Мостовой про неустойку Абаскалю: «Спартак» уже давно разводили на бабки и многих разводят. За 15 лет убрали 18 тренеров»
Александр Мостовой оценил компенсацию за увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».
– Удивились, что Абаскалю выплатили 700-800 тысяч евро за увольнение?
– В «Спартаке» уже ничему не удивляюсь. Мы недавно со знакомым подсчитали: за последние 15 лет в «Спартаке» убрали 18 главных тренеров.
Чему тут удивляться? Плюс у каждого были по три-четыре помощника, которые тоже немало зарабатывают.
– Многие хорошие тренеры в России столько за год не зарабатывают, сколько Абаскаль получил за отставку.
– Конечно, я об этом и говорю. Зато зимой прошлого года с ним еще и продлили контракт, повысив зарплату.
– Получается, «Спартак» снова, как говорится, развели на бабки?
– «Спартак» уже давно разводили на бабки и многих разводят. Это футбол – самый богатый вид спорта. Кто туда попадает, тот хорошо зарабатывает, – сказал бывший хавбек сборной России.
- Неа 😌
А пока ещё и Слишковичу перепадет от щедрот царских.
Мостовой : «Всегда!»
Кто же в Спартаке такой мудрый что меняет тренеров как перчатки и наверняка уже стал долларовым миллионером на одних отставках !