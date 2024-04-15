«Барса» прекратила поиски нового тренера. Клуб хочет назначить Маркеса, если Хави не передумает уходить (Diario Sport)

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Рафаэль Маркес Хави Деку Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Барселона» приостановила поиски нового главного тренера.

По информации Diario Sport, спортивный директор каталонцев Деку связывался с Роберто Де Дзерби, однако от его кандидатуры было решено отказаться из-за действующего контракта с «Брайтоном» и высоких отступных. Также в «Барселоне» теряет позиции идея о приглашении немецкого специалиста – единственным доступным кандидатом на данный момент остается Ханс-Дитер Флик. В клубе также опасаются, что приглашенный специалист не сможет адаптироваться в «Барселоне» и Ла Лиге.

Сообщается, что на данный момент клуб не исключает, что Хави изменит свое решение покинуть «Барселону» по окончании сезона – президент клуба Жоан Лапорта с радостью поддержит Хави, если он передумает покидать клуб, однако тренер должен будет объявить об этом решении публично. Считается, что ключевое влияние на будущее Хави окажут предстоящие матчи с «ПСЖ» и «Реалом».

Приоритетным вариантом «Барселоны» на случай, если Хави продолжит настаивать на своем уходе, является Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Б».

21 комментарий
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Рафаэль Маркес был в списках ФБР за связи с наркокартелями. Самое то для Барсы. ;)
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Ау, тут Абаскаль освободился!
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Уход Хави видится вообще не правильным решением, команда прогреаирует. К составу подтянулись много молодых, нужно оставаться и доделать начатое. Мне кажется у него получиться, если не уйдёт.
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Ответ fRsk
Ну если так, то Маркеса на 1 сезон и все усилия Лапорты на то, чтобы уговорить Клоппа.
Они Флика не хотят/не могут уговорить,а ты про Клоппа.Сказки венского леса
А вот всякие Маркесы,Бархуаны,Таты Мартины и Кики Сетьены куда более реалистичный вариант
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Как и предполагал, выбор будет в пользу самого дешманского варианта, желательно бесплатного
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Какой кошмар. Они продолжают искать тренера с днк барселоны
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Короче, все труды Хави насмарку
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Идеальный вариант на мой взгляд это Ираола,но фиг он уйдёт из Борнмута.
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Ответ Бронислав Каминский
Они Флика не хотят/не могут уговорить,а ты про Клоппа.Сказки венского леса А вот всякие Маркесы,Бархуаны,Таты Мартины и Кики Сетьены куда более реалистичный вариант
Тут новость недавно была, что Флик с энтузиазмом готовится к барселоне и уже придумал какие-то тактические улучшения, а ты тут про какие-то сказки пишешь. Можно так же вспомнить еще какого-то Луиса Энрике, который требл взял, но зачем это тебе
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А как дела у Барселоны Б?
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ответ fRsk:
"вряд ли клопп захочет брать команду из сегунды"
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Что за Маркес? Я только Габриэля Гарсию знаю. Почему Барса вообще таких кадров рассматривает?
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стоит признать, что решение объявить об уходе от Хави было почти гениальным решением, которое полностью сняло давление и с него и с его команды, что привело к улучшению результатов. уверен на 200 процентов что это блеф и никто никуда не уйдёт.
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Ответ Бронислав Каминский
Какая разница к чему Флик готовится?)Он сам себя будет подписывать в Барсу?)Написано,что Деку слил уже его кандидатуру)Если бы они хотели Флика,то контракт был бы подписан!Уже бы даже трансферы на будущее под него мутились,а пока мы видим лишь,как Лапорта и Деку уговаривают Хави остаться)Неужели это не очевидные вещи? "Можно так же вспомнить еще какого-то Луиса Энрике, который требл взял, но зачем это тебе" Конечно,можно.Я думаю Хави бы тоже взял требл,если бы у него был такой же состав,как у Энрике
Тебе не кажется, что преждевременное назначение главного тренера может плохо повлиять на команду и атмосферу в раздевалке. Сейчас команда грубо говоря объединилась вокруг Хави, а какая будет реакция на нового тренера сейчас неизвестно. Вот они и могут ждать конца сезона ничего не объявляя.
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Ответ oddnoise
Какой кошмар. Они продолжают искать тренера с днк барселоны
тут дело уже не в днк, просто денег на норм тренера нету
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