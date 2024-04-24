Дмитрий Булыкин: «Самое позитивное в «Спартаке» – наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал»
Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».
Испанский специалист клуб 14 апреля. Пост исполняющего обязанности главного тренера занял Владимир Слишкович.
«Самое позитивное в «Спартаке» – они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал.
Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили тренера, хотя и немножко поздновато. В любом случае сделали правильные шаги», – сказал экс-игрок сборной России.
Как будто все проблемы только из за него были...
Грустно такое слышать от людей, как будто дали приказ всех собак на него спустить
Человек выполнял свою работу, да, не получилось. В итоге с гавном смешивают человека
И вот зачем Вы оскарюляете человека? Что он лично Вам плохого сделал? Ему предложили работу, он согласился, он отдавал все что мог, не получилось. И он недоумок. Вы такой же как все эти комментаторы, которые его гавном поливают.