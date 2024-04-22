Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» после поражения «Барселоны» на «Бернабеу»

Болельщики «Реала» хотели бы, чтобы «Барселона» не меняла тренера.

As передает, что зрители на « » начали скандировать « , оставайся!» после того, как мадридцы одержали волевую победу над каталонцами в 32-м туре – 3:2.

В конце января 44-летний специалист объявил о намерении покинуть «Барселону» по окончании сезона. «Блауграна» проиграла 4 класико подряд.