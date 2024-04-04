«МЮ» заблокировал корпоративные банковские карты боссов в рамках борьбы с излишними тратами. Рэтклифф инициировал проверку всех расходов
«Манчестер Юнайтед» аннулировал корпоративные карты, чтобы сократить расходы.
Процесс пересмотра затрат был инициирован миноритарным владельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом, чтобы помочь клубу соблюдать правила получения прибыли и устойчивого развития. Прошлым летом «Юнайтед» был оштрафован на 257 тысяч фунтов за нарушение правил УЕФА по финансовой устойчивости.
Перерасходы в течение двух последних летних трансферных окон (с июня 2022 года клуб потратил 381 млн фунтов на новых игроков – Sports) в сочетании с падением доходов из-за вылета из группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне стали поводом для привлечения консультантов с целью проверки всех расходов клуба.
Сообщается, что проверка привела к тому, что счета кредитных карт глав департаментов были заблокированы, чтобы изменить культуру и стать более дисциплинированными в отношении затрат, одновременно сосредоточив максимально возможные ресурсы на футбольных целях.
Помимо этого, главы всех департаментов «Юнайтед», как ожидается, встретятся с консультантами компании Interpath, чтобы оценить бюджеты отделов, изучить способы сэкономить деньги и улучшить имеющиеся результаты.
Проверка финансов, начатая в этом месяце, продлится несколько недель. Первый этап будет сосредоточен на поставщиках, коммунальных услугах и командировочных расходах. Вопросы трансферов футболистов не войдут в обязанности Interpath, однако любая экономия средств в конечном счете будет напрямую связана с тем, сколько можно инвестировать в команду.
По ходит новый владелец
Решает провести ревизию
Че не так?
И должен быть определенный уровень доверия, без этого трудно работать.
А если каждый департамент, каждый пенни будет бегать куда-то утверждать - тоже не работа.
Основные задачи определить, примерные бюджеты выделить.
Можно, конечно, бумагу экономить - с двух сторон печатать, отрезать неиспользованные края и пускать на черновики. Много вариантов, но это пыль в глаза.
Так-то правильно, но это мизер.