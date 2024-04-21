Мостовой о 5:1 «Спартака»: «Главное, что произошло – отъезд постороннего человека. Ушел человек, который случайно попал в клуб. Без Абаскаля команда раскрепостилась, получает удовольствие, что все залетает»

Александр Мостовой считает, что уход Гильермо Абаскаля пошел на пользу «Спартаку».

«Спартак» разгромил « » (5:1) в матче 25-го тура .

«Я ожидал увидеть победу « » в этом матче. Я уже сказал: верните (смеется). Конечно, без Гильермо «Спартак» играет лучше. Я об этом говорил полтора года. Ясно, что бывает такой эмоциональный всплеск. Ушел человек, который случайно попал в клуб.

Его убрали, и слава Богу. Команда раскрепостилась, команда получает удовольствие от того, что все залетает. Конечно, такая победа придаст положительный настрой перед дерби.

Плюс мы видели, что ЦСКА проиграл и потерял ряд игроков из-за дисквалификаций. «Спартак» сейчас в приподнятом настроении. Главное, что произошло – это отъезд постороннего человека», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Спартак» поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 38 очков.