Тен Хаг активно участвует в планировании следующего сезона «МЮ», хотя решений о его будущем еще не было. Некоторые считают, что он заслужил шанс

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг играет важную роль в планировании следующего сезона «Ман Юнайтед».

Как пишет The Athletic, «Манчестер Юнайтед» не принимал решений относительно будущего тен Хага, но Эрик активно участвует в планировании следующего сезона. Он участвует во встречах по поводу трансферов и изменений в медицинском штабе – по мнению нового руководства клуба, этим сферам необходимо уделить особое внимание. Кроме того, тен Хаг участвует в выборе отелей и баз для предсезонного тура по США.

Несколько человек, близких к клубу, считают, что тен Хаг заслужил шанс поработать в новой структуре «Манчестер Юнайтед», руководить которой будут люди, которых Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд считают «лучшими из лучших». Выступления и результаты «МЮ» в текущем сезоне вызывают вопросы, но в «Юнайтед» считают одной из их причин большое количество травм.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.

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33 комментария
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Желаю всем такого оптимизма в завтрашнем дне, как у Эрика, и уверенности, как у Тухеля в своих тренировках)
+14
-1
+13
Столько антирекордов ещё не побито, без планирования явно не обойтись👹
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+4
Рэтклифф очень опытный менеджер и не хочет раскачивать лодку до конца сезона.
А потом разгонит и 7хага и ещё многих в руководстве МЮ.
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+3
Дело в том, что половина состава как минимум и близко не могут играть в тот футбол, который ЭТХ ставил в Аяксе. В такой интенсивный футбол нынешний состав не вывозит. Там очень много пешеходов. Самое тяжёлое ещё то, что на жирных контрактах сидят одни из главных пешеходов.
+2
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+2
Сейчас спец пролезет в финал кубка и начнется мантра что при катастрофических проблемах с составом специалист выиграл трофей и вышел в финал двух кубков подряд (а уж если выиграют кубок-то он типа и выигрывает трофеи каждый сезон).Про то что на ними уже доминирует Брентфорд и не вспомнят.
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До конца сезона надо уже оставлять а летом может что то да поменяется
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Ответ mr.salah89
Дело в том, что половина состава как минимум и близко не могут играть в тот футбол, который ЭТХ ставил в Аяксе. В такой интенсивный футбол нынешний состав не вывозит. Там очень много пешеходов. Самое тяжёлое ещё то, что на жирных контрактах сидят одни из главных пешеходов.
Из полевых игроков точно готовы: Далот, Майну, Бруну, Расмус и Гарначо.
Линия защиты за редкими исключениями должна быть полностью переделана
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Ответ mr.salah89
Дело в том, что половина состава как минимум и близко не могут играть в тот футбол, который ЭТХ ставил в Аяксе. В такой интенсивный футбол нынешний состав не вывозит. Там очень много пешеходов. Самое тяжёлое ещё то, что на жирных контрактах сидят одни из главных пешеходов.
Ага, и Эрик в итоге выбирает между двух стульев: либо забить на свои идеи и окончательно свалиться в «зеркалки» Сульшера либо пытаться играть в свою игру, но понимая, что банально не хватает физики и они не могут полностью выполнять установки
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Ответ Алексей Окатов
Сейчас спец пролезет в финал кубка и начнется мантра что при катастрофических проблемах с составом специалист выиграл трофей и вышел в финал двух кубков подряд (а уж если выиграют кубок-то он типа и выигрывает трофеи каждый сезон).Про то что на ними уже доминирует Брентфорд и не вспомнят.
Ну а что, когда Сульшер два года держал клуб в топ 3, то тут многие орали про эти недочашки в виде КАЛа. А теперь и чашки не устраивают)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Желаю всем такого оптимизма в завтрашнем дне, как у Эрика, и уверенности, как у Тухеля в своих тренировках)
и как Зарема,гнуть свою линию )
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Желаю всем такого оптимизма в завтрашнем дне, как у Эрика, и уверенности, как у Тухеля в своих тренировках)
и в своей значимости как Хави
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Заслужил? Чем?
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Не беспокойте маэстро по пустякам, вот будут лишние сто лямов, зовите.
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Опять своих братков из Аякса притащит
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В матчах с брентфордом и челси он прям доказал что заслуживает шанс
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какой ещё шанс?
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Некоторые фанаты, тренера и игроки 19 клубов АПЛ
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заслужил, да. может водить клубный автобус
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Для большинства в АПЛ желательно чтобы он оставался)
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Его оставлять можно только в случае, если на следующий год договорятся с тренером уровня Алонсо и надо будет годик подождать. Сейчас как минимум Ливерпуль, Барса и Бавария тоже ищут
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У ВХЮ И НЮ след сезоне хорошие шансы на седьмое место
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