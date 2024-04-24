Хавбек «Ахмата» Бериша не обрадовался отставке Абаскаля: «Очень хороший тренер, у него отличная карьера. Он может добиться успеха» 

Бернард Бериша считает Гильермо Абаскаля хорошим тренером.

3 декабря 2023 года во время матча Мир со « » (2:1) у полузащитника « » произошла стычка с главным тренером красно-белых – Бериша прыгнул ногами вперед рядом с испанцем после гола грозненцев и был дисквалифицирован на два матча.

«Обрадовался ли я увольнению из «Спартака»? Нет-нет. Абаскаль — очень хороший тренер, у него отличная карьера.

Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал .