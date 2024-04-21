Генич о неназначенном пенальти «Зенита»: «Максимально странное решение Безбородова. Максимально»

Константин Генич не согласен с решением Владислава Безбородова.

« » дома победил « » (1:0) в 25-м туре Мир .

На 77-й минуте мяч, летевший в створ после удара , попал в руку защитника гостей , находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Максимально странное решение Безбородова. МАКСИМАЛЬНО», – написал комментатор .

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