71-летний Рэтклифф пробежал Лондонский марафон за 4,5 часа, а затем приехал на матч «МЮ» с «Ковентри» в Кубке Англии

Джим Рэтклифф посетил матч «МЮ» и «Ковентри» после участия в Лондонском марафоне.

Как передает ESPN, 71-летний британский бизнесмен, выкупивший 25% акций « » в декабре прошлого года, преодолел дистанцию Лондонского марафона за 4 часа, 30 минут и 42 секунды. После финиша отправился на « », где проходила игра полуфинала Кубка Англии, и прибыл на стадион к началу второго тайма.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв « » в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

В финале турнира манкунианцы сыграют с «Манчестер Сити».