«Джикия сегодня сидит в запасе. Промес, видимо, тоже где-то сидит». Сын Акинфеева снялся в промо-ролике к дерби ЦСКА – «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес ахахаха Футбол

Сын Игоря Акинфеева снялся в промо-ролике, посвященном дерби ЦСКА и «Спартака».

Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Матч начнется в 20:30 по московскому времени. 

Даниил Акинфеев, сын вратаря армейцев Игоря Акинфеева, представил составы команд в настольном футболе. 

«У красно-белых с капитанской повязкой Георгий Джикия. А... он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», – сказал Даниил.

В кадре также появляются сам Акинфеев и его дочь Евангелина.

57 комментариев
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Прикольное милое видео: что себя подстебали с дисквалификациями, что Спартак с капитанами )
Ничего такого обидного, как по мне, нет )
+62
-7
+55
Отсылка к Уткину в конце💔
+24
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+23
Ответ T622222
Комментарий скрыт
Человек сам себя к этому привел, нисколько не жалко. За преступления надо отвечать.
+27
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+21
Ответ Кирилл
Прикольное милое видео: что себя подстебали с дисквалификациями, что Спартак с капитанами ) Ничего такого обидного, как по мне, нет )
Кстати, да. Хотя интересно, найдутся ли даже сейчас защитники Промеса, кричащие, что он попал в беду и нельзя так про него?
+11
-3
+8
"Мама, веришь ли ты мне, я смотрю этот футбол!" - аж прослезился. Эх, Вася...
+6
0
+6
Ответ Severfan
хорошее чувство юмора - признак высокого интеллекта.
Жаль, что в ролике его нет.
+13
-9
+4
Ответ BORGOMI
Кстати, да. Хотя интересно, найдутся ли даже сейчас защитники Промеса, кричащие, что он попал в беду и нельзя так про него?
Уже)
+5
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+4
Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А зачем приплетать одно к другому ? И есть разница - сбить ребенка (там еще вопрос сбил или ребенок перебегал дорогу в неположенном месте) или наказание наркодилеру за тонны кокаина.
в смысле есть ли доказательства? вообще то все доказано.
+2
0
+2
Ответ Мукунку хороший
Но не перед сыном Акинфеева..Зачем детей приплетать.. некрасиво.. иди к дяде и скажи что он дурак..Глупо,со стороны Акинфеева..
А что, ребенок не может сказать, что преступник сидит? Это же просто факт. Ну и с точки зрения воспитания он уже в этом возрасте точно понимает, что преступников сажают в тюрьму
+5
-4
+1
Ответ Egorushka56
Молодцы, хорошая работа (болельщик Спартака)
Не позорься.. болельщик..
+1
0
+1
Евгений Ваганыч на старости устроился в ЦСКА СММ-щиком.
+6
-5
+1
Спартак заберёт это дерби
+11
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+1
Не болею за Спартак и ЦСКА. Но делать такие отсылки просто глупость. Ну у нас асболютно во всех сферах в футбольных клубах сидят такие
+2
-1
+1
Ответ BORGOMI
Кстати, да. Хотя интересно, найдутся ли даже сейчас защитники Промеса, кричащие, что он попал в беду и нельзя так про него?
не защищаю Промеса. но почему Влута в таком случае то не осуждают, а он вполне спокойно играет? а человек ребенка сбил и приговор ему точно так же вынесен.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Живи по законам и никакой вины к тебе не прилипнет.
Наконец-то встретил безгрешного человека. А вы нимб над головой под шапкой прячете? Или просто из дома не выходите?)
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Ответ Светлана Агейкина
Интеллигентное напоминание Соболеву, что дерби смотрят детишки))
Роши не будет.. всё норм)
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Система образования сеет разумное, доброе вечное. И система при которой с детства вбивают в голову «видишь преступление ? Звони 911» это правильная система. А не извращение «если сообщил о преступлении ты стукач»
С этим согласен. Просто к кинематографу отношения не имеет.
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Ответ Жорег Борщофф
Улыбнуло. Оказывается Голливуд сеет разумное, доброе, вечное. =)
Система образования сеет разумное, доброе вечное.

И система при которой с детства вбивают в голову «видишь преступление ? Звони 911» это правильная система. А не извращение «если сообщил о преступлении ты стукач»
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
В США действует очень хорошая практика по воспитанию противодействия преступности с детства. Ее нужно всеми силами прививать в нашем обществе а не романтизировать преступников всякими «Бригадами» что приводит в результате ко всяким АУЕ.
Улыбнуло. Оказывается Голливуд сеет разумное, доброе, вечное. =)
+2
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Ответ Severfan
хорошее чувство юмора - признак высокого интеллекта.
"хорошее" ключевое слово
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а про 43 любовника у жены Игоря не пошутили?)
без негатива, если что, просто если грязно юморить, то в обе стороны)
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Ответ LNk O
Болелы Спартака порвались до матча, что же будет после него....
Комментарий удален модератором
Ответ MstAndreev
вот именно. Был бы человек, а вина найдется
Давай расскажи про братьев Старостиных которых якобы невинно посадили.

Только после прочтения дела возникают вопросы «как их за ЭТО не расстреляли».
Отмазывать во время войны от призыва за взятки продуктами когда у каждой семьи на фронте родные гибли. Более мерзких поступков сложно себе представить.
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Ответ MstAndreev
вот именно. Был бы человек, а вина найдется
Живи по законам и никакой вины к тебе не прилипнет.
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Ответ MstAndreev
Просто от наказания. А уж за что - у жизни полно вариантов)
Наказания без вины не бывает.

Если бы в Спартаке было адекватное руководство они бы на ситуации с Промесом сделали бы отличную социальную рекламу.

Это же идеальный пример показать к чему приводит жадность. Ты успешный миллионер но тебе все мало, мало и мало.
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Ответ MstAndreev
Есть же старинная мудрость - не зарекайся. Но нет, всё на себе хотят испробовать)
От чего не зарекаться ? От наказания за наркодилерство ?
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Какое дно🤦🤦🤦
На чём сидит Федотов,т.н "тренер" ЦСКА?
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Ответ Кирилл
Прикольное милое видео: что себя подстебали с дисквалификациями, что Спартак с капитанами ) Ничего такого обидного, как по мне, нет )
Гений 2 таймов Федотов сидит в ожидании нового контракта😅
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А зачем приплетать одно к другому ? И есть разница - сбить ребенка (там еще вопрос сбил или ребенок перебегал дорогу в неположенном месте) или наказание наркодилеру за тонны кокаина.
я ж и не спорю что преступник должен сидеть в тюрьме. но тогда должна быть последовательность.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А зачем приплетать одно к другому ? И есть разница - сбить ребенка (там еще вопрос сбил или ребенок перебегал дорогу в неположенном месте) или наказание наркодилеру за тонны кокаина.
и он никого не сбивал если что. а по пьяни врезался в другую машину
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