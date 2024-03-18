Киммих готов уйти из «Баварии» только в «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барсу». В «МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – нет

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Арсенал возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих рассматривает переход в пять топ-клубов в случае ухода из «Баварии».

Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник задумывается об уходе из «Баварии» этим летом.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» готова продать Киммиха в летнее трансферное окно, если поступит подходящее предложение.

Сам футболист открыт для переговоров с потенциальными покупателями, однако готов рассмотреть предложения только от пяти клубов. Речь идет о «Манчестер Сити», «Ливерпуле», «Арсенале», «Реале» и «Барселоне».

Подчеркивается, что некоторые из вышеупомянутых клубов уже связались с игроком.

Переход в «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» немец не считает подходящими для себя вариантами.

Текущий контракт футболиста с «Баварией» действует до 2025 года.

В этом сезоне Бундеслиги Киммих провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь.

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31 комментарий
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В итоге продлит контракт с Баварией.
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какой переборчивый
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Наверное, в Барселону он подошел бы как влитой: команде сейчас как раз очень необходим игрок, способный усилить игру команды и зацементировать опорную зону.

Но вот как это сделать, имея такие финансовые сложности - большой вопрос..
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Ответ Макар
Комментарий скрыт
Каземиро тоже во время перехода был чуть не лучший опорник!
+2
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Готовы забрать за бесплатно
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Ответ Grime Font
судя по всему, ты сам футбол уже как пару лет не смотришь
Ты тоже
У него средний рейтинг в прошлой ЛЧ выше чем у КДБ
В этой тоже неплох второй после Родри из центральных
Парень настоящий монстр
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ну в Ливер не стоит. Они ж развалятся в следующем сезоне
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Ответ D-oh!
Уже не молод, но и не стар, Не высок, да и не низок. Не туп, но и не гениален. Удачи ему.
Не южанин, не северянин. Не блондин, не брюнет. Не толстый, не худой. Человек-тоттенхэм.
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Ответ Макар
Я не говорю, про то что было ранее, тогда да, был одним из, сейчас уже нет. Да, может сейчас он не на пике формы, но и вся Бавария не всегда даёт положительный результат. Но он так же остаётся одним из лучших
Чувак ему 30 кто знает заиграет он в АПЛ или Ла Лига ещё за него бабки надо будет отвалить зарплата высокая , время чтобы привыкнуть к другой лиги у него нету кто на такой риск пойдет ?
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Ответ Red
Да по тому что он уже довно не тот что был раньше.
Ну и кого можно назвать, лучше чем Киммих, разве что Родри и Райс, думаю больше и не приходит на ум игроков
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Ответ Red
Каземиро тоже во время перехода был чуть не лучший опорник!
Я не говорю, про то что было ранее, тогда да, был одним из, сейчас уже нет. Да, может сейчас он не на пике формы, но и вся Бавария не всегда даёт положительный результат. Но он так же остаётся одним из лучших
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Ответ Макар
И что же вас смутило в моем сообщении?
Да по тому что он уже довно не тот что был раньше.
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Ответ Grime Font
судя по всему, ты сам футбол уже как пару лет не смотришь
И что же вас смутило в моем сообщении?
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Ответ Макар
Комментарий скрыт
судя по всему, ты сам футбол уже как пару лет не смотришь
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Лапорта подпиши моего любимого игрока🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Прямо как запрет на обмен в НХЛ. Интересно, а Швайнштайгер тоже тщательно выбирал клуб?
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Но в итоге останется в Баварии 🤫💯
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А в результате будет сидеть на банке в Сочи
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Молодец, хороший выбор!
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Когда список из 5 клубов, слово «только» как-то не очень подходит
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Не хочет на понижение однако
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Уже не молод, но и не стар,
Не высок, да и не низок.
Не туп, но и не гениален.

Удачи ему.
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Ну да в 30 лет дорога только в МЮ разве что
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