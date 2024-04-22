Хави: «Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель «Барсы» – попасть в Суперкубок Испании» 

Теги Барселона Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави назвал цель «Барселоны» на остаток сезона.

Главный тренер «блауграны» высказался после поражения от «Реала» (2:3) в Ла Лиге.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.

Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в Суперкубок [Испании] на следующий год (для этого нужно занять 2-е место в Примере – прим. Sports). Цели есть всегда», – сказал Хави.

Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил

Материалы по теме

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Выиграть Суперкубок будет трудно, поэтому цель попасть в танцы со звездами на ТНТ
+187
-14
+173
Хави, может и неплохой тренер сам по себе. Но всё, что он несёт в публичном поле, все его слова выдают в нём недалёкого.
+97
-9
+88
Ответ Александр Кузнецов
Выиграть Суперкубок будет трудно, поэтому цель попасть в танцы со звездами на ТНТ
Хави: Выиграть суперкубок и попасть на танцы со звездами у нас не получилось, сосредоточимся теперь на победе в кубке Жоана Гампера.
+69
-7
+62
начало сезона. Хави "Барселона вернулась, мы возьмем требл". середина "я верю, что выиграем лигу чемпионов и ла лигу". середина апреля "мы выиграем псж, выйдем в финал лч и выиграем ла лигу". неделю спустя "мы могли выиграть всё, но нам мешали, это заговор. ветер, газон, мяч, судьи, солнце - все против нас"
+70
-10
+60
Ответ Zenit2013
Барсуки, вас самих Хави не бесит? Своим поведением, постоянной беготнёй к судьям, неумением принимать поражения. Я не смотрю матчи Барсы кроме класико и ЛЧ, и вот дважды подряд посмотрел - это какой-то тихий ужас.
Этим бесит, но он поставил качественную игру, раскрывает молодежь и достигает неплохого результата с ограниченными ресурсами.

Так что лучше его на йогу и к психологу записать, чем искать нового тренера.
+47
-3
+44
Барсуки, вас самих Хави не бесит? Своим поведением, постоянной беготнёй к судьям, неумением принимать поражения. Я не смотрю матчи Барсы кроме класико и ЛЧ, и вот дважды подряд посмотрел - это какой-то тихий ужас.
+48
-9
+39
Реальность кубок гампера
+19
-3
+16
Чемпионат был проигран ещё до вчерашнего матча. Мадрид на 99,9 чемпион в этом сезоне. Понятна обида Хави,но стоит взять себя в руки и признать поражение достойно. Пример Гвардиолы ему в помощь.
+14
0
+14
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
если пенальти на Лукасе нырок - то 80 процентов пенальти барсы левые
+11
-1
+10
Ответ Влад Аронофски
начало сезона. Хави "Барселона вернулась, мы возьмем требл". середина "я верю, что выиграем лигу чемпионов и ла лигу". середина апреля "мы выиграем псж, выйдем в финал лч и выиграем ла лигу". неделю спустя "мы могли выиграть всё, но нам мешали, это заговор. ветер, газон, мяч, судьи, солнце - все против нас"
И его ученик - малолетка вчера
- Мы победим Реал со счётом 3:1, а я забью гол!
С кем поведешься, от того и наберёшься!
Ямаль с таким менталитетом каким футболистом вырастет, интересно?
+11
-2
+9
Какая ЛЛ? Хави ты чего? Ни реал, ни Барса не выигрывали ЛЛ после двух сливов Класико, можно смело поздравить Мадрид и сосредоточиться на борьбе за вторую строчку.
Оторван от реальности наш физрук, надеюсь он вчера увидел, что канселу не создан для игры слева, всё три гола через его зону. А сколько можно было держать поляка на поле? Почему выходит Ферран на поле после травмы? Хотя Ферран своей активностью по уюсути сделал второй гол, чбив с толку Лунина. Но почему нет ни Гиу, ни Роке, после перерыва можно было Форта выпустить с более оборонительными функциями, Хави какой же ты физрук, ещё и неуровновешенный, когда уже для тебя дойдёт, что выиграть с психованным тренером у бровки гораздо сложнее, чем со спокойным и рассудительным. Можно поменять 5 человек это почти пол состава и изменить игру. Хави просто наблюдает, как Васкес канселу насилует два тайма. Бездарь, а не тренер
+13
-5
+8
Ответ breeze1989
Этим бесит, но он поставил качественную игру, раскрывает молодежь и достигает неплохого результата с ограниченными ресурсами. Так что лучше его на йогу и к психологу записать, чем искать нового тренера.
поставил игру? ты серьёзно? по сравнению с прошлым сезоном регресс полный. поляк сдулся, молодняк на травмах из-за перегрузки. как фанату Реала мне было бы хорошо, если бы он остался. но барсу он загонит в яму если это случится
+10
-5
+5
Откровенно говоря бчк кроме стандартов ничем особо не удивил в игре. По моментам Реал был намного ближе к победе, но могли и не выиграть, что было бы тоже по делу (моменты надо забивать). Кроме Ямаля с Кристенсеном я никого в составе бчк выделить не могу, чувствовалось, что эта команда не готова к ЭК и в этом прямая вина прораба. Канселу и Кунде - это вообще сполшной проходной двор в защите. Кубарси провалил полностью матч, но с такого пацанёнка какой спрос в такой-то игре, его страховать должны. Почему Кристенсена заменили, я не понял? Травма? Если нет, то надо было Кубарси менять, а его в защиту отправлять, абсолютно непонятное решение прораба.
+11
-6
+5
Ответ Yobo
Хави: Выиграть суперкубок и попасть на танцы со звездами у нас не получилось, сосредоточимся теперь на победе в кубке Жоана Гампера.
Далее: Выиграть кубок Гампера будет крайне тяжело, поэтому цель - кубок Бампера
+5
0
+5
Это уже не топ-клуб, а середняк с амбициями попасть в ЛЧ
Времена судейской халявы и распиара закончились.
Nike стоит задуматься об уменьшении контракта
+7
-3
+4
Ответ Mamontilo
и всё равно он - тренер команды-соперника
Я уважал и уважаю Вальверде, с уважение отношусь к Куману, но к Хави нет, не за что его уважать. Он прораб, потому что он любит говорить 3 года, что он что-то строит. По ходу он эту стройку закончить так и не смог.
+4
-1
+3
Ответ Tristan...
Это вот так тащат Барсу? Пенка за нырок Васкеса. Нет пенки за фол на Ямале. Нет первой жёлтой Модрича за удар сзади по ногам. Нет жёлтой Винисиуса за фол и провокацию Кунде, за него её получает Кунде. Нет жёлтой Рюдигера за агрессивное нападение на Ямала в не игровом моменте
Нет жёлтой болельщикам Реала на стадионе, за то что аплодировали Де Йонгу
+3
0
+3
Ему нужен спич райтер!
+3
0
+3
Хави пора в АльСаад
+4
-1
+3
Ответ Tristan...
Это вот так тащат Барсу? Пенка за нырок Васкеса. Нет пенки за фол на Ямале. Нет первой жёлтой Модрича за удар сзади по ногам. Нет жёлтой Винисиуса за фол и провокацию Кунде, за него её получает Кунде. Нет жёлтой Рюдигера за агрессивное нападение на Ямала в не игровом моменте
не ной,
фол на арабе, смешно)) таких ныряльщиков не было со времен Альбы
+3
-1
+2
Ответ Hella black
Что за претензии к арабам ? Дворником у них работал или сиделкой,подтирал зады им ?
что ты несешь?
+2
0
+2
Ответ breeze1989
Этим бесит, но он поставил качественную игру, раскрывает молодежь и достигает неплохого результата с ограниченными ресурсами. Так что лучше его на йогу и к психологу записать, чем искать нового тренера.
Вряд ли это заслуга Хави.
Бедность и долги клуба- вот причина появления молодежи в команде. Выручает прекрасная Академия футбола клуба. Если нельзя купить, то пусть играет молодежь академии...
Не надо из Хави делать Бог знает кого.
Он не тренер, по крайней мере, Барса для него не по плечу...
Должен потренироваться на кошечках, как говорится, а там увидим. И нервы пусть лечит, избавится от вечных аппелирований к судьям, обвинений, прыжков и беготни; достал уже всех.
Проиграли , а признать ,что Барса сейчас не ровня Реалу, у мопса гордость не позволяет.
- Хави, останься !
Чистая комедия !
+6
-4
+2
Ответ artem saribekyan
И его ученик - малолетка вчера - Мы победим Реал со счётом 3:1, а я забью гол! С кем поведешься, от того и наберёшься! Ямаль с таким менталитетом каким футболистом вырастет, интересно?
это скорее ученик френки, который всё ещё мечтает победить Реал с забитыми 4 голами
+2
0
+2
Хави напоминает прокрастинатора, которому нужно оправдаться перед окружающими))
+3
-1
+2
Ответ CostaDorofeev
Риторика примерно как у Зеленского в начале СВО- от «мы всех порвем» до «спасите мою жопу»
Скорее как у Путина, от "мы сейчас быстро всех денацифицируем" до "нас втянули в войну, но всё идёт по плану"
+5
-4
+1
он про следующий сезон?
+1
0
+1
Хави уже подпортил себе репутацию адекватного и умного тренера, а ведь всем казалось что он тренер именно такой. Теперь это будет преследовать его многие годы, а может и всю жизнь.
+1
0
+1
Когда Хави играл в футбол, я восхищался им сильнее, чем Месси. Я был рад, когда о нвернулся тренером в Барсу и был счастлив, когда в том году выиграл Ла Лигу.
Но сейчас ему надо взять паузу и отдохнуть, а потом начать все с нуля. Нервишки уже шалят сильною
+1
0
+1
какая разница, там тоже будет хозяин барселоны Лукас Васкес в составе Реала
+2
-1
+1
Барсе нужен новый импульс как после объявления об уходе. Хави должен сделать каминг-аут и тогда у них снова попрёт 👍
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий