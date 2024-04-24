РПЛ не видит смысла в расширении лиги до 18 клубов. Несколько аутсайдеров хотели предложить такую идею (РБК)
Руководство РПЛ не планирует расширять лигу.
По информации РБК, часть клубов, находящихся под угрозой вылета, обсуждали идею об обращении к руководству РПЛ с предложением увеличить число участников чемпионата – с 16 до 18.
В руководстве лиги пока не видят смысла в расширении турнира, поскольку такой шаг «не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности. Расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки».
Кроме того, регламент РПЛ был согласован до старта чемпионата и не должен меняться в конце сезона.
После 24 проведенных туров места в зоне вылета Мир РПЛ занимают «Ахмат» и «Сочи», набравшие 23 и 19 очков соответственно. В зоне стыковых матчей идут «Урал» (24 балла) и «Балтика» (23).
Орлов за расширение РПЛ: «18 клубов было бы хорошо для нашей страны – у нас 140 млн. Европейских турниров нет, стадионы есть, команды состоятельные, народ на них ходит»
Сочи с испанцем хорошую игру показывают + стадион хороший. Урал тоже, занимают свое место, Екб хороший город. Факел - народу много ходит, колорит некоторый. Оренбург - отличные легионеры, веселый футбол, уютный стадион. Балтика - город хороший, стадион, болельщики, тоже алко их терять. Можно лигу расширить в принципе, но лишь бы не Химки вернулись опять, эти точно не нужны никому.
эту кукольную лигу уже давно пора до 10-12 команд ужать а они всё расширением грезят...расширители...
И ведь 95%, что расширят если удастся по спортивному принципу терек в пердив выпихать.