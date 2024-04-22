Семшов об Абаскале: «Способен только прыгать и размахивать руками на бровке. «Спартак» – народная команда, бренд, его надо тренировать, а не тренироваться на нем. Наш футбол надо уважать и ценить»

Игорь Семшов критически высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– «Спартак» уволил Абаскаля, и после этого команда сыграла вничью с «Зенитом» и крупно обыграла «Ростов». Почему с увольнением так затянули?

– Я бы сказал по-другому: почему вообще назначали Абаскаля. «Спартак» – народная команда, бренд – и туда приходит такой человек.

– Под руководством Абаскаля поначалу получалось, команда играла ярко. У вас тогда мнение не изменилось о нем?

– У меня с первого дня было то мнение об , которое уже высказал. Выиграл в этой ситуации только Абаскаль – он потренировал топ-команду, приобрел опыт.

Но Костя Генич правильно сказал: надо приезжать тренировать «Спартак», а не тренироваться на « ». Пора задуматься, кого у нас назначают главными тренерами. Все-таки надо наш футбол уважать и ценить. Никто не был против, когда к нам приезжали и .

– Почему у вас такой негатив по отношению к Абаскалю?

– Потому что такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками на бровке. Меня раздражает и то, что такие тренеры не считают обязательным изучение русского языка, работая у нас, – сказал бывший игрок «Динамо» и сборной России Игорь Семшов.

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