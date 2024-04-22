Тухель вряд ли останется в «Баварии» в следующем сезоне. С тренером связывался «МЮ»

Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным журналиста Kicker Георга Хользнера, немецкий специалист вряд ли продолжит тренировать «Баварию» в следующем сезоне.

Руководство клуба по-прежнему считает правильным решение расстаться с этим летом, о чем было объявлено ранее.

Утверждается, что с тренером уже связывались представители « ».