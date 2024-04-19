Тухель заявил, что покинет «Баварию», даже если его попросят остаться на фоне контракта Нагельсманна и Германии
Томас Тухель заявил, что соглашение об уходе из «Баварии» остается в силе.
Юлиан Нагельсманн, который входил в список претендентов на пост тренера мюнхенского клуба, продлил договор со сборной Германии до 2026 года.
– Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии, и поиск тренера для «Баварии» оказался непростым. Что [вы скажите], если клуб попросит вас остаться?
– Это очень сослагательное наклонение.
У меня есть соглашение с клубом [о расставании], об этом было сообщено, и оно остается в силе, – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
«Бавария» ранее вышла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» (3:2 общий счет).
СкажЕте, Никита. Первое спряжение, окончание у глагола "Е". Откуда вы это "И" взяли? Если что, "скАжете" (ответите в будущем времени) и "скажИте" (ответьте в повелительном наклонении) - не одно и то же.