Экс-арбитр Федотов о неназначенном пенальти «Зенита» за руку Прохина: «Естественные действия игрока «Оренбурга». Безбородов принял верное решение»
Экс-арбитр Игорь Федотов согласился с неназначением пенальти в пользу «Зенита».
На 77-й минуте матча «Зенит» – «Оренбург» (1:0) мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.
«Правильное решение принимает Безбородов и продолжает игру. У игрока «Оренбурга» естественные действия, и это не может считаться игрой рукой», – написал Федотов.
Бред какой. Так локти в стороны при прыжке тоже вполне естественные действия, но почему то за эти естественные действия железная ЖК полагается. Так что это и не объяснение и не оправдание. Мяч в створ, руки в стороны? Да. Значит чистейшая пенка.
Давай теперь ты, что насчëт руки Прохина?