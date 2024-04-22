«Барса» не примет условия Хави по поводу продолжения работы. Тренер должен сам адаптироваться к реалиям клуба

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» не планирует идти на уступки Хави, чтобы убедить его остаться.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев, в январе объявивший об уходе из клуба в конце сезона, готов остаться в «Барселоне».

Как сообщает журналист Relevo Алекс Пинтанель, «Барселона» не пойдет на уступки, если Хави будет ставить условия для продолжения работы. Тренер должен будет адаптироваться к реалиям клуба.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает убедить Хави остаться, однако в руководстве «блауграны» нет единого мнения на этот счет.

На данный момент каталонцы не связывались с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, однако несколько агентов спрашивали о текущей ситуации в клубе.

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43 комментария
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Мы тебе никого не купим, но ты тренеруй! Ну если так не стоит от Хави много требовать и результаты и так не плохие с такими проблемами
+44
-2
+42
Барселоне нужен тренер-династия, который сможет взять команду и вести за титулами несколько лет кряду. Независимо от игры, сейчас им нужен результат. Поэтому предлагаю им забрать у нас Семака, а мы с Морено из Сочи попробуем справится. Сергей Богданович покажет этой травоядной Барселоне, что такое быть настоящим хищником.
+45
-8
+37
работать за баллы спасибо, еду и воду приносить из дома
+28
-7
+21
Ответ Алексей Ненахов
Мы тебе никого не купим, но ты тренеруй! Ну если так не стоит от Хави много требовать и результаты и так не плохие с такими проблемами
так Хави при двух победах над аутсайдерами сам начинает в интервью сектанские лозунги толкать

фанаты лишь просят отвечать за свои слова, не делай из Хави жертву
+29
-8
+21
Хави это лучшее что было у барсы за последние 4 года
+18
-3
+15
Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю трудностей, Хави же не просит чего-то невероятного, он просто хочет качественных игроков на проблемные позиции. Откуда столько гордости у руководства Барсы? Не в том положении они, чтобы условия диктовать
От туда, что у клуба нет денег и зарплатный фонд 200 млн
+8
0
+8
Ответ Камбоджа Иванов
Барселоне нужен тренер-династия, который сможет взять команду и вести за титулами несколько лет кряду. Независимо от игры, сейчас им нужен результат. Поэтому предлагаю им забрать у нас Семака, а мы с Морено из Сочи попробуем справится. Сергей Богданович покажет этой травоядной Барселоне, что такое быть настоящим хищником.
Пожалуйста скажи, что ты угораешь
+8
-2
+6
Пригласят Моуриньо и сделают из Ямаля опорника
+5
0
+5
Ответ svaz
Хави попросил Кунде купили, потом Рафинью, потом Поляка, потом Ромеу. Хави сливает Антверпену, Шахтеру, и с треском вылетает от ПСЖ. Ему усиление нужно, чтобы от шахты не отлетать в ЛЧ? Канселу ему привезли, который теперь играет слева и пожарит там после перевода. Феликса ему дали опять не то, Роки привезли, опять не то.
Вы смотрели 2 игру Барсы и Псж? Иначе бы не говорили "с треском", счёт не отображает действительности. Сколько игроков основны было продано после 1 сезона Хави у руля Барсы?(большинство игроков кст купили без учёта мнения Хави) Хави за 2 сезона построил 2 разные команды, борящиеся за титулы, провел отличную работу с молодёжью, образами некоторых игроков. Что ещё надо?
+6
-2
+4
Ответ Vlad Zhadejko
Не очень понимаю трудностей, Хави же не просит чего-то невероятного, он просто хочет качественных игроков на проблемные позиции. Откуда столько гордости у руководства Барсы? Не в том положении они, чтобы условия диктовать
Чтобы купить что-то нужное, нужно сначала продать что-то нужное, а у Барсы полкоманды неприкосновенных школьников и полкоманды неликвида
+4
0
+4
Журналюги придумывают новости каждую минуту
+3
0
+3
Ответ Камбоджа Иванов
Барселоне нужен тренер-династия, который сможет взять команду и вести за титулами несколько лет кряду. Независимо от игры, сейчас им нужен результат. Поэтому предлагаю им забрать у нас Семака, а мы с Морено из Сочи попробуем справится. Сергей Богданович покажет этой травоядной Барселоне, что такое быть настоящим хищником.
Покажет травоядное Барселоне что такое плотоядный хищник охотник за сельдереем
+3
0
+3
Честно, все больше и больше это на какую-то клоунаду становится похоже.
Скоро Хави скажут платит за то, что он тут работает
P.S. Фан Барсы
+3
-1
+2
Хави попросил Кунде купили, потом Рафинью, потом Поляка, потом Ромеу. Хави сливает Антверпену, Шахтеру, и с треском вылетает от ПСЖ. Ему усиление нужно, чтобы от шахты не отлетать в ЛЧ? Канселу ему привезли, который теперь играет слева и пожарит там после перевода. Феликса ему дали опять не то, Роки привезли, опять не то.
+2
0
+2
Ответ Максим Матвеев
Пожалуйста скажи, что ты угораешь
только по этой причине поставил ему плюс:))
+3
-1
+2
Ответ Алексей Ненахов
Он просил усилить несколько позиций в барсе хорошими игроками, это не было сделано, так зачем от человека требовать большего,
Ты читать не умеешь? Две минимальные победы и он уже болелам требл обещает
+2
0
+2
Ответ kaka10
так Хави при двух победах над аутсайдерами сам начинает в интервью сектанские лозунги толкать фанаты лишь просят отвечать за свои слова, не делай из Хави жертву
Если бы он встал и говорил что у нас кадровые проблемы и идем от матча к мачту, никто бы ему ничего не говорил бы. А он встает и с такими проблемами кричит про днк и про новую эру и как они велики) ну вот отвечай тогда за слова
+2
0
+2
Ну тогда и не требуйте от него побед во всех турнирах!
+3
-1
+2
Руководство здраво мыслит. Клуб не может себе позволить покупать игроков на 200-300 млн летом. Пусть работает с теми, кто есть, работает в ущерб стилю. Чемпионство странно с него спрашивать будет. Реальный уровень задач в нынешнем положении Барселоны: выход в ЛЧ по итогам сезона, не более
+1
0
+1
Не очень понимаю трудностей, Хави же не просит чего-то невероятного, он просто хочет качественных игроков на проблемные позиции.

Откуда столько гордости у руководства Барсы? Не в том положении они, чтобы условия диктовать
+4
-3
+1
Ответ kaka10
так Хави при двух победах над аутсайдерами сам начинает в интервью сектанские лозунги толкать фанаты лишь просят отвечать за свои слова, не делай из Хави жертву
Он просил усилить несколько позиций в барсе хорошими игроками, это не было сделано, так зачем от человека требовать большего,
+8
-7
+1
Там Барса требует переигровку матча с Реалом
+1
0
+1
Еще немного и будут требовать чтобы он за возможность тренировать сам доплачивал клубу
+1
0
+1
Просто нужно вырастить школьников Ла Масии - раз никого не будут покупать и забыть про титулы на 3-4 года - и пусть Хави дальше работает:))
+2
-1
+1
Хави просто не хочет продолжать вот и поставил нереалистичные условия
0
0
0
Ну все по-ДНК, за еду))
+1
-1
0
Ответ Алексей Ненахов
Он просил усилить несколько позиций в барсе хорошими игроками, это не было сделано, так зачем от человека требовать большего,
У Барсы нет возможности усилить, и тут уже выбор за Хави, ты либо работаешь и не жалуешься, либо топаешь в другое место.
0
0
0
Ответ AsGardiel
Чтобы купить что-то нужное, нужно сначала продать что-то нужное, а у Барсы полкоманды неприкосновенных школьников и полкоманды неликвида
В теории, можно продать де Йонга (хотя мне он очень нравится), Феррана (на него покупатель найдётся, но денег за него много не заплатят), Рафинью (были новости про арабов). Плюс не стоит забывать про Деста (будет выкуплен ПСВ), Фати (как бы больно это мне не было говорить, но он, вероятно, тоже уйдёт), Лангле и прочих

Думаю, на Субименди, Канселу и Фелиша (особенно учитывая ситуацию последних) денег должно хватить. А может, хватит ещё и на других людей, которых Хави хочет видеть у себя в команде
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Ответ svaz
От туда, что у клуба нет денег и зарплатный фонд 200 млн
Ну Левандовски подписывать за 45 лямов и с огромной зарплатой деньги у них есть, хотя чел по итогу полуживой бегает по полю, похожий на блеклую копию себя из прошлого
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Ответ Topwintop
Пригласят Моуриньо и сделают из Ямаля опорника
Как раз опорник им жизненно необходим как воздух.
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