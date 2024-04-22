Рэтклифф о перестройке «МЮ»: «Болельщики должны быть терпеливы. Это долгий путь»

Джим Рэтклифф попросил фанатов быть терпеливыми и не ждать быстрой перестройки.

71-летний британский бизнесмен выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года.

Ранее он принял ряд мер с целью сокращения расходов и заявил, что планирует вернуть клуб на топ-уровень к 2028 году.

«Это долгий путь. Болельщики нетерпеливы, и я им в какой-то степени сочувствую.

Путешествие будет длинным, и люди, нравится им это или нет, должны быть немного терпеливы», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф.