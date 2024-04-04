«МЮ» заблокировал корпоративные банковские карты боссов в рамках борьбы с излишними тратами. Рэтклифф инициировал проверку всех расходов

«Манчестер Юнайтед» аннулировал корпоративные карты, чтобы сократить расходы.

Процесс пересмотра затрат был инициирован миноритарным владельцем клуба сэром , чтобы помочь клубу соблюдать правила получения прибыли и устойчивого развития. Прошлым летом « » был оштрафован на 257 тысяч фунтов за нарушение правил по финансовой устойчивости.

Перерасходы в течение двух последних летних трансферных окон (с июня 2022 года клуб потратил 381 млн фунтов на новых игроков – Sports) в сочетании с падением доходов из-за вылета из группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне стали поводом для привлечения консультантов с целью проверки всех расходов клуба.

Сообщается, что проверка привела к тому, что счета кредитных карт глав департаментов были заблокированы, чтобы изменить культуру и стать более дисциплинированными в отношении затрат, одновременно сосредоточив максимально возможные ресурсы на футбольных целях.

Помимо этого, главы всех департаментов « », как ожидается, встретятся с консультантами компании Interpath, чтобы оценить бюджеты отделов, изучить способы сэкономить деньги и улучшить имеющиеся результаты.

Проверка финансов, начатая в этом месяце, продлится несколько недель. Первый этап будет сосредоточен на поставщиках, коммунальных услугах и командировочных расходах. Вопросы трансферов футболистов не войдут в обязанности Interpath, однако любая экономия средств в конечном счете будет напрямую связана с тем, сколько можно инвестировать в команду.