«Джикия сегодня сидит в запасе. Промес, видимо, тоже где-то сидит». Сын Акинфеева снялся в промо-ролике к дерби ЦСКА – «Спартак»

Сын Игоря Акинфеева снялся в промо-ролике, посвященном дерби ЦСКА и «Спартака».

Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

Даниил Акинфеев, сын вратаря армейцев , представил составы команд в настольном футболе.

«У красно-белых с капитанской повязкой . А... он сегодня сидит в запасе. ? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», – сказал Даниил.

В кадре также появляются сам Акинфеев и его дочь Евангелина.