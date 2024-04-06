Сотрудников «МЮ» лишили личных автомобилей с шоферами. Ineos и Рэтклифф сокращают расходы клуба

Руководители «МЮ» продолжают принимать меры в целях сокращения расходов.

Ранее стало известно, что процесс пересмотра затрат был инициирован миноритарным владельцем клуба сэром с целью помочь клубу соблюдать правила получения прибыли и устойчивого развития. В этой связи «МЮ» заблокировал корпоративные банковские карты боссов.

Теперь компания Ineos отменила использование автомобилей с шоферами – некоторым административным сотрудникам « » сообщили, что они больше не смогут пользоваться этой услугой.

Вскоре после покупки 27,7% акций «Юнайтед» глава Ineos Рэтклифф поручил консалтинговой фирме Interpath Advisory, специализирующейся на реструктуризации крупных компаний, изучить расходы клуба во всех департаментах.

Проверка Interpath должна быть завершена к концу сезона, но предварительные отчеты уже показали, что «Ман Юнайтед» тратит слишком много денег, поэтому консультанты посоветовали Ineos, как можно сократить расходы.