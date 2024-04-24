Андрей Мостовой о матче Кубка: «Спартак» как будто все устраивало, «Зенит» мог закончить игру в первом тайме. Может, через Путь регионов выйти в суперфинал проще, чем через Путь РПЛ?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Мостовой Александр Максименко Футбол

Андрей Мостовой высказался о 2-м матче со «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака сыграла вничью с московским клубом (0:0, первый матч – 2:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышла в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.

«Спартак» сыграет с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

– Ответный матч со «Спартаком» был не очень похож на кубковый. Сложилось впечатление, что гости приехали в Петербург за ничьей, хотя после домашнего поражения 1:2 она их не устраивала. У вас есть этому объяснение?

– Действительно, мы полностью доминировали в первом тайме, могли закончить игру в первые 45 минут. Но и Максименко в воротах очень хорошо играл, и мы где-то не реализовывали свои моменты.

Во втором тайме картинка немножко поменялась, но по тому, что происходило до перерыва, впечатление странное – «Спартак» как будто все устраивало. Может, через Путь регионов выйти в суперфинал проще, чем через Путь РПЛ? – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

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3 комментария
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Болею за Спартак и стыдно было смотреть на игру команды, реально как будто им по фиг было. Вы когда на поле выходите постарайтесь о болельщиках немного думать!
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+5
А всему виной система розыгрыша кубка
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Ответ Петрович
Болею за Спартак и стыдно было смотреть на игру команды, реально как будто им по фиг было. Вы когда на поле выходите постарайтесь о болельщиках немного думать!
Отчасти вы правы конечно, но с другой стороны в команде страдает атака, в обороне не без ошибок где-то Зенит простил ну выстояли а в атаке было ноль, причем всю весну уже ноль. Если брать матч с Ростовом то Слишкович поменял схему стало поинтереснее ну опять же там Письяков сделал все чтобы Спартак вел а 4 и 5 гол это уже просто в догонку шло. Поэтому очень показательным будет дерби, к сожалению отсутствие Промеса сказалось серьезно, левый фланг с Зиньковским ужасный, Медина и Бонгонда тоже не впечатляли большую часть сезона
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