Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Испанский специалист клуб 14 апреля. Пост исполняющего обязанности главного тренера занял Владимир Слишкович.

«Самое позитивное в «Спартаке» – они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал.

Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили тренера, хотя и немножко поздновато. В любом случае сделали правильные шаги», – сказал экс-игрок сборной России.