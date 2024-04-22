Федун об Абаскале: «Растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать» 

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун оценил отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».

В настоящее время обязанности главного тренера красно-белых исполняет экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

«С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло. 

Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», — сказал бывший владелец «Спартака».

После 24 матчей москвичи занимают в таблице Мир РПЛ четвертое место.

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18 комментариев
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Ну уж что, что, а по части убирать тренеров ты мастер-классы можешь проводить.
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+26
Ответ Алексей Иванов
Нет человека, нет проблемы
Проблема как раз есть, и дело не в Гильермо. От Динамо(где хвалят Личку), от ЦСКА и прочих, где нет такого воя - всего пару очков было. Но истерия стояла дикая и Гиля поплыл

Интересно, почему же он поплыл, хотя долгое время держался достойно, и в т. ч даже не комментировал судейство? 🤔

Может из-за традиционно неадекватного и циркового фона вокруг Спартака, полного воя экс-ветеранов, экспертов, СМИ и фанатья? Может из-за завышенных ожиданий от окружения клуба, который с удачно выбранным временщиком лишь раз взял чемпионство за 20 лет, но устраивает истерику(даже при 2-4 местах в таблице), считая, что должен быть каждый сезон гегемоном и строго на первом месте?
Может из-за того, что все лучше, чем тренер знают, кто должен быть в основе(а через пару матчей снова вдруг вопят, но уже просят этого игрока посадить на банку)? Из-за семи пятниц на неделю у всех из спартаковский секты?) Из-за агентов грузина и т. д? Или когда уже не знали, к чему прикопаться, и начинали комментить эмоциональность Гильермо на бровке, его "иностранность", отсутствие футбольной карьеры, и за него выдавали перлы "да ему ничего не нужно, он бабки сшибает и даже не тренирует" и т. д?))

Неее, дело явно не в этом. И не в том, что это уже не первый тренер, мягко говоря охреневающий с вакханалии вокруг Спартака)) дело именно в них, конечно. И если поплыл - надо уволнять, Федун и Зарема фигни не скажут, ведь взяли кучу чемпионств и сделали супер трансферов в последние годы со своим эффективным топ-менеджментом😂
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-6
+16
Ответ Алексей Иванов
Нет человека, нет проблемы
Ну вот не факт... Федуна в "Спартаке" и уже нет, а проблемы все ещё есть
+10
-3
+7
Иногда складывается такое ощущение, что "Спартак" существует только для того чтобы менять тренеров постоянно. А "поплыть" это обязательный пункт в контракте
+7
-3
+4
Нет человека, нет проблемы
+4
-1
+3
Гуру говорит, весь в трофеях усыпанный
+2
-2
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Ага 18 теренеров при Федуне было и все плыли?Может сам Федун плыл?И если что, то это Федун нанял Абаскаля,это он почти всегда не угадывал с тренерами,а теперь умничает.
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Федун: Когда тренер 10%, надо убирать...
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А того, кто его нанял? Ведь он даже чеканить не умеет!!!
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Федун никогда не разбирался в футболе и никогда не был владельцем!
Был менеджером и очень плохим!
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Ответ King_X
Проблема как раз есть, и дело не в Гильермо. От Динамо(где хвалят Личку), от ЦСКА и прочих, где нет такого воя - всего пару очков было. Но истерия стояла дикая и Гиля поплыл Интересно, почему же он поплыл, хотя долгое время держался достойно, и в т. ч даже не комментировал судейство? 🤔 Может из-за традиционно неадекватного и циркового фона вокруг Спартака, полного воя экс-ветеранов, экспертов, СМИ и фанатья? Может из-за завышенных ожиданий от окружения клуба, который с удачно выбранным временщиком лишь раз взял чемпионство за 20 лет, но устраивает истерику(даже при 2-4 местах в таблице), считая, что должен быть каждый сезон гегемоном и строго на первом месте? Может из-за того, что все лучше, чем тренер знают, кто должен быть в основе(а через пару матчей снова вдруг вопят, но уже просят этого игрока посадить на банку)? Из-за семи пятниц на неделю у всех из спартаковский секты?) Из-за агентов грузина и т. д? Или когда уже не знали, к чему прикопаться, и начинали комментить эмоциональность Гильермо на бровке, его "иностранность", отсутствие футбольной карьеры, и за него выдавали перлы "да ему ничего не нужно, он бабки сшибает и даже не тренирует" и т. д?)) Неее, дело явно не в этом. И не в том, что это уже не первый тренер, мягко говоря охреневающий с вакханалии вокруг Спартака)) дело именно в них, конечно. И если поплыл - надо уволнять, Федун и Зарема фигни не скажут, ведь взяли кучу чемпионств и сделали супер трансферов в последние годы со своим эффективным топ-менеджментом😂
Всё это есть, но там и внутри всё гнилое, функционеры Лукойл это ещё те персонажи. Однозначно закулисная тема, назначение Амарала должно было закончиться отставкой ГТ. А теперь самое интересное, по моему Амарал следующий на выход. Шапито...
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Ответ King_X
Проблема как раз есть, и дело не в Гильермо. От Динамо(где хвалят Личку), от ЦСКА и прочих, где нет такого воя - всего пару очков было. Но истерия стояла дикая и Гиля поплыл Интересно, почему же он поплыл, хотя долгое время держался достойно, и в т. ч даже не комментировал судейство? 🤔 Может из-за традиционно неадекватного и циркового фона вокруг Спартака, полного воя экс-ветеранов, экспертов, СМИ и фанатья? Может из-за завышенных ожиданий от окружения клуба, который с удачно выбранным временщиком лишь раз взял чемпионство за 20 лет, но устраивает истерику(даже при 2-4 местах в таблице), считая, что должен быть каждый сезон гегемоном и строго на первом месте? Может из-за того, что все лучше, чем тренер знают, кто должен быть в основе(а через пару матчей снова вдруг вопят, но уже просят этого игрока посадить на банку)? Из-за семи пятниц на неделю у всех из спартаковский секты?) Из-за агентов грузина и т. д? Или когда уже не знали, к чему прикопаться, и начинали комментить эмоциональность Гильермо на бровке, его "иностранность", отсутствие футбольной карьеры, и за него выдавали перлы "да ему ничего не нужно, он бабки сшибает и даже не тренирует" и т. д?)) Неее, дело явно не в этом. И не в том, что это уже не первый тренер, мягко говоря охреневающий с вакханалии вокруг Спартака)) дело именно в них, конечно. И если поплыл - надо уволнять, Федун и Зарема фигни не скажут, ведь взяли кучу чемпионств и сделали супер трансферов в последние годы со своим эффективным топ-менеджментом😂
От чего Гильермо поплыл? Он читал комментарии ветеранов Спартака? Читал комменты на спортсе? Студии Матч ТВ смотрел? Иностранцу пофиг на это всё, он живёт и работает в своем мирке. Так что на него эта шумиха никак не могла повлиять. Он об этом вое даже не слышал.
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Ответ Spartakus1984
Ага 18 теренеров при Федуне было и все плыли?Может сам Федун плыл?И если что, то это Федун нанял Абаскаля,это он почти всегда не угадывал с тренерами,а теперь умничает.
Будто футбол был для него наркотиком !
Как только обращался в его сторону - сразу терял разум
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