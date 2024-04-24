«Джикия сегодня сидит в запасе. Промес, видимо, тоже где-то сидит». Сын Акинфеева снялся в промо-ролике к дерби ЦСКА – «Спартак»
Сын Игоря Акинфеева снялся в промо-ролике, посвященном дерби ЦСКА и «Спартака».
Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
Даниил Акинфеев, сын вратаря армейцев Игоря Акинфеева, представил составы команд в настольном футболе.
«У красно-белых с капитанской повязкой Георгий Джикия. А... он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», – сказал Даниил.
В кадре также появляются сам Акинфеев и его дочь Евангелина.
Ничего такого обидного, как по мне, нет )
И система при которой с детства вбивают в голову «видишь преступление ? Звони 911» это правильная система. А не извращение «если сообщил о преступлении ты стукач»
без негатива, если что, просто если грязно юморить, то в обе стороны)
Только после прочтения дела возникают вопросы «как их за ЭТО не расстреляли».
Отмазывать во время войны от призыва за взятки продуктами когда у каждой семьи на фронте родные гибли. Более мерзких поступков сложно себе представить.
Если бы в Спартаке было адекватное руководство они бы на ситуации с Промесом сделали бы отличную социальную рекламу.
Это же идеальный пример показать к чему приводит жадность. Ты успешный миллионер но тебе все мало, мало и мало.
На чём сидит Федотов,т.н "тренер" ЦСКА?