Хави: «Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель «Барсы» – попасть в Суперкубок Испании» 

Хави назвал цель «Барселоны» на остаток сезона.

Главный тренер «блауграны» высказался после поражения от «Реала» (2:3) в Ла Лиге.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.

Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в [ ] на следующий год (для этого нужно занять 2-е место в Примере – прим. Sports). Цели есть всегда», – сказал .

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