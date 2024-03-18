Киммих готов уйти из «Баварии» только в «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барсу». В «МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – нет

Йозуа Киммих рассматривает переход в пять топ-клубов в случае ухода из «Баварии».

Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник задумывается об уходе из «Баварии» этим летом.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, « » готова продать Киммиха в летнее трансферное окно, если поступит подходящее предложение.

Сам футболист открыт для переговоров с потенциальными покупателями, однако готов рассмотреть предложения только от пяти клубов. Речь идет о « », « », « », « » и «Барселоне».

Подчеркивается, что некоторые из вышеупомянутых клубов уже связались с игроком.

Переход в « », « » и « » немец не считает подходящими для себя вариантами.

Текущий контракт футболиста с «Баварией» действует до 2025 года.

В этом сезоне Бундеслиги Киммих провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь.