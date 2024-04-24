«Локо» ищет замену Дзюбе. Грулев, Голенков, Шитов, Конате и Воробьев – в шорт-листе («Чемпионат»)
«Локомотив» ищет игрока на замену Артему Дзюбе.
Московский клуб составил шорт-лист нападающих, из которых будет выбирать возможных новичков в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».
В список вошли Мохамед Конате из «Ахмата», Владислав Шитов из «Крыльев Советов», Мирлинд Даку из «Рубина», Вячеслав Грулев из «Динамо», Егор Голенков из «Ростова», Воробьев из «Оренбурга», Джонатан Теофилус Окоронкво из тульского «Арсенала» и Иван Тимошенко из «Родины».
«В «Локомотиве» окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке, идет изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)
Джонатан Теофилус Окоронкво из тульского «Арсенала»
Воробьев даже упоминание имени не заслужил, получается?
А вот Шитов... Пацану 21 год будет скоро, рост для нападающего, по сравнению с тем же Дзюбой, так себе, да и особо выдающимися действиями паренёк не особо пока заметен. А Дзюба, если всё это правда, окажется в команде своего другана, скорее всего.
Дзюбы второго быть не может в априоре.
Политика Локо - "воспитываем молодых российских игроков для сборной" (с)
Смысл покупать напа ради кол-ва?