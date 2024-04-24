Андрей Мостовой о матче Кубка: «Спартак» как будто все устраивало, «Зенит» мог закончить игру в первом тайме. Может, через Путь регионов выйти в суперфинал проще, чем через Путь РПЛ?»

Андрей Мостовой высказался о 2-м матче со «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака сыграла вничью с московским клубом (0:0, первый матч – 2:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышла в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.

«Спартак» сыграет с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

– Ответный матч со « » был не очень похож на кубковый. Сложилось впечатление, что гости приехали в Петербург за ничьей, хотя после домашнего поражения 1:2 она их не устраивала. У вас есть этому объяснение?

– Действительно, мы полностью доминировали в первом тайме, могли закончить игру в первые 45 минут. Но и в воротах очень хорошо играл, и мы где-то не реализовывали свои моменты.

Во втором тайме картинка немножко поменялась, но по тому, что происходило до перерыва, впечатление странное – «Спартак» как будто все устраивало. Может, через Путь регионов выйти в суперфинал проще, чем через Путь РПЛ? – сказал полузащитник « » .