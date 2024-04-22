Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» после поражения «Барселоны» на «Бернабеу»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Футбол

Болельщики «Реала» хотели бы, чтобы «Барселона» не меняла тренера.

As передает, что зрители на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать «Хави, оставайся!» после того, как мадридцы одержали волевую победу над каталонцами в 32-м туре – 3:2.

В конце января 44-летний специалист объявил о намерении покинуть «Барселону» по окончании сезона. «Блауграна» проиграла 4 класико подряд.

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54 комментария
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Ямаль в сегодняшнем матче:

• 0 голов
• 0 ассистов
• 1 успешная обводка
• 8 проигранных дуэлей из 13
• 15 потерь мяча
• Оценка за матч 7.4

Васкес в сегодняшнем матче:

• 1 гол
• 1 ассист
• 1 заработанный пенальти
• 9 выигранных дуэлей из 13
• 4 отбора мяча
• Оценка за матч 8.8

Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
+104
-17
+87
Пике:
"Он остаётся!"
+32
-3
+29
Хави : Я устал, я остаюсь!
+22
-2
+20
Перес купил Канселу и Педри
+21
-4
+17
Ямал «мы выиграем 3:1»😂😂😂
Левандовски «мы знаем как их обыграть»😂😂
+14
-2
+12
Скоро вся Ла Лига будет скандировать.
+9
-2
+7
Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль в сегодняшнем матче: • 0 голов • 0 ассистов • 1 успешная обводка • 8 проигранных дуэлей из 13 • 15 потерь мяча • Оценка за матч 7.4 Васкес в сегодняшнем матче: • 1 гол • 1 ассист • 1 заработанный пенальти • 9 выигранных дуэлей из 13 • 4 отбора мяча • Оценка за матч 8.8 Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
Ямаль - самый молодой игрок ЛаЛиги сп*******й приз MVP
+7
-1
+6
Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль в сегодняшнем матче: • 0 голов • 0 ассистов • 1 успешная обводка • 8 проигранных дуэлей из 13 • 15 потерь мяча • Оценка за матч 7.4 Васкес в сегодняшнем матче: • 1 гол • 1 ассист • 1 заработанный пенальти • 9 выигранных дуэлей из 13 • 4 отбора мяча • Оценка за матч 8.8 Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
Погоди он ещё побьёт рекорд Месси по липовым Золотым Мячам :))
+27
-22
+5
Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль в сегодняшнем матче: • 0 голов • 0 ассистов • 1 успешная обводка • 8 проигранных дуэлей из 13 • 15 потерь мяча • Оценка за матч 7.4 Васкес в сегодняшнем матче: • 1 гол • 1 ассист • 1 заработанный пенальти • 9 выигранных дуэлей из 13 • 4 отбора мяча • Оценка за матч 8.8 Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
Это ещё не играл хозяин дельфина,так вообще б провалился в карман Менди)
+6
-2
+4
Молодцы мадридисты - поддержали призыв остаться Хави от двухсот спартанцев (болельщиков) Барселоны !
+4
-1
+3
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Перес купил Канселу и Педри
Педри точно покупать не надо, моя бабушка его обгонит)
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Ответ falkao2013
Удобненько устроились. А в следующем сезоне,если не попрёт,то будет вспоминать прошлое?
А в следующем сезоне Хави не будет 😁
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль в сегодняшнем матче: • 0 голов • 0 ассистов • 1 успешная обводка • 8 проигранных дуэлей из 13 • 15 потерь мяча • Оценка за матч 7.4 Васкес в сегодняшнем матче: • 1 гол • 1 ассист • 1 заработанный пенальти • 9 выигранных дуэлей из 13 • 4 отбора мяча • Оценка за матч 8.8 Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
Пиар компания Барсы
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Ответ Михаил Пономарёв
Извини, в каком году это было? 1905? Живи реальностью, где в современном футболе последние 10 лет Реал намного лучше, сильнее и красивее барселоны
в 2009 тебе сколько годиков было? , допускаю что для многих здесь история футбола началась с 2015 года, не стоит орать как обезьяны какие вы великие, когда второе классико на зубах в концовке вырываете, везучие - да, но это кризисная Барселона, оставайтесь людьми, радуйтесь, а не пытайтесь испортить настроение другим.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль в сегодняшнем матче: • 0 голов • 0 ассистов • 1 успешная обводка • 8 проигранных дуэлей из 13 • 15 потерь мяча • Оценка за матч 7.4 Васкес в сегодняшнем матче: • 1 гол • 1 ассист • 1 заработанный пенальти • 9 выигранных дуэлей из 13 • 4 отбора мяча • Оценка за матч 8.8 Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
Васкес безусловно лучший игрок матча,но и объективно Ямаль сыграл хорошо. Только вот лишние слова перед матчем теперь будут припоминать)
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль в сегодняшнем матче: • 0 голов • 0 ассистов • 1 успешная обводка • 8 проигранных дуэлей из 13 • 15 потерь мяча • Оценка за матч 7.4 Васкес в сегодняшнем матче: • 1 гол • 1 ассист • 1 заработанный пенальти • 9 выигранных дуэлей из 13 • 4 отбора мяча • Оценка за матч 8.8 Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
У Барсы пиар. У Реала футбол.
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Ответ ScaRy_Clown
а не хотят ли они чтоб Сото Гранде остался? но понять фанатов буса можно,Хави будучи игроком их унижал исправно,да и со слабейшей Барселоной в 21 веке отобрал 2 трофея.
Поплачь кл0ун)) действительно ты по жизни кл0ун. Реал выиграл 57 из 84 классико при хави в составе дноселоны. Еще вопросы?
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дайте Хави время
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Это Лапорта заводил толпу.
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Так он и останется. Поиграл на публику и хватит.
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Ну вот оно воспитание и манеры.
Болельщики сине —гранатовых желают смерти Винисиусу, тренер этой группы команды доходит до оскорблений матерей. И тут...
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ямаль в сегодняшнем матче: • 0 голов • 0 ассистов • 1 успешная обводка • 8 проигранных дуэлей из 13 • 15 потерь мяча • Оценка за матч 7.4 Васкес в сегодняшнем матче: • 1 гол • 1 ассист • 1 заработанный пенальти • 9 выигранных дуэлей из 13 • 4 отбора мяча • Оценка за матч 8.8 Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
заплачь
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Комментарий удален модератором
Ответ Михаил Пономарёв
Поплачь кл0ун)) действительно ты по жизни кл0ун. Реал выиграл 57 из 84 классико при хави в составе дноселоны. Еще вопросы?
но принимал глубоко при 2-6 твой реал
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Мы , сообщество фанатов клуба «Реал Мадрид» на Спортс Ру, официально просим Хави остаться. Я хотел бы собрать петицию и отправить ее в офис Жоана Лапорты.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А в следующем сезоне Хави не будет 😁
Ну я и говорю, какие-то двойные стандарты.
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Хави, оставайся. Без твоего нытья и интервью будет скучно)
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Ответ falkao2013
Коротка память у болельщиков Реала. В прошлом сезоне не помню таких петиций.
Сейчас нас интересует лишь настоящее и будущее
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Ответ Влад Аронофски
это каким великим тренером надо быть, чтобы весь Бернабеу умолял остаться 🤔
🤣🤣
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Перес купил Канселу и Педри
Перес купил Барсу
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