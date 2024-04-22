«Барса» не примет условия Хави по поводу продолжения работы. Тренер должен сам адаптироваться к реалиям клуба

«Барселона» не планирует идти на уступки Хави, чтобы убедить его остаться.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев, в январе объявивший об уходе из клуба в конце сезона, готов остаться в «Барселоне».

Как сообщает журналист Relevo Алекс Пинтанель, « » не пойдет на уступки, если будет ставить условия для продолжения работы. Тренер должен будет адаптироваться к реалиям клуба.

Отмечается, что президент «Барселоны» рассчитывает убедить Хави остаться, однако в руководстве «блауграны» нет единого мнения на этот счет.

На данный момент каталонцы не связывались с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, однако несколько агентов спрашивали о текущей ситуации в клубе.