Тен Хаг активно участвует в планировании следующего сезона «МЮ», хотя решений о его будущем еще не было. Некоторые считают, что он заслужил шанс
Эрик тен Хаг играет важную роль в планировании следующего сезона «Ман Юнайтед».
Как пишет The Athletic, «Манчестер Юнайтед» не принимал решений относительно будущего тен Хага, но Эрик активно участвует в планировании следующего сезона. Он участвует во встречах по поводу трансферов и изменений в медицинском штабе – по мнению нового руководства клуба, этим сферам необходимо уделить особое внимание. Кроме того, тен Хаг участвует в выборе отелей и баз для предсезонного тура по США.
Несколько человек, близких к клубу, считают, что тен Хаг заслужил шанс поработать в новой структуре «Манчестер Юнайтед», руководить которой будут люди, которых Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд считают «лучшими из лучших». Выступления и результаты «МЮ» в текущем сезоне вызывают вопросы, но в «Юнайтед» считают одной из их причин большое количество травм.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.
7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.
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