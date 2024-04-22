Федун об Абаскале: «Растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать»
Леонид Федун оценил отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».
В настоящее время обязанности главного тренера красно-белых исполняет экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.
«С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло.
Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», — сказал бывший владелец «Спартака».
После 24 матчей москвичи занимают в таблице Мир РПЛ четвертое место.
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Интересно, почему же он поплыл, хотя долгое время держался достойно, и в т. ч даже не комментировал судейство? 🤔
Может из-за традиционно неадекватного и циркового фона вокруг Спартака, полного воя экс-ветеранов, экспертов, СМИ и фанатья? Может из-за завышенных ожиданий от окружения клуба, который с удачно выбранным временщиком лишь раз взял чемпионство за 20 лет, но устраивает истерику(даже при 2-4 местах в таблице), считая, что должен быть каждый сезон гегемоном и строго на первом месте?
Может из-за того, что все лучше, чем тренер знают, кто должен быть в основе(а через пару матчей снова вдруг вопят, но уже просят этого игрока посадить на банку)? Из-за семи пятниц на неделю у всех из спартаковский секты?) Из-за агентов грузина и т. д? Или когда уже не знали, к чему прикопаться, и начинали комментить эмоциональность Гильермо на бровке, его "иностранность", отсутствие футбольной карьеры, и за него выдавали перлы "да ему ничего не нужно, он бабки сшибает и даже не тренирует" и т. д?))
Неее, дело явно не в этом. И не в том, что это уже не первый тренер, мягко говоря охреневающий с вакханалии вокруг Спартака)) дело именно в них, конечно. И если поплыл - надо уволнять, Федун и Зарема фигни не скажут, ведь взяли кучу чемпионств и сделали супер трансферов в последние годы со своим эффективным топ-менеджментом😂
Был менеджером и очень плохим!
Как только обращался в его сторону - сразу терял разум