Мостовой о 5:1 «Спартака»: «Главное, что произошло – отъезд постороннего человека. Ушел человек, который случайно попал в клуб. Без Абаскаля команда раскрепостилась, получает удовольствие, что все залетает»

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой считает, что уход Гильермо Абаскаля пошел на пользу «Спартаку».

«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я ожидал увидеть победу «Спартака» в этом матче. Я уже сказал: верните Абаскаля (смеется). Конечно, без Гильермо «Спартак» играет лучше. Я об этом говорил полтора года. Ясно, что бывает такой эмоциональный всплеск. Ушел человек, который случайно попал в клуб.

Его убрали, и слава Богу. Команда раскрепостилась, команда получает удовольствие от того, что все залетает. Конечно, такая победа придаст положительный настрой перед дерби.

Плюс мы видели, что ЦСКА проиграл и потерял ряд игроков из-за дисквалификаций. «Спартак» сейчас в приподнятом настроении. Главное, что произошло – это отъезд постороннего человека», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Спартак» поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 38 очков.

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34 комментария
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так,а про Слишковича почему он не говорит,Слишкович в футбол играл?
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Ну от Мостового тяжело было ожидать другого комментария.
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Мостовой в шоке, по его логике Слишкович не случайно попал в команду, наверняка уже готов пойти к нему помощником...
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Во время секса, чтобы быстрее не кончить, Мостовой представляет Абаскаля
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Так Слишкович тоже практически не играл в футбол. Как же так, Александр? Где логика? Куда делся главный аргумент? Или время нужно, чтобы что-то новое придумать? Ладно, мы не торопимся.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Перед матчем он сказал шансы 50/50, теперь другая песня
он уже не помнит о чем речь,в голове Абаскаль и чеканка...человек вне футбола 20 лет..клиника
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Перед матчем он сказал шансы 50/50, теперь другая песня
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Спартак расправил плечи без Абаскаля, а Мостовой даст крылья. Не упускайте шанс!
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Главный вопрос: играл ли Слишкович в футбол?)
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На багаже Абаскаля защили
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Ответ Олег Скрылев
так,а про Слишковича почему он не говорит,Слишкович в футбол играл?
Походка как у него? Чеканит сколько?
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Если что, то Слишкович почти не играл и вряд ли умеет чеканить
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А Слишкович то норм чеканит или как?)
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Получается:
-Царь интервью Слишковича смотрел
- Про то, Слишкович и сам играл в футбол, и, в целом из футбольной семьи-в курсе..
Осталось понять, сможет ли Слишкович 1000 раз начеканить мячик
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жду очень равный матч,все может быть, шансы равны 50 на 50 (с)
он уже забывает что говорил до матча,клиника по нему плачет.зачем ему вообще звонят....
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Мостовой, как может показаться, не совсем праздный бездельник, который не вылезает с телеэкрана и несет чушь по Спартаку. Он просто держит нос по ветру или же соучаствует а каких-то групповых заказных наездах . что явно делалось по Абаскалю.
Дай бог здоровья Слишковичу, но он такой же наемный ландскнехт как и Абаскаль; все эти пацаны просто зарабатывают бабло в "Стране дураков", где весь постсоветский период убивают и травят свою национальную тренерскую школу. Итоги налицо - уровень клубов - нулевой, ну а сборная просто на дне.
Ну, а сегодняшний Спартак вполне нормально кувыркается в своей столичной четверке...
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Ответ nCuXpalata13
Получается: -Царь интервью Слишковича смотрел - Про то, Слишкович и сам играл в футбол, и, в целом из футбольной семьи-в курсе.. Осталось понять, сможет ли Слишкович 1000 раз начеканить мячик
Самому Мостовому уже сподручнее шайбу начеканить, давно в футбол не играл, его даже не зовут на матчи легенд...
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Ответ Arksos
Главный вопрос: играл ли Слишкович в футбол?)
Вероятно он чеканить умеет, это похоже главный критерий для тренера у Сашки
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Во время секса, чтобы быстрее не кончить, Мостовой представляет Абаскаля
Уверен, что он у него есть?
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Команда получает удовольствие, когда все залетает

А когда не залетало, то команда тоже получала удовольствие, но его забирал Абаскаль?
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