71-летний Рэтклифф пробежал Лондонский марафон за 4,5 часа, а затем приехал на матч «МЮ» с «Ковентри» в Кубке Англии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Уэмбли Ковентри Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф посетил матч «МЮ» и «Ковентри» после участия в Лондонском марафоне.

Как передает ESPN, 71-летний британский бизнесмен, выкупивший 25% акций «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, преодолел дистанцию Лондонского марафона за 4 часа, 30 минут и 42 секунды. После финиша Рэтклифф отправился на «Уэмбли», где проходила игра полуфинала Кубка Англии, и прибыл на стадион к началу второго тайма.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

В финале турнира манкунианцы сыграют с «Манчестер Сити».

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43 комментария
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Очень тяжелая нагрузка для сердца-я имею ввиду смотреть такой матч в 71-летнем возрасте болея за МЮ.
+328
0
+328
Рэшфорд наверное удивляется зачем миллиардеру столько бегать.
+102
0
+102
Очень солидный результат для 71 года
+94
0
+94
Ответ ОттоДракула
Дед 42 км махнул в 71 год. Я помню на двадцатке чуть не умер 3 года назад.
в 68?
+83
-1
+82
Ответ Антон Шаповалов
Очень солидный результат для 71 года
Дед 42 км махнул в 71 год. Я помню на двадцатке чуть не умер 3 года назад.
+61
-1
+60
Рэтклифф > Трэшфорд
+52
-1
+51
Наверное думает что лучше бы бежал дальше
+34
0
+34
Ответ Хакамото
Ну на татами он бы проиграл
а в хоккее вообще без шансов
+30
0
+30
И инфаркт чуть не получил на стадионе, а не на марафоне :)
+24
0
+24
Говорят,пробежал быстрее Решфорда
+23
0
+23
Молодец дед. А ведь одногодка одного правителя..
+19
-2
+17
Красавчик
+17
0
+17
Ответ Антон Шаповалов
Очень солидный результат для 71 года
Не просто солидный, а потрясающий. 99% читающей портала не пробегут и полумарафона , а тут пенсионер, да еще и за очень приличное время
+13
0
+13
респект. В таком возрасте бегать на такие длинные дистанции
+12
0
+12
Игра МЮ стала для его сердца большей нагрузкой, чем марафон. 😆
+13
-1
+12
🤣 на следующей матч выйдет вингером
+9
0
+9
Размялся перед настоящей нагрузкой
+7
0
+7
Ответ Крыс Пол
Молодец дед. А ведь одногодка одного правителя..
Ну на татами он бы проиграл
+14
-7
+7
Ответ ОттоДракула
Дед 42 км махнул в 71 год. Я помню на двадцатке чуть не умер 3 года назад.
Ну если он бегает всю жизнь (я не знаю как на самом деле), то и норм.
А если не бегать особо, а потом попытаться даже полумарафон взять - хрен что получится.
Смотря к чему приучен организм.
+4
0
+4
Вот это настоящий Мужчина с большой буквы !
Жаль нагрузка на сердце большая от игры МЮ с учётом пенальти.
+4
0
+4
Ответ <Inter>
а в хоккее вообще без шансов
не говоря о финансах
+4
0
+4
Бедный мужик: после таких тренировок и так все болит, а тут еще футбол 7хага смотреть
+5
-1
+4
В 71 год (и после марафона) на поле бы смотрелся не хуже Рэшфорда
+3
0
+3
Смотреть на Мю без чекушки нельзя
+3
0
+3
После гонки?)) может, все-таки забега?)
+3
0
+3
Приехал как раз на пенальти? :)
+3
0
+3
Лучше после финиша пиво поехал пить
+2
0
+2
Больше Уан-Биссаки получается пробежал..
+2
0
+2
Пробежать 42км в 71 год что бы увидеть этот матч💀
+2
0
+2
Серьезная нагрузка. Бодрый товарищ
+2
0
+2
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