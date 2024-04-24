Дмитрий Булыкин: «Самое позитивное в «Спартаке» – наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Испанский специалист клуб 14 апреля. Пост исполняющего обязанности главного тренера занял Владимир Слишкович. 

«Самое позитивное в «Спартаке» – они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал.

Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили тренера, хотя и немножко поздновато. В любом случае сделали правильные шаги», – сказал экс-игрок сборной России.

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17 комментариев
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Подскажите, а то я чего-то забыл. Разве Булка, Канчельскис, Радимов или Семшов играли за Спартак? Чего они так переживают за наш клуб? Или Абаскаль у них денег занял или бабу увел? Хотя, с Канчельскисом вроде понятно, откуда такая злоба. Но остальные?
+6
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+6
Какие же вы Все там неблагодарные
Как будто все проблемы только из за него были...
Грустно такое слышать от людей, как будто дали приказ всех собак на него спустить
Человек выполнял свою работу, да, не получилось. В итоге с гавном смешивают человека
+3
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+3
зачем спрашивают мнение этого колченогова?
+3
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+2
В нашем спартачке за 24 сезона сменилось где-то 20 тренеров. Но это, не предел !
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А про Галактионова он говорил, что нужно смотреть на результат в конце сезона. Хотя на тот момент у Локо и Спартака было практически одинаковое количество очков. Высказывания у него не последовательные
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Ответ дон Рэба
Подскажите, а то я чего-то забыл. Разве Булка, Канчельскис, Радимов или Семшов играли за Спартак? Чего они так переживают за наш клуб? Или Абаскаль у них денег занял или бабу увел? Хотя, с Канчельскисом вроде понятно, откуда такая злоба. Но остальные?
Потому что иностранец. Нужно их хейтить
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Ответ petgusev917@gmail.com
Работу по разному делают свою.А что он сделал хорошего? Игроки что ли виноваты,что он за 2 года не смог костяк определить основы,не смог хоть какую-то игру поставить.Виноваты на 200% те кто пригласил этого теоретика- недоумка.
Ну как показывает практика, тренеры Спартака тренеришки и недоумки, потом почему то оказываются не тренеришками и не недоумками.
И вот зачем Вы оскарюляете человека? Что он лично Вам плохого сделал? Ему предложили работу, он согласился, он отдавал все что мог, не получилось. И он недоумок. Вы такой же как все эти комментаторы, которые его гавном поливают.
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В Спартаке нет человека, единолично принимающего решения и этот факт скорее во вред, чем на благо, размывается ответственность ...
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¯_(ツ)_/¯
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Всё тот же, кто и пригласил.
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Ответ дон Рэба
Подскажите, а то я чего-то забыл. Разве Булка, Канчельскис, Радимов или Семшов играли за Спартак? Чего они так переживают за наш клуб? Или Абаскаль у них денег занял или бабу увел? Хотя, с Канчельскисом вроде понятно, откуда такая злоба. Но остальные?
А он прав,что поздно рыжего убрали.Я за клуб с 64го года.Но эта гадость рыжая столько здоровья убавила нам,болельщикам.
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Ответ petgusev917@gmail.com
А он прав,что поздно рыжего убрали.Я за клуб с 64го года.Но эта гадость рыжая столько здоровья убавила нам,болельщикам.
Это все понимают. Но с какого перепоя об этом вещает Булка и уже не первый раз. При этом рыжего уволили 10 дней назад. Но из этой темы до сих пор пытаются хоть что-то выжать. Для чего это журналюхам - понятно. Но куда лезет Булыкин со своим мнением? Даже седой флюгер давно заткнулся, но полезла всякая шушера из других клубов.
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Ответ Anthony Wrynn
Какие же вы Все там неблагодарные Как будто все проблемы только из за него были... Грустно такое слышать от людей, как будто дали приказ всех собак на него спустить Человек выполнял свою работу, да, не получилось. В итоге с гавном смешивают человека
Работу по разному делают свою.А что он сделал хорошего? Игроки что ли виноваты,что он за 2 года не смог костяк определить основы,не смог хоть какую-то игру поставить.Виноваты на 200% те кто пригласил этого теоретика- недоумка.
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