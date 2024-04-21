Семак про 1:0 с «Оренбургом»: «Грубейшие ошибки во 2-м тайме. «Зенит» слишком много ошибался в простейших передачах, позволял создать много моментов»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Андрей Мостовой Матч ТВ Нино Мота Педро дос Сантос Футбол

Сергей Семак недоволен игрой «Зенита» против «Оренбурга» (1:0) после перерыва.

– Во втором тайме меньше стали мяч контролировать, стали гораздо больше ошибаться, от этого пошла нервозность, что приводило к опасным моментам у наших ворот. Грубейшие ошибки. Тот случай, когда в таком режиме функциональное состояние играет важную роль.

Во втором тайме мы выглядели абсолютно невыразительно и по контролю, и по движению. В первом тайме хорошее качество игры и моменты создавали, а во втором мы слишком много ошибались в простейших передачах, позволяли создать много моментов. Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным, исходя из такого скользкого счета.

– В перерыве заменили Педро на Андрея Мостового. Почему?

– У Педро игра не получилась. Очень малоактивен был в первом тайме. У нас есть Андрей Мостовой, который находится в хорошем состоянии, свежий игрок. Мы решили его выпустить, чтобы больше было активности и открываний вперед. Андрей смотрелся неплохо.

– В какой‑то момент вы перешли на игру в три центральных защитника во втором тайме.

– Это связано с тем, что сложнее было контролировать мяч и выходить из обороны. Мы просто Славу [Караваева] под сильную ногу поставили, а в другую сторону поставили Нино под сильную ногу. В первом и во втором тайме Караваеву, играя слева, не всегда удобно было уходить во фланг. Мы так укрепили и оборону, так как стали проседать, и немного поставили игроков под позиции на флангах под сильную ногу.

– По неназначенному пенальти есть что сказать?

– Только улыбка и полное непонимание.

– Через два дня на третий игра с «Рубином». Ротация будет серьезной?

– Посмотрим. Игра на игру не приходится. Иногда игроки смотрятся тяжело, но через 2–3 дня втягиваются в такой режим и смотрятся лучше. Мы это проанализируем и решим, – сказал главный тренер «Зенита».

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6 комментариев
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Тяжело держать концентрацию в отсутствии конкуренции во внутреннем чемпионате + отсутствие еврокубков, пропадает мотивация (хочешь или нет, на уровне подсознания...), развиваться дальше некуда, такие моменты неизбежны
+8
-1
+7
Безобразная игра во втором тайме!
Как тут кто-то правильно написал: 3 очка в копилку, игру в мусорку!
С.Б., не время расслаблять булки, тем более с таким судейством!!! Соберитесь!!!
+7
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+7
Один забили и успокоились,стали играть вольяжно и уже не первый раз
+2
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+2
Второй тайм близкий к провальному. Не первый раз такое. Хорошо что ТШ признает проблему, но хотелось бы и решение этой проблемы найти. Расслабляться при таком счете это плохая привычка.
+1
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+1
Сегежа это продолжается уже давно)))Так же и безобразные игры при своих болельщиках у себя дома
+3
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Ответ сергей петров
Сегежа это продолжается уже давно)))Так же и безобразные игры при своих болельщиках у себя дома
при зрителях, ты хотел сказать.
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