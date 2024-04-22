Семшов об Абаскале: «Способен только прыгать и размахивать руками на бровке. «Спартак» – народная команда, бренд, его надо тренировать, а не тренироваться на нем. Наш футбол надо уважать и ценить»

Теги Спартак Игорь Семшов Дик Адвокат Гус Хиддинк премьер-лига Россия Константин Генич Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Семшов критически высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– «Спартак» уволил Абаскаля, и после этого команда сыграла вничью с «Зенитом» и крупно обыграла «Ростов». Почему с увольнением так затянули?

– Я бы сказал по-другому: почему вообще назначали Абаскаля. «Спартак» – народная команда, бренд – и туда приходит такой человек.

– Под руководством Абаскаля поначалу получалось, команда играла ярко. У вас тогда мнение не изменилось о нем?

– У меня с первого дня было то мнение об Абаскале, которое уже высказал. Выиграл в этой ситуации только Абаскаль – он потренировал топ-команду, приобрел опыт.

Но Костя Генич правильно сказал: надо приезжать тренировать «Спартак», а не тренироваться на «Спартаке». Пора задуматься, кого у нас назначают главными тренерами. Все-таки надо наш футбол уважать и ценить. Никто не был против, когда к нам приезжали Хиддинк и Адвокат.

– Почему у вас такой негатив по отношению к Абаскалю?

– Потому что такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками на бровке. Меня раздражает и то, что такие тренеры не считают обязательным изучение русского языка, работая у нас, – сказал бывший игрок «Динамо» и сборной России Игорь Семшов.

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15 комментариев
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Сам Семшов как тренер на что способен?
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Ответ Spartacus Pro
Прыгать и размахивать на бровке руками - неуважение к нашему футболу - так и запишем. Все остальные тренеры в России мирно дремлют на скамейке запасных, я так понимаю? Вроде больше ни про кого таких гадостей не говорят.
Тедеско тоже у них прыгал, этот прыгал. А вкопанный Аленичев с оставленным чемоданчиком лучший!
+8
-2
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Прыгать и размахивать на бровке руками - неуважение к нашему футболу - так и запишем. Все остальные тренеры в России мирно дремлют на скамейке запасных, я так понимаю? Вроде больше ни про кого таких гадостей не говорят.
+4
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+2
Ответ Великий Алонсо
Ахахахахахах. Давно Спартак топ-командой стал? 🤣🤣
Всегда был
+2
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Вот у Карела Чапека есть рассказ, не помню название, но, смысл в том, что некий человек отлавливал бездомных собак и продавал их некому хирургу экспериментатору, и вот однажды экспериментатор обозлился и сказал-" За что тебе плачу, дядя, что за собак ты мне приводишь, приведи хоть раз такую, чтоб она под ножом бодрилась". Может не точная цитата, но, смысл я передал.
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Про изучение языка в свое время очень точно сказал Вася Уткин. Для чего это иностранным тренерам и футболистам? Что нового им даст изучение языка, какие такие новые идеи они почерпнут на нем, какую проф литературу или знания в ином виде они смогут получить благодаря ему? То-то же.
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Попробовали бы они Валере предъявить, что он на бровке прыгает, быстро бы огребли
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Ответ Spartacus Pro
Аленичев встать от страха не мог (как бы что не случилось все думал), а потом все люди разные. Мне ближе эмоциональные, хотя бы видно, что им не все равно.
а как же КИБ? он вообще сидел на трибуне. с каменным лицом. где-то в 83-ем (?) смотрел Спартак- Дин М на стадике, когда вели 2-0, а в итоге 2-2. как сидел статуей, так и встал таким же. но в раздевалке, думаю, разнёс в пух и прах спартачей.
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Ответ Аркадий Дмитриев
а как же КИБ? он вообще сидел на трибуне. с каменным лицом. где-то в 83-ем (?) смотрел Спартак- Дин М на стадике, когда вели 2-0, а в итоге 2-2. как сидел статуей, так и встал таким же. но в раздевалке, думаю, разнёс в пух и прах спартачей.
Все правильно, но я просто пытаюсь понять: где связь эмоционального поведения во время матча и тренерского профессионализма? Уже все бывшие футболисты, функционеры, политики, тренеры ... бывшие обратили наше внимание на проявление эмоций Абаскаля, а ранее Тедеско. Что вообще происходит?
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Ответ Spartacus Pro
Все правильно, но я просто пытаюсь понять: где связь эмоционального поведения во время матча и тренерского профессионализма? Уже все бывшие футболисты, функционеры, политики, тренеры ... бывшие обратили наше внимание на проявление эмоций Абаскаля, а ранее Тедеско. Что вообще происходит?
да нет никакой связи! просто наши не привыкли так выражать свои эмоции - зажаты в поведенческих рамках своих. а что разве спагетти не прыгал? ну, нет рьяно, конечно, но всё же...
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Ответ Spartakus1984
Сам Семшов как тренер на что способен?
стоять с умным видом у бровки.
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