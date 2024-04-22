Рэтклифф о перестройке «МЮ»: «Болельщики должны быть терпеливы. Это долгий путь»
Джим Рэтклифф попросил фанатов быть терпеливыми и не ждать быстрой перестройки.
71-летний британский бизнесмен выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года.
Ранее он принял ряд мер с целью сокращения расходов и заявил, что планирует вернуть клуб на топ-уровень к 2028 году.
«Это долгий путь. Болельщики нетерпеливы, и я им в какой-то степени сочувствую.
Путешествие будет длинным, и люди, нравится им это или нет, должны быть немного терпеливы», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф.
Владелец МЮ сочувствует болельщикам МЮ, дожили)
Хорошо хоть 7Хаг есть, рекорды бьет, с ним не скучно, вот так ведешь 3:0 в полуфинале против Чемпионшипа и скучно, но вдруг Бах 💥 и серия пенальти…
Спасибо большое ☺️, сразу видно команда в феерическом состоянии…
переобуться?
кубок, к слову, при Ван Гале был, Моуринью свой финал проиграл, хотя выходил фаворитом на него
кучу известных фактов перечислили, а что сказать этим хотели, непонятно
Ман Сити? 17 трофеев (6 чемпионств, 2 кубка Англии, 5 кубков Лиги, 2 суперкубка Англии, 1 ЛЧ, 1 суперкубок УЕФА, 1 межконтинентальный кубок).