Сотрудников «МЮ» лишили личных автомобилей с шоферами. Ineos и Рэтклифф сокращают расходы клуба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Джим Рэтклифф Футбол

Руководители «МЮ» продолжают принимать меры в целях сокращения расходов.

Ранее стало известно, что процесс пересмотра затрат был инициирован миноритарным владельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом с целью помочь клубу соблюдать правила получения прибыли и устойчивого развития. В этой связи «МЮ» заблокировал корпоративные банковские карты боссов.

Теперь компания Ineos отменила использование автомобилей с шоферами – некоторым административным сотрудникам «Манчестер Юнайтед» сообщили, что они больше не смогут пользоваться этой услугой.

Вскоре после покупки 27,7% акций «Юнайтед» глава Ineos Рэтклифф поручил консалтинговой фирме Interpath Advisory, специализирующейся на реструктуризации крупных компаний, изучить расходы клуба во всех департаментах.

Проверка Interpath должна быть завершена к концу сезона, но предварительные отчеты уже показали, что «Ман Юнайтед» тратит слишком много денег, поэтому консультанты посоветовали Ineos, как можно сократить расходы.

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39 комментариев
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Зарплатные фонд дармоедам сократите, которые возомнили себя звёздами, а играют хуже, чем футболисты Лутона!
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+36
Ответ Cristiano Ronaldo
Зарплатные фонд дармоедам сократите, которые возомнили себя звёздами, а играют хуже, чем футболисты Лутона!
такой термин как контракт знаете?))
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Жаль, на контракты игроков нельзя повлиять, ну зато летние подписания уже будут разумны
+16
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как говорят в Англии, пенс фунт бережёт
+9
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Экономия.
Это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков
+9
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+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Зарплатные фонд дармоедам сократите, которые возомнили себя звёздами, а играют хуже, чем футболисты Лутона!
Только не Сэра Рэшфорда!
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Звери как теперь жить людям???
+4
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Ответ Любезный Коссутий
в смысле - захочет)) его никто не спрашивает. аренда закончится - вернется. у Дортмунда возможностей нет платить ему 350 тыр
Он на сокращение зарплаты может пойти, ради БД. Тем более на днях проскакивала информация, что руководство БД планирует выкупить его контракт.
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логично. у всех свои личные авто, но каждому подавай служебное, да еще и с водителем
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пока вода в душевой есть до позора далеко
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он на сокращение зарплаты может пойти, ради БД. Тем более на днях проскакивала информация, что руководство БД планирует выкупить его контракт.
Вроде уже были новости, что Санчо готов уступить по зарплате ради игры в Дортмунде.
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Отлично, Step-by-step !
Процедить ненужный персонал навести порядок с зарплатами и премия и.
Особенно заняться селекционным и скаутским отделам ( писали что скаутами как бы работает в МЮ больше 50 человек).
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Ответ Cristiano Ronaldo
ЭТХ не оставят, он уйдёт после конца сезона. Значит у Санчо появляется шанс, при новом тренере, если он захочет вернуться из Боруссии.
в смысле - захочет))
его никто не спрашивает.
аренда закончится - вернется.
у Дортмунда возможностей нет платить ему 350 тыр
+2
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он на сокращение зарплаты может пойти, ради БД. Тем более на днях проскакивала информация, что руководство БД планирует выкупить его контракт.
там контракт до 26 года - пусть выкупают))
МЮ 50-60 затребуют точно
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Ответ kodgong
такой термин как контракт знаете?))
Не мешай человеку собирать плюсики популистскими тезисами, которые не имеют ни какой почвы 🤣

Не разрушай его манямирок
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Ответ Cristiano Ronaldo
Зарплатные фонд дармоедам сократите, которые возомнили себя звёздами, а играют хуже, чем футболисты Лутона!
Марсиаль уйдет, Каземиро и Варана наверняка продадут, Санчо точно продадут, если Хага оставят.
вот это будет мощное сокращение
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Рычаг первой передачи...сэкономили недельную зарплату какого нибудь из негров.
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Теперь надо урезать порции черной икры на завтрак
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Собираются жить по средствам, похвально- экономика должна быть экономной ЛИ Брежнев, азы
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Рычаги вошли в чат
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Ответ Cristiano Ronaldo
Зарплатные фонд дармоедам сократите, которые возомнили себя звёздами, а играют хуже, чем футболисты Лутона!
Точно уходят Марсиаль, Каземиро, Санчо, возможно Варан, возможно Магуайр - это уже примерно 1.5млн в неделю.
Плюс ко всему 25% сокращение из-за неучастия в ЛЧ.
Так что сократят, не переживай.
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Ответ Любезный Коссутий
там контракт до 26 года - пусть выкупают)) МЮ 50-60 затребуют точно
БД платежеспособный клуб, на 40 лямов раскошелятся
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Ответ Ashot Rager
Вроде уже были новости, что Санчо готов уступить по зарплате ради игры в Дортмунде.
Тоже читал об этом
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Ответ Cristiano Ronaldo
БД платежеспособный клуб, на 40 лямов раскошелятся
думаю, 40 недостаточно.
Джимми бизнесмен, а не идиот
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Ответ Любезный Коссутий
думаю, 40 недостаточно. Джимми бизнесмен, а не идиот
Если Санчо не будет вписываться в стратегию нового тренера, никто не будет держать его на такой зарплате. МЮ будет сговорчивее, если повезёт, то полтинник с бонусами получат.
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Ответ damondiamond
Жаль, на контракты игроков нельзя повлиять, ну зато летние подписания уже будут разумны
Комментарий удален пользователем
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Не думаю, что потратить деньги на то, чтобы ничего не изменить, входит в планы миллиардера
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Ответ damondiamond
Жаль, на контракты игроков нельзя повлиять, ну зато летние подписания уже будут разумны
Согласен. Как же можно сэкономить, покупая игроков из Шипа и свободных агентов. Джонни Эванс лет до 40 будет цементировать оборону. Еще можно уволить работников прачечной, пускай игроки сами стирают свои футболки. Как говорится, а у меня столько новых идей еще было... Дядя Скрудж доволен
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Ответ Клименко
Согласен. Как же можно сэкономить, покупая игроков из Шипа и свободных агентов. Джонни Эванс лет до 40 будет цементировать оборону. Еще можно уволить работников прачечной, пускай игроки сами стирают свои футболки. Как говорится, а у меня столько новых идей еще было... Дядя Скрудж доволен
Вот, кстати, такие и были руководители в МЮ последние 10 лет, теперь Рэттклиф всю эту лавочку прикрывает, но все равно находятся недовольные)) весело
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Ответ damondiamond
Жаль, на контракты игроков нельзя повлиять, ну зато летние подписания уже будут разумны
Кто же пойдет в хронически кризисный клуб на маленькую зарплату?
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