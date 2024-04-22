Хави: «Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель «Барсы» – попасть в Суперкубок Испании»
Хави назвал цель «Барселоны» на остаток сезона.
Главный тренер «блауграны» высказался после поражения от «Реала» (2:3) в Ла Лиге.
«Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.
Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в Суперкубок [Испании] на следующий год (для этого нужно занять 2-е место в Примере – прим. Sports). Цели есть всегда», – сказал Хави.
Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил
Так что лучше его на йогу и к психологу записать, чем искать нового тренера.
- Мы победим Реал со счётом 3:1, а я забью гол!
С кем поведешься, от того и наберёшься!
Ямаль с таким менталитетом каким футболистом вырастет, интересно?
Оторван от реальности наш физрук, надеюсь он вчера увидел, что канселу не создан для игры слева, всё три гола через его зону. А сколько можно было держать поляка на поле? Почему выходит Ферран на поле после травмы? Хотя Ферран своей активностью по уюсути сделал второй гол, чбив с толку Лунина. Но почему нет ни Гиу, ни Роке, после перерыва можно было Форта выпустить с более оборонительными функциями, Хави какой же ты физрук, ещё и неуровновешенный, когда уже для тебя дойдёт, что выиграть с психованным тренером у бровки гораздо сложнее, чем со спокойным и рассудительным. Можно поменять 5 человек это почти пол состава и изменить игру. Хави просто наблюдает, как Васкес канселу насилует два тайма. Бездарь, а не тренер
Времена судейской халявы и распиара закончились.
Nike стоит задуматься об уменьшении контракта
фол на арабе, смешно)) таких ныряльщиков не было со времен Альбы
Бедность и долги клуба- вот причина появления молодежи в команде. Выручает прекрасная Академия футбола клуба. Если нельзя купить, то пусть играет молодежь академии...
Не надо из Хави делать Бог знает кого.
Он не тренер, по крайней мере, Барса для него не по плечу...
Должен потренироваться на кошечках, как говорится, а там увидим. И нервы пусть лечит, избавится от вечных аппелирований к судьям, обвинений, прыжков и беготни; достал уже всех.
Проиграли , а признать ,что Барса сейчас не ровня Реалу, у мопса гордость не позволяет.
- Хави, останься !
Чистая комедия !
Но сейчас ему надо взять паузу и отдохнуть, а потом начать все с нуля. Нервишки уже шалят сильною