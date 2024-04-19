Тухель заявил, что покинет «Баварию», даже если его попросят остаться на фоне контракта Нагельсманна и Германии

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель заявил, что соглашение об уходе из «Баварии» остается в силе.

Юлиан Нагельсманн, который входил в список претендентов на пост тренера мюнхенского клуба, продлил договор со сборной Германии до 2026 года.

– Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии, и поиск тренера для «Баварии» оказался непростым. Что [вы скажите], если клуб попросит вас остаться?

– Это очень сослагательное наклонение.

У меня есть соглашение с клубом [о расставании], об этом было сообщено, и оно остается в силе, – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Бавария» ранее вышла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» (3:2 общий счет).

15 комментариев
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Тучелю нужно возвращаться в Англию. МЮ идеальное место для работы
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Ответ S H A R K
Будет забавно, если Тухель уйдя схлопнет двери, выиграв кубок ЛЧ, ради которого его и пригласили, а вместо него придёт Рангник, с которым Бавария будет ещё больше мучаться.
Так уже было однажды, Бавария заранее договорилась с Пепом, а Хайнкес взял требл , с Гвардиолой 3 полуфинала ЛЧ и вылет от разных испанских команд
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Кто тебя остаться попросить может, Томми?)
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Оставайся, чо. Пока Кейн в составе, там никто не поможет, чувак реально проклят)
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Что [вы скажите]...
СкажЕте, Никита. Первое спряжение, окончание у глагола "Е". Откуда вы это "И" взяли? Если что, "скАжете" (ответите в будущем времени) и "скажИте" (ответьте в повелительном наклонении) - не одно и то же.
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Да кому ты нужен, шарлатан
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Блин, надеюсь он не вступит в Б
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Будет забавно, если Тухель уйдя схлопнет двери, выиграв кубок ЛЧ, ради которого его и пригласили, а вместо него придёт Рангник, с которым Бавария будет ещё больше мучаться.
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пронесло
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Приди в Милан
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Спасибо, дядь
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