Тухель вряд ли останется в «Баварии» в следующем сезоне. С тренером связывался «МЮ»
Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед».
По данным журналиста Kicker Георга Хользнера, немецкий специалист вряд ли продолжит тренировать «Баварию» в следующем сезоне.
Руководство клуба по-прежнему считает правильным решение расстаться с Тухелем этим летом, о чем было объявлено ранее.
Утверждается, что с тренером уже связывались представители «Манчестер Юнайтед».
Но учитывая кандидатов , то если не Флик, то Тухелья можно оставить, остальные очень спорные
Вся нервозная обстановка Баварии напоминает ситуацию с Шальке,где в течение длительного времени происходила тренерская чехарда,к чему в последствии приведшая всем хорошо известно.Надо было не мешать работать мужику,а не гнобить его ,тем более прекрасно знали его как тренера,уже имеющего определённый авторитет в Европе,что не маловажно.Вся нервозность сказалась на состоянии нескольких игроков,которых "приструнить"ему не удалось.Но благо, нашёлся по настоящему лидер команды Томас Мюллер,который в последствии просто разрулил патовую ситуацию с игроками,но маховик отчуждения от команды был ,к сожалению,уже запущен.Не смотря на все неприятности Тухель как мог старался придерживаться той принятой стратегии в игре команды,что безусловно дало свои плоды-успехи в Лиге Чемпионов тому доказательство....
А то ,что Бавария не чемпион снова,ну извините-тут не его вина,а скорее заслуга Леверкузенского тренера Алонсо вместе с великолепной командой...
А повсюду ныть и называть тренера физруком, или как там ещё-в пользу бедных.
Даже если последовало бы предложение о дальнейшем продлении работы в команде Тухелю не стоило бы и не стоит и говорить об этом.В любом случае со своим опытом работы он найдёт приличное место работы в Европе.