динамо? Не надо. У него второй сезон скомкан из-за травм, игрокам основы он уступает, но в роли игрока ротации вполне пригоден. Должен же кто-то подменять Тюкавина в случае чего, а Смолов, похоже, закончил с футболом.
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Ответ Снегири и суперклей
Голенкова бы. Но вряд ли за вменяемые деньги отдадут
Комличенко тогда берите за недорого 😉
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Ответ Снегири и суперклей
Голенкова бы. Но вряд ли за вменяемые деньги отдадут
Как раз таки за "вменяемые" отдадут, это с "шапкой сухарей" можно даже не пробовать.
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Голенкова бы. Но вряд ли за вменяемые деньги отдадут
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россияне, как там агаларов кста?
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Из этого списка только Голенкова можно рассматривать. И то с натяжкой. Локомотиву нужен форвард, способный в одиночку решать эпизоды.
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Что делает Шитов в этом списке? ))) Абсолютный ноль.
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Ответ muddy.hedgehog
Воробьев из «Оренбурга» Джонатан Теофилус Окоронкво из тульского «Арсенала» Воробьев даже упоминание имени не заслужил, получается?
Ну это же Воробьёв, все знают и без имени (но это не точно) 😂
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Как раз таки за "вменяемые" отдадут, это с "шапкой сухарей" можно даже не пробовать.
Привет, Алексеич! Если бы не это неожиданное поражение с крупным счётом, спецы из "Локо" точно бы уже начали вести переговоры по Голенкову.
А вот Шитов... Пацану 21 год будет скоро, рост для нападающего, по сравнению с тем же Дзюбой, так себе, да и особо выдающимися действиями паренёк не особо пока заметен. А Дзюба, если всё это правда, окажется в команде своего другана, скорее всего.
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Форварда найти можно.
Дзюбы второго быть не может в априоре.
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Голенкова дёшево не продадут, Грулёв, Воробьёв, Шитов - несколько про другое, остальные - не очень нужны, кмк.
Политика Локо - "воспитываем молодых российских игроков для сборной" (с)
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Из этого списка только Голенкова можно рассматривать. И то с натяжкой. Локомотиву нужен форвард, способный в одиночку решать эпизоды.
Голенков высокий, но и убежать может и в пас здорово играет и на втором этаже молодец. Да ещё и в обороне по полной отрабатывает. Прям не нарадуюсь сейчас на него. 😊
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Окоронкво по игре напоминает Бай Умара Ньясса. Если будет прогрессировать как в этом сезоне, то Краснодар (он им принадлежит) никуда его не отдаст.
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Ответ Ильдар М
приобрели уже одного из Европы. Теперь наверное думают, куда его девать
Он в аренде
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Тут половина из списка не сильнее растренированного Дзюбы, только Даку и Конате могут пригодится
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Ответ suwor
Привет, Алексеич! Если бы не это неожиданное поражение с крупным счётом, спецы из "Локо" точно бы уже начали вести переговоры по Голенкову. А вот Шитов... Пацану 21 год будет скоро, рост для нападающего, по сравнению с тем же Дзюбой, так себе, да и особо выдающимися действиями паренёк не особо пока заметен. А Дзюба, если всё это правда, окажется в команде своего другана, скорее всего.
Привет, Саныч! Сильно сомневаюсь, что прямо сейчас у нас купят Голенкова: он и нам самим нужен, значит будем выставлять заоблачную цену. Да и ему полезно ещё годик у нас поиграть, только-только какая-то стабильность в его результатах начала появляться. Ну а там, конечно, решать этот вопрос не мне и не тебе.
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Ответ Pelerin
Профукаете момент, как с Комличенко. Потом этот кудесник и за шапку сухарей никому будет не нужен ) Голенкову уже 25 летом будет.
А что было с Комличенко?
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С детства за Окоронкво
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Доноры какие-то
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давно пора
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Селекция "Локомотива" в курсе, что за пределами РПЛ тоже есть игроки?
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Насколько же своевременно с ним расстался Зенит!
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А как же Шешко ?
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И все слабые.
Смысл покупать напа ради кол-ва?
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грулев подойдёт
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Даку и Воробьёв отличные варианты, все остальные спорные, если ищут большого, то тогда Голенков...
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