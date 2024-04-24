РПЛ не видит смысла в расширении лиги до 18 клубов. Несколько аутсайдеров хотели предложить такую идею (РБК)

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Руководство РПЛ не планирует расширять лигу.

По информации РБК, часть клубов, находящихся под угрозой вылета, обсуждали идею об обращении к руководству РПЛ с предложением увеличить число участников чемпионата – с 16 до 18. 

В руководстве лиги пока не видят смысла в расширении турнира, поскольку такой шаг «не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности. Расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки».

Кроме того, регламент РПЛ был согласован до старта чемпионата и не должен меняться в конце сезона. 

После 24 проведенных туров места в зоне вылета Мир РПЛ занимают «Ахмат» и «Сочи», набравшие 23 и 19 очков соответственно. В зоне стыковых матчей идут «Урал» (24 балла) и «Балтика» (23). 

Орлов за расширение РПЛ: «18 клубов было бы хорошо для нашей страны – у нас 140 млн. Европейских турниров нет, стадионы есть, команды состоятельные, народ на них ходит»

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28 комментариев
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Если Ахмат окажется в ситуации, где вылет обеспечен, есть подозрения, что могут и передумать и сделать 18 команд, дабы чай оставался в РПЛ )
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ага, сейчас Ахмат вылетит, сразу и поменяют свою точку зрения. уверен в этом.
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на самом деле, довольно жалко терять клубы в этом сезоне, всех, кроме Ахмата. Надеюсь, что они вылетят.

Сочи с испанцем хорошую игру показывают + стадион хороший. Урал тоже, занимают свое место, Екб хороший город. Факел - народу много ходит, колорит некоторый. Оренбург - отличные легионеры, веселый футбол, уютный стадион. Балтика - город хороший, стадион, болельщики, тоже алко их терять. Можно лигу расширить в принципе, но лишь бы не Химки вернулись опять, эти точно не нужны никому.
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Как обычно. Лузеры сезона прощупывают почву за полем порешать)
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Ответ Рашпель793
Если Ахмат окажется в ситуации, где вылет обеспечен, есть подозрения, что могут и передумать и сделать 18 команд, дабы чай оставался в РПЛ )
Нет. Они за год без проблем вернутся в РПЛ. В первой лиге хронически не хватает команд, которые хотят выйти в РПЛ.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, сейчас Ахмат вылетит, сразу и поменяют свою точку зрения. уверен в этом.
Это будет позорище! Но, нашим чинушам это не страшно
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18 нормальная формула
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Нет, хотим чтобы чайный пакетик опустили
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Несколько - это целый адын?
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3 клуба из 4-х играют на стадионах для ЧМ-2018, в Лучшей Лиге Мира точно будет пополнение большим стадионом.
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Как бы не пришлось РПЛ извиняться и возить подарочный вариант нового регламента в один очень развивающийся город.
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Ответ trav
Какое позорище? 16 команд очень мало. Вместо Кубка с миллионом матчей лучше расширить чемпионат
Не, лучше кубок с миллионом матчей и желательно летом и ранней осенью, пока погода норм. Ведь на кубке нет фан айди. )
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, сейчас Ахмат вылетит, сразу и поменяют свою точку зрения. уверен в этом.
ещё и извиняться будут))
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Ответ Рашпель793
Если Ахмат окажется в ситуации, где вылет обеспечен, есть подозрения, что могут и передумать и сделать 18 команд, дабы чай оставался в РПЛ )
Так и будет)
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Ответ dream way
Давно пора расширять лигу у нас уже несколько сезонов нет явного аутсайдера . С таким подходом и АПЛ надо сокращать 16 клубов
А зачем нам явные аутсайдеры? Действительно не понимаю.
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Ответ Levais
Каждый год одно и то же. Вместо того, чтобы сокращать число клубов - мы говорим о расширении. И ведь 95%, что расширят если удастся по спортивному принципу терек в пердив выпихать.
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Ответ Алексей Иванов
Нет, хотим чтобы чайный пакетик опустили
А ты, что пьешь чай не опуская туда пакетик?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
на самом деле, довольно жалко терять клубы в этом сезоне, всех, кроме Ахмата. Надеюсь, что они вылетят. Сочи с испанцем хорошую игру показывают + стадион хороший. Урал тоже, занимают свое место, Екб хороший город. Факел - народу много ходит, колорит некоторый. Оренбург - отличные легионеры, веселый футбол, уютный стадион. Балтика - город хороший, стадион, болельщики, тоже алко их терять. Можно лигу расширить в принципе, но лишь бы не Химки вернулись опять, эти точно не нужны никому.
Чем Ахмат не угодил, что все как стадо повторяете друг за другом
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Ответ Рашпель793
Если Ахмат окажется в ситуации, где вылет обеспечен, есть подозрения, что могут и передумать и сделать 18 команд, дабы чай оставался в РПЛ )
Позаонят сверху и решение изменится. Вспомните историю с фанайди
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Ответ Atsuktuvas
Как бы не пришлось РПЛ извиняться и возить подарочный вариант нового регламента в один очень развивающийся город.
Комплексуешь?
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Ответ Рашпель793
Если Ахмат окажется в ситуации, где вылет обеспечен, есть подозрения, что могут и передумать и сделать 18 команд, дабы чай оставался в РПЛ )
Переименуют обратно в Терек и все, другая команда 😄
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, сейчас Ахмат вылетит, сразу и поменяют свою точку зрения. уверен в этом.
Откуда в вас столько ненависти? Сомневаюсь , что лично вам клуб Ахмат ничего не сделал. Не удивительно, почему мир не любит русских, вы сами другу друга ненавидите
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ахахахахахаха)))))))))
эту кукольную лигу уже давно пора до 10-12 команд ужать а они всё расширением грезят...расширители...
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предлагаю составить список команд, которые хотят играть в рпл и расширить состав участников до этого количества
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Давно пора расширять лигу у нас уже несколько сезонов нет явного аутсайдера . С таким подходом и АПЛ надо сокращать 16 клубов
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Да это каждый год почти так. Ближе к концу сезона аутсайдеры начинают говорить о расширении. Причём как правило о расширении в этом же сезоне вопреки спортивному принципу. Но пока ни разу не расширяли.
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Каждый год одно и то же. Вместо того, чтобы сокращать число клубов - мы говорим о расширении.
И ведь 95%, что расширят если удастся по спортивному принципу терек в пердив выпихать.
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