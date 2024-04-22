«Барса» не примет условия Хави по поводу продолжения работы. Тренер должен сам адаптироваться к реалиям клуба
«Барселона» не планирует идти на уступки Хави, чтобы убедить его остаться.
Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев, в январе объявивший об уходе из клуба в конце сезона, готов остаться в «Барселоне».
Как сообщает журналист Relevo Алекс Пинтанель, «Барселона» не пойдет на уступки, если Хави будет ставить условия для продолжения работы. Тренер должен будет адаптироваться к реалиям клуба.
Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает убедить Хави остаться, однако в руководстве «блауграны» нет единого мнения на этот счет.
На данный момент каталонцы не связывались с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, однако несколько агентов спрашивали о текущей ситуации в клубе.
фанаты лишь просят отвечать за свои слова, не делай из Хави жертву
Скоро Хави скажут платит за то, что он тут работает
P.S. Фан Барсы
Откуда столько гордости у руководства Барсы? Не в том положении они, чтобы условия диктовать
Думаю, на Субименди, Канселу и Фелиша (особенно учитывая ситуацию последних) денег должно хватить. А может, хватит ещё и на других людей, которых Хави хочет видеть у себя в команде