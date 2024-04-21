Генич о неназначенном пенальти «Зенита»: «Максимально странное решение Безбородова. Максимально»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Константин Генич Данила Прохин Густаво Мантуан Футбол

Константин Генич не согласен с решением Владислава Безбородова.

«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

На 77-й минуте мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Максимально странное решение Безбородова. МАКСИМАЛЬНО», – написал комментатор Константин Генич.

Экс-арбитр Федотов о неназначенном пенальти «Зенита» за руку Прохина: «Естественные действия игрока «Оренбурга». Безбородов принял верное решение»

Семак о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Когда у Сутормина рука прижата, пенальти поставили. Здесь – отставлена, мяч летит в ворота. Не понимаю этого»

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А почему в этом году так жестко топят Зенит? Новый чемпион нужен?
+45
-4
+41
Боюсь представить что было бы, если бы такой пенальти не поставили в ворота Зенита.
+32
-1
+31
Для Безбородова важнейшим в этом матче было не поставить пенальти и не не удалить игрока Оренбурга. Все остальное вторично. Зато теперь никто не заподозрит его в симпатиях "землякам". Слизень типичный.
+22
-3
+19
Теперь он не Безбородов! Теперь он Безработный!!! Если этого 🤡 оставят, то РПЛ можно официально переименовывать в "Лигу Приколов"!!!
+13
-5
+8
Безбородова на полиграф и заводить дело, чтобы остальным неповадно было, а то совсем от грязного московского бабла ошалели. При иностранных судьях такой дичи и близко не было
+14
-6
+8
Ответ Magic13
Теперь он не Безбородов! Теперь он Безработный!!! Если этого 🤡 оставят, то РПЛ можно официально переименовывать в "Лигу Приколов"!!!
В Лигу московских команд и Краснодара)))
+9
-1
+8
Ответ MAXIMum1
Боюсь представить что было бы, если бы такой пенальти не поставили в ворота Зенита.
3096 год, а помните в 2000х Зениту в ворота не поставили пенальти))) Админресурс!!
+9
-3
+6
Административный ресурс и тут бессилен
+3
0
+3
Безбородов вообще странный судья, к нему по ходу всей его карьеры куча притензий и куча странных, никому не объяснимых решений
+2
0
+2
Генич адекват!
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий