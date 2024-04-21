Аршавин о 5:1: «Спартак» после увольнения Абаскаля немного скинул оковы – слушают Слишковича, играют как одна команда. «Ростов» во 2-м тайме развалился – повлияли ошибки Песьякова»
Андрей Аршавин выказался о крупной победе «Спартака» над «Ростовом».
В матче 25-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали выездную победу со счетом 5:1. «Ростов» проиграл в чемпионате впервые с начала 2024 года.
«Ощущение такое, что «Спартак» после увольнения Абаскаля скинул немного оковы. Это было видно и по матчу с «Зенитом». Просто ребята выходят и стараются дисциплинированно играть. Такое ощущение, что они слушают Слишковича, играют, как одна команда.
Мне кажется, сегодня агрессии, которая присуща «Ростову», не хватало. Но в целом и на счет и на то, как складывался второй тайм, повлияли ошибки Песьякова. Потом уже «Ростов» развалился, и было впечатление, что команда играла 10 на 11», – сказал экс-игрок «зенита» и сборной России.
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Надеюсь, болелы Спартака будут более трезво оценивать это. А победа (пусть и с ошибками Песьякова и Осипенко) - может встряхнуть, это да, но может быть и как после Динамо)