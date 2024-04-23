Мостовой про неустойку Абаскалю: «Спартак» уже давно разводили на бабки и многих разводят. За 15 лет убрали 18 тренеров»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил компенсацию за увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Удивились, что Абаскалю выплатили 700-800 тысяч евро за увольнение?

– В «Спартаке» уже ничему не удивляюсь. Мы недавно со знакомым подсчитали: за последние 15 лет в «Спартаке» убрали 18 главных тренеров.

Чему тут удивляться? Плюс у каждого были по три-четыре помощника, которые тоже немало зарабатывают.

– Многие хорошие тренеры в России столько за год не зарабатывают, сколько Абаскаль получил за отставку.

– Конечно, я об этом и говорю. Зато зимой прошлого года с ним еще и продлили контракт, повысив зарплату.

– Получается, «Спартак» снова, как говорится, развели на бабки?

– «Спартак» уже давно разводили на бабки и многих разводят. Это футбол – самый богатый вид спорта. Кто туда попадает, тот хорошо зарабатывает, – сказал бывший хавбек сборной России.

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
- Спортс, после увольнения Абаскаля ты перестаешь постить комментарии Мостового о нём?
- Неа 😌
+18
-1
+17
Ответ pit4er
Пахнет завистью
Мост ждёт момента, когда сам развести Спартак на бабки сможет.
+13
-1
+12
Чувствуется Саша и твое желание примкнуть и стать 19м))😂😂
+11
0
+11
Пахнет завистью
+8
0
+8
Вот бы и мне, как нибудь развести Спартак на бабки. Ну возьмите хоть кем нибудь. Любит царь про деньги чужие рассуждать. А тут ещё и Абаскаля уволили, скоро на нём не заработать своими вью. 😊
+6
-1
+5
Федуна, допустим и правда кто только не разводил на бабки. Такая дойная корова. И если память не подводит, самый прикольный случай был, когда толи банер, толи кричалки против Федуна были на стадионе от фанатов КБ. И ему же пришлось за это штраф платить. 😊
+5
0
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Вот бы и мне, как нибудь развести Спартак на бабки. Ну возьмите хоть кем нибудь. Любит царь про деньги чужие рассуждать. А тут ещё и Абаскаля уволили, скоро на нём не заработать своими вью. 😊
На следующем тренере будет зарабатывать. Причем, теми же самыми словами.
А пока ещё и Слишковичу перепадет от щедрот царских.
+3
0
+3
Знакомый Мостового, с которым они считали тренеров Спартака, кто он? Быстров, Радимов?
+3
-1
+2
Ответ murzzzzzilka
На следующем тренере будет зарабатывать. Причем, теми же самыми словами. А пока ещё и Слишковичу перепадет от щедрот царских.
Присматривается. 😊
+2
0
+2
Главный развод на деньги - когда платишь Мостовому как футбольному эксперту.
+1
0
+1
Так вот в чем дело то. Ты хочешь неустойку)))
+1
0
+1
Абаскаль : «После стольких лет?»
Мостовой : «Всегда!»
+1
0
+1
А ещё есть педроши с их агентами.
+4
-3
+1
Царь тоже хочет неустойку . Сейчас назначат , он обделается , его выгонят и заплатят неустоичку))
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Вот бы и мне, как нибудь развести Спартак на бабки. Ну возьмите хоть кем нибудь. Любит царь про деньги чужие рассуждать. А тут ещё и Абаскаля уволили, скоро на нём не заработать своими вью. 😊
Что из-за какого-то миллиона евро будете терпеть оскорбления болельщиков и насмешки от ветеранов?
0
0
0
Ответ Pok_Toholo
Что из-за какого-то миллиона евро будете терпеть оскорбления болельщиков и насмешки от ветеранов?
Я про царя. За миллион евро я воробья в поле загоняю. 😊
0
0
0
Ответ Aleksey Yashin
- Спортс, после увольнения Абаскаля ты перестаешь постить комментарии Мостового о нём? - Неа 😌
Думаю даже если Мостовой возглавит Спартак, его комментарии о тренере Спартака не прекратятся
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Федуна, допустим и правда кто только не разводил на бабки. Такая дойная корова. И если память не подводит, самый прикольный случай был, когда толи банер, толи кричалки против Федуна были на стадионе от фанатов КБ. И ему же пришлось за это штраф платить. 😊
Это было эпично даже для РПЛ 🤣🤣🤣
0
0
0
я думаю, Мостовой мастурбирует на Абаскаля втайне
0
0
0
Мостовому надо заплатить неуспокойку) Одно и тоже уже несколько лет
0
0
0
Можно было просто написать: "Почему он, а не я?!",- проорал в телефон Александр
0
0
0
а смысл тренеров менять, если кроме Промеса никто в футбол играть не умеет
0
0
0
С самого начала Абаскаль был приглашен именно для этого - ничего не делать , получать приличные евры и потом бонус за увольнение !
Кто же в Спартаке такой мудрый что меняет тренеров как перчатки и наверняка уже стал долларовым миллионером на одних отставках !
0
0
0
Неустойка...мечта будущего тренера Мостового)).
0
0
0
Негоже царю столько внимания уделять холопу
0
0
0
При чем тут разводят Унаи Эмири тоже разводил спартачок хватит наполеоновских бредней )))Если руководство отстой то ни кто не поможет
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий