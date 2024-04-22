Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» после поражения «Барселоны» на «Бернабеу»
Болельщики «Реала» хотели бы, чтобы «Барселона» не меняла тренера.
As передает, что зрители на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать «Хави, оставайся!» после того, как мадридцы одержали волевую победу над каталонцами в 32-м туре – 3:2.
В конце января 44-летний специалист объявил о намерении покинуть «Барселону» по окончании сезона. «Блауграна» проиграла 4 класико подряд.
• 0 голов
• 0 ассистов
• 1 успешная обводка
• 8 проигранных дуэлей из 13
• 15 потерь мяча
• Оценка за матч 7.4
Васкес в сегодняшнем матче:
• 1 гол
• 1 ассист
• 1 заработанный пенальти
• 9 выигранных дуэлей из 13
• 4 отбора мяча
• Оценка за матч 8.8
Лучший игрок матча очевиден. 👑👤
"Он остаётся!"
Левандовски «мы знаем как их обыграть»😂😂
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