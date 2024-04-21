Аршавин о 5:1: «Спартак» после увольнения Абаскаля немного скинул оковы – слушают Слишковича, играют как одна команда. «Ростов» во 2-м тайме развалился – повлияли ошибки Песьякова»

Теги Спартак Зенит Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сергей Песьяков Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Андрей Аршавин выказался о крупной победе «Спартака» над «Ростовом».

В матче 25-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали выездную победу со счетом 5:1. «Ростов» проиграл в чемпионате впервые с начала 2024 года.

«Ощущение такое, что «Спартак» после увольнения Абаскаля скинул немного оковы. Это было видно и по матчу с «Зенитом». Просто ребята выходят и стараются дисциплинированно играть. Такое ощущение, что они слушают Слишковича, играют, как одна команда.

Мне кажется, сегодня агрессии, которая присуща «Ростову», не хватало. Но в целом и на счет и на то, как складывался второй тайм, повлияли ошибки Песьякова. Потом уже «Ростов» развалился, и было впечатление, что команда играла 10 на 11», – сказал экс-игрок «зенита» и сборной России.

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8 комментариев
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Может как то эта победа встряхнет Спартак! поверят в себя и все оставшиеся матчи пройдут без поражения!
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Плохо играл весь Ростов. Осипенко зная о травме Песьякова зачем то отдавал пас назад к воротам. 10 против 11 играли потому что Глебов на игру не пришел. После отдыха в кубковой игре-эффект обратный.
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Футбол такая штука,что все могло пойти и по другому.В первом тайме игра была совсем не очень.Мастерства все таки маловато.
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Спартак не дал Ростову двигаться. Были передачи с флангов и пара по центру - это все. А почему? Потому что на поле была команда не задроченная и испуганная, а свободная и желающая играть в футбол.
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Ответ Николай Горнаков
Может как то эта победа встряхнет Спартак! поверят в себя и все оставшиеся матчи пройдут без поражения!
Даже если так будет - не списывал бы на смену тренера, т. к объективно, по плану форма у команды к концу сезона должна выходить на пик
Весь сезон не может быть средней / слабой, закономерно должна будет улучшиться

Надеюсь, болелы Спартака будут более трезво оценивать это. А победа (пусть и с ошибками Песьякова и Осипенко) - может встряхнуть, это да, но может быть и как после Динамо)
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А можно Зенит писать с большой буквы?
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Ответ Мудринич
А можно Зенит писать с большой буквы?
Не правильно Зинит, от слова Зина, пора бы уже запомнить.
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