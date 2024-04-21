Экс-арбитр Федотов о неназначенном пенальти «Зенита» за руку Прохина: «Естественные действия игрока «Оренбурга». Безбородов принял верное решение»

Экс-арбитр Игорь Федотов согласился с неназначением пенальти в пользу «Зенита».

На 77-й минуте матча « » – « » (1:0) мяч, летевший в створ после удара , попал в руку защитника гостей , находившуюся за корпусом игрока. Главный судья не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Правильное решение принимает Безбородов и продолжает игру. У игрока «Оренбурга» естественные действия, и это не может считаться игрой рукой», – написал Федотов.