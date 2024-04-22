Рэтклифф о перестройке «МЮ»: «Болельщики должны быть терпеливы. Это долгий путь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес болельщики деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф попросил фанатов быть терпеливыми и не ждать быстрой перестройки.

71-летний британский бизнесмен выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года.

Ранее он принял ряд мер с целью сокращения расходов и заявил, что планирует вернуть клуб на топ-уровень к 2028 году.

«Это долгий путь. Болельщики нетерпеливы, и я им в какой-то степени сочувствую.

Путешествие будет длинным, и люди, нравится им это или нет, должны быть немного терпеливы», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф.

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23 комментария
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Как будто у фанатов есть выбор)
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"и я им в какой-то степени сочувствую"

Владелец МЮ сочувствует болельщикам МЮ, дожили)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Спиннер пару раз в соперников удары нанёс и неточные пксы отдал. Даже не представляю, кому можно продать эту бездарность позорную.
Он же единственная причина всех проблем МЮ
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Ответ Royal Watcher
Это болельщики уже поняли, сколько лет одно и тоже… Хорошо хоть 7Хаг есть, рекорды бьет, с ним не скучно, вот так ведешь 3:0 в полуфинале против Чемпионшипа и скучно, но вдруг Бах 💥 и серия пенальти… Спасибо большое ☺️, сразу видно команда в феерическом состоянии…
Спиннер пару раз в соперников удары нанёс и неточные пксы отдал. Даже не представляю, кому можно продать эту бездарность позорную.
+5
-3
+2
Это болельщики уже поняли, сколько лет одно и тоже…
Хорошо хоть 7Хаг есть, рекорды бьет, с ним не скучно, вот так ведешь 3:0 в полуфинале против Чемпионшипа и скучно, но вдруг Бах 💥 и серия пенальти…
Спасибо большое ☺️, сразу видно команда в феерическом состоянии…
+7
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+1
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
11 лет уже перестройка , насколько это долгий путь ? Сколько еще ждать 30-40 лет ?)
сказал ,4 года ждать "заявил, что планирует вернуть клуб на топ-уровень к 2028 году."
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Ответ Under
в общем, на вопросы отвечать, видимо, не ваше
Так и вопрос про предложение странный. Конечно терпеть дальше. Если болеешь за клуб, то болей до конца. Это очевидно. Может и до МЮ дойдёт прогресс в результатах и не только. Хотя не исключаю что найдутся или уже нашлись кто переметнулся. А может это и не в духе англичан и все до одного терпеть и ждать готовы до победного. Однако, ещё давно, почти 20 лет назад нашлись фаны которые терпеть Глейзеров не захотели и свой клуб организовали - Юнайтед оф Манчестер. И это во времена когда ещё Ферги был на посту главного.
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Ответ Jaxongir Shodiev
есть
идти болеть за челси с ливером
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Ответ QWertY
Как будто у фанатов есть выбор)
есть
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11 лет уже перестройка , насколько это долгий путь ? Сколько еще ждать 30-40 лет ?)
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Комментарий удален модератором
Ответ Cristiano Ronaldo
Спиннер пару раз в соперников удары нанёс и неточные пксы отдал. Даже не представляю, кому можно продать эту бездарность позорную.
есть ощущение, что попади он в условный Милан, был бы там одним из главных звёзд
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Ответ Balt
Уже 11-й год болельщики МЮ только и терпят, в то время когда в соседнем доме за это время развитие, прогресс и трофеи. У МЮ после ухода Фергюсона что? 1 ЛЕ, 1 кубок Англии, и Лига Европы и Кубок Англии - это всё при Жозе за сезон 2016/2017. Далее 2 кубка Лиги, 1 суперкубок. Всё. Ну и парочка 2-ых мест в АПЛ, одно из которых опять же с Моуром (сезон 2017/2018). Итого: 5 трофеев. Ман Сити? 17 трофеев (6 чемпионств, 2 кубка Англии, 5 кубков Лиги, 2 суперкубка Англии, 1 ЛЧ, 1 суперкубок УЕФА, 1 межконтинентальный кубок).
и что вы предлагаете?
переобуться?
кубок, к слову, при Ван Гале был, Моуринью свой финал проиграл, хотя выходил фаворитом на него
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Ответ Balt
О, точно, кубок выиграл МЮ в 2016 году при Ван Гале, до прихода Моура. С Моуром у МЮ был дубль ЛЕ+Кубок Лиги.
в общем, на вопросы отвечать, видимо, не ваше
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0
Ответ Balt
Так и вопрос про предложение странный. Конечно терпеть дальше. Если болеешь за клуб, то болей до конца. Это очевидно. Может и до МЮ дойдёт прогресс в результатах и не только. Хотя не исключаю что найдутся или уже нашлись кто переметнулся. А может это и не в духе англичан и все до одного терпеть и ждать готовы до победного. Однако, ещё давно, почти 20 лет назад нашлись фаны которые терпеть Глейзеров не захотели и свой клуб организовали - Юнайтед оф Манчестер. И это во времена когда ещё Ферги был на посту главного.
непонятно просто было, какой посыл у вашего первого коммента
кучу известных фактов перечислили, а что сказать этим хотели, непонятно
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Уже 11-й год болельщики МЮ только и терпят, в то время когда в соседнем доме за это время развитие, прогресс и трофеи. У МЮ после ухода Фергюсона что? 1 ЛЕ, 1 кубок Англии, и Лига Европы и Кубок Англии - это всё при Жозе за сезон 2016/2017. Далее 2 кубка Лиги, 1 суперкубок. Всё. Ну и парочка 2-ых мест в АПЛ, одно из которых опять же с Моуром (сезон 2017/2018). Итого: 5 трофеев.
Ман Сити? 17 трофеев (6 чемпионств, 2 кубка Англии, 5 кубков Лиги, 2 суперкубка Англии, 1 ЛЧ, 1 суперкубок УЕФА, 1 межконтинентальный кубок).
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Ответ Александр Самбур
Комментарий удален модератором
Наоборот, если ты скажешь про Зидана - у них штаны намокнут от предвкушения. В МЮ же почти на каждой позиции топ-игроки в прайме. Только Зидана и не хватает
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