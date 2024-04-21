71-летний Рэтклифф пробежал Лондонский марафон за 4,5 часа, а затем приехал на матч «МЮ» с «Ковентри» в Кубке Англии
Джим Рэтклифф посетил матч «МЮ» и «Ковентри» после участия в Лондонском марафоне.
Как передает ESPN, 71-летний британский бизнесмен, выкупивший 25% акций «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, преодолел дистанцию Лондонского марафона за 4 часа, 30 минут и 42 секунды. После финиша Рэтклифф отправился на «Уэмбли», где проходила игра полуфинала Кубка Англии, и прибыл на стадион к началу второго тайма.
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).
В финале турнира манкунианцы сыграют с «Манчестер Сити».
А если не бегать особо, а потом попытаться даже полумарафон взять - хрен что получится.
Смотря к чему приучен организм.
Жаль нагрузка на сердце большая от игры МЮ с учётом пенальти.