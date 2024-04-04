«МЮ» заблокировал корпоративные банковские карты боссов в рамках борьбы с излишними тратами. Рэтклифф инициировал проверку всех расходов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия УЕФА бизнес деньги Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» аннулировал корпоративные карты, чтобы сократить расходы.

Процесс пересмотра затрат был инициирован миноритарным владельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом, чтобы помочь клубу соблюдать правила получения прибыли и устойчивого развития. Прошлым летом «Юнайтед» был оштрафован на 257 тысяч фунтов за нарушение правил УЕФА по финансовой устойчивости.

Перерасходы в течение двух последних летних трансферных окон (с июня 2022 года клуб потратил 381 млн фунтов на новых игроков – Sports) в сочетании с падением доходов из-за вылета из группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне стали поводом для привлечения консультантов с целью проверки всех расходов клуба.

Сообщается, что проверка привела к тому, что счета кредитных карт глав департаментов были заблокированы, чтобы изменить культуру и стать более дисциплинированными в отношении затрат, одновременно сосредоточив максимально возможные ресурсы на футбольных целях.

Помимо этого, главы всех департаментов «Юнайтед», как ожидается, встретятся с консультантами компании Interpath, чтобы оценить бюджеты отделов, изучить способы сэкономить деньги и улучшить имеющиеся результаты.

Проверка финансов, начатая в этом месяце, продлится несколько недель. Первый этап будет сосредоточен на поставщиках, коммунальных услугах и командировочных расходах. Вопросы трансферов футболистов не войдут в обязанности Interpath, однако любая экономия средств в конечном счете будет напрямую связана с тем, сколько можно инвестировать в команду.

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21 комментарий
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Здравая идея
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Ответ Irakli Kan
Скорее роспись в собственном бессилии
С чего бы это?
По ходит новый владелец
Решает провести ревизию

Че не так?
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Ответ Alex1104
Как по мне - экономия на спичках. Не думаю, что эти затраты реально составляют значимую часть убытков. Так-то правильно, но это мизер.
В топ-клубе должно быть все на топ-уровне — даже малейшие детали
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это чтоб порядок навести в управлении на всех уровнях!
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Рэтклифф процесс «оздоровления» начал. Видно, что человек пришел со своими идеями. Когда клуб окончательно избавится от Глейзеров, начнется процесс возвращения былых спортивных результатов
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Ответ Alex1104
Как по мне - экономия на спичках. Не думаю, что эти затраты реально составляют значимую часть убытков. Так-то правильно, но это мизер.
Новый собственник хочет улучшить дисциплину и навести порядок. Театр начинается с вешалки. Все правильно делает.
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Если это только начало масштабной экономии непонятных расходов в МЮ - то можно только поддержать.
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Ответ Alex1104
Как по мне - экономия на спичках. Не думаю, что эти затраты реально составляют значимую часть убытков. Так-то правильно, но это мизер.
Это, называется дисциплина
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На дошик их перевести.
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Ответ Gunner_14
В топ-клубе должно быть все на топ-уровне — даже малейшие детали
А уже ремонт сделали? То, о чем Роналду писал исправили?
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Ответ Alex1104
Как по мне - экономия на спичках. Не думаю, что эти затраты реально составляют значимую часть убытков. Так-то правильно, но это мизер.
Именно. Вроде правильно, но проблемы это не решит, если летом будет куплен новый Антони за 100 миллионов
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это что теперь, без шлюпок и кекса?))
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Как по мне: нужно ставить команду. Единую.
И должен быть определенный уровень доверия, без этого трудно работать.
А если каждый департамент, каждый пенни будет бегать куда-то утверждать - тоже не работа.
Основные задачи определить, примерные бюджеты выделить.
Можно, конечно, бумагу экономить - с двух сторон печатать, отрезать неиспользованные края и пускать на черновики. Много вариантов, но это пыль в глаза.
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теперь туалетную бумагу будут раз в неделю обновлять в офисе МЮ
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излишние траты это покупки спиннеров за 100 млн
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Прикиньте как они живут и траты в фильме Волк с Уолл Стрит не шутка….
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Как по мне - экономия на спичках. Не думаю, что эти затраты реально составляют значимую часть убытков.
Так-то правильно, но это мизер.
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