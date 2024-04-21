Мостовой о 5:1 «Спартака»: «Главное, что произошло – отъезд постороннего человека. Ушел человек, который случайно попал в клуб. Без Абаскаля команда раскрепостилась, получает удовольствие, что все залетает»
Александр Мостовой считает, что уход Гильермо Абаскаля пошел на пользу «Спартаку».
«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.
«Я ожидал увидеть победу «Спартака» в этом матче. Я уже сказал: верните Абаскаля (смеется). Конечно, без Гильермо «Спартак» играет лучше. Я об этом говорил полтора года. Ясно, что бывает такой эмоциональный всплеск. Ушел человек, который случайно попал в клуб.
Его убрали, и слава Богу. Команда раскрепостилась, команда получает удовольствие от того, что все залетает. Конечно, такая победа придаст положительный настрой перед дерби.
Плюс мы видели, что ЦСКА проиграл и потерял ряд игроков из-за дисквалификаций. «Спартак» сейчас в приподнятом настроении. Главное, что произошло – это отъезд постороннего человека», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
«Спартак» поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 38 очков.
-Царь интервью Слишковича смотрел
- Про то, Слишкович и сам играл в футбол, и, в целом из футбольной семьи-в курсе..
Осталось понять, сможет ли Слишкович 1000 раз начеканить мячик
он уже забывает что говорил до матча,клиника по нему плачет.зачем ему вообще звонят....
Дай бог здоровья Слишковичу, но он такой же наемный ландскнехт как и Абаскаль; все эти пацаны просто зарабатывают бабло в "Стране дураков", где весь постсоветский период убивают и травят свою национальную тренерскую школу. Итоги налицо - уровень клубов - нулевой, ну а сборная просто на дне.
Ну, а сегодняшний Спартак вполне нормально кувыркается в своей столичной четверке...
А когда не залетало, то команда тоже получала удовольствие, но его забирал Абаскаль?