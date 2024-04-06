Сотрудников «МЮ» лишили личных автомобилей с шоферами. Ineos и Рэтклифф сокращают расходы клуба
Руководители «МЮ» продолжают принимать меры в целях сокращения расходов.
Ранее стало известно, что процесс пересмотра затрат был инициирован миноритарным владельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом с целью помочь клубу соблюдать правила получения прибыли и устойчивого развития. В этой связи «МЮ» заблокировал корпоративные банковские карты боссов.
Теперь компания Ineos отменила использование автомобилей с шоферами – некоторым административным сотрудникам «Манчестер Юнайтед» сообщили, что они больше не смогут пользоваться этой услугой.
Вскоре после покупки 27,7% акций «Юнайтед» глава Ineos Рэтклифф поручил консалтинговой фирме Interpath Advisory, специализирующейся на реструктуризации крупных компаний, изучить расходы клуба во всех департаментах.
Проверка Interpath должна быть завершена к концу сезона, но предварительные отчеты уже показали, что «Ман Юнайтед» тратит слишком много денег, поэтому консультанты посоветовали Ineos, как можно сократить расходы.
Это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков
Процедить ненужный персонал навести порядок с зарплатами и премия и.
Особенно заняться селекционным и скаутским отделам ( писали что скаутами как бы работает в МЮ больше 50 человек).
его никто не спрашивает.
аренда закончится - вернется.
у Дортмунда возможностей нет платить ему 350 тыр
МЮ 50-60 затребуют точно
Не разрушай его манямирок
вот это будет мощное сокращение
Плюс ко всему 25% сокращение из-за неучастия в ЛЧ.
Так что сократят, не переживай.
Джимми бизнесмен, а не идиот