Тухель вряд ли останется в «Баварии» в следующем сезоне. С тренером связывался «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным журналиста Kicker Георга Хользнера, немецкий специалист вряд ли продолжит тренировать «Баварию» в следующем сезоне.

Руководство клуба по-прежнему считает правильным решение расстаться с Тухелем этим летом, о чем было объявлено ранее.

Утверждается, что с тренером уже связывались представители «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария
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Тухель хорошо вписался бы в МЮ,
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То есть вряд ли? Есть ещё вероятность что останется? Ну в общем, с учётом кандидатов всплывших, в руководстве Голливуда всё ещё колеблются. Ну если останется и под себя дадут состав ему скорректировать, то почему бы и нет. Ничего катастрофичного с результатами у Баварии сейчас не происходит.
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Круговорот Тухеля в природе
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Я был бы рад Тухелю. Деньги ему дадут, а команды он строить умеет. Только бы не тен Хаг.
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Надеюсь при таких раскладах Бавария не заплатит Тухлому компенсации
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Ответ jexOn
Я был бы рад Тухелю. Деньги ему дадут, а команды он строить умеет. Только бы не тен Хаг.
Сколько команд «построил» Тухель?
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Ответ jexOn
Боруссия у него крепкая была, с ПСЖ в финал ЛЧ вышел, с Челси финал выиграл.
Это оценка и перечисление фактов. Что он сделал для этого? Что он такого построил, какие решения принял, какой у него рисунок игры был?
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Абаскаль вряд ли останется в Спартаке в следующем сезоне
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Ответ Макс Голубцов
Сколько команд «построил» Тухель?
Майнц, ПСЖ… Как минимум, его работа там была не малой )
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Ответ Макс Голубцов
Сколько команд «построил» Тухель?
Боруссия у него крепкая была, с ПСЖ в финал ЛЧ вышел, с Челси финал выиграл.
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Ответ Balt
То есть вряд ли? Есть ещё вероятность что останется? Ну в общем, с учётом кандидатов всплывших, в руководстве Голливуда всё ещё колеблются. Ну если останется и под себя дадут состав ему скорректировать, то почему бы и нет. Ничего катастрофичного с результатами у Баварии сейчас не происходит.
Уйдет, а новым будет Рангник, 95 процентов
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Ответ Balt
То есть вряд ли? Есть ещё вероятность что останется? Ну в общем, с учётом кандидатов всплывших, в руководстве Голливуда всё ещё колеблются. Ну если останется и под себя дадут состав ему скорректировать, то почему бы и нет. Ничего катастрофичного с результатами у Баварии сейчас не происходит.
Результат то вроде и не хуже прошлогоднего , но игра не блещет , нет былого азарта в глазах
Но учитывая кандидатов , то если не Флик, то Тухелья можно оставить, остальные очень спорные
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Ответ <Inter>
Тоже кажется, что идеально подходит. В последние годы он перешел от позиционного футбола к контратакующему, а это идеальный стиль для Бруну, Рэшфорда, Гарначо и Хойлунда
Главное, чтобы он вновь перешел на 5 защитников. Игра с 4мя дефами не для него и не для МЮ
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Ответ QWertY
Тучель идеально подходит для МЮ. Жду не дождусь назначения немца
Тоже кажется, что идеально подходит. В последние годы он перешел от позиционного футбола к контратакующему, а это идеальный стиль для Бруну, Рэшфорда, Гарначо и Хойлунда
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Тухлый? Не надо, дядя
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Скорей бы лето, жду Тухеля в МЮ как можно скорее
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вся беда в том,что руководство Баварии слишком уж предвзято отнеслось к Тухелю,не смотря что благодаря ему в клубе появился Кейн.
Вся нервозная обстановка Баварии напоминает ситуацию с Шальке,где в течение длительного времени происходила тренерская чехарда,к чему в последствии приведшая всем хорошо известно.Надо было не мешать работать мужику,а не гнобить его ,тем более прекрасно знали его как тренера,уже имеющего определённый авторитет в Европе,что не маловажно.Вся нервозность сказалась на состоянии нескольких игроков,которых "приструнить"ему не удалось.Но благо, нашёлся по настоящему лидер команды Томас Мюллер,который в последствии просто разрулил патовую ситуацию с игроками,но маховик отчуждения от команды был ,к сожалению,уже запущен.Не смотря на все неприятности Тухель как мог старался придерживаться той принятой стратегии в игре команды,что безусловно дало свои плоды-успехи в Лиге Чемпионов тому доказательство....

А то ,что Бавария не чемпион снова,ну извините-тут не его вина,а скорее заслуга Леверкузенского тренера Алонсо вместе с великолепной командой...
А повсюду ныть и называть тренера физруком, или как там ещё-в пользу бедных.
Даже если последовало бы предложение о дальнейшем продлении работы в команде Тухелю не стоило бы и не стоит и говорить об этом.В любом случае со своим опытом работы он найдёт приличное место работы в Европе.
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Возможно этому МЮ нужен такой тренер как Тухель
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Если ЛЧ возьмут, то точно нужно оставлять.
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в смысле "вряд ли останется"? они же точно решили разойтись? или уже не точно?
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