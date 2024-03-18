Киммих готов уйти из «Баварии» только в «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барсу». В «МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – нет
Йозуа Киммих рассматривает переход в пять топ-клубов в случае ухода из «Баварии».
Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник задумывается об уходе из «Баварии» этим летом.
По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» готова продать Киммиха в летнее трансферное окно, если поступит подходящее предложение.
Сам футболист открыт для переговоров с потенциальными покупателями, однако готов рассмотреть предложения только от пяти клубов. Речь идет о «Манчестер Сити», «Ливерпуле», «Арсенале», «Реале» и «Барселоне».
Подчеркивается, что некоторые из вышеупомянутых клубов уже связались с игроком.
Переход в «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» немец не считает подходящими для себя вариантами.
Текущий контракт футболиста с «Баварией» действует до 2025 года.
В этом сезоне Бундеслиги Киммих провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Но вот как это сделать, имея такие финансовые сложности - большой вопрос..
У него средний рейтинг в прошлой ЛЧ выше чем у КДБ
В этой тоже неплох второй после Родри из центральных
Парень настоящий монстр
Не высок, да и не низок.
Не туп, но и не гениален.
Удачи ему.