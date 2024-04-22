Федун об Абаскале: «Растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать» 

Леонид Федун оценил отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».

В настоящее время обязанности главного тренера красно-белых исполняет экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

«С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло.

растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», — сказал бывший владелец « ».

После 24 матчей москвичи занимают в таблице Мир четвертое место.

Слишкович – супер! Тактически взбодрил «Спартак» и провоцировал ошибки «Ростова»