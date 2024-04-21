Экс-арбитр Федотов о неназначенном пенальти «Зенита» за руку Прохина: «Естественные действия игрока «Оренбурга». Безбородов принял верное решение»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владислав Безбородов Оренбург Игорь Федотов Данила Прохин Густаво Мантуан Футбол

Экс-арбитр Игорь Федотов согласился с неназначением пенальти в пользу «Зенита».

На 77-й минуте матча «Зенит» – «Оренбург» (1:0) мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Правильное решение принимает Безбородов и продолжает игру. У игрока «Оренбурга» естественные действия, и это не может считаться игрой рукой», – написал Федотов.

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55 комментариев
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Оттопырить руку на метр это естественное действие? Защитников в детства учат руки в своей штрафной прижимать к себе! Вы че курите там все?!
+65
0
+65
Вы че там пьете все???
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+47
Пусть у того, кто считает положение руки Прохина естественной, так всю жизнь руки естественно болтаются…. Что бы он с.ка в двери только боком проходил …. Дебил.ы , все правила засрали, каждый раз оставляя себе момент на двойную трактовку
+41
0
+41
Объясните, может я чего не понимаю.Удар по воротам, мяч попадает в руку игрока и меняет траекторию.Где в правилах футбола написано, что можно играть руками? И если это не пенальти, то что это?
+25
-1
+24
"Естественные действия игрока"

Бред какой. Так локти в стороны при прыжке тоже вполне естественные действия, но почему то за эти естественные действия железная ЖК полагается. Так что это и не объяснение и не оправдание. Мяч в створ, руки в стороны? Да. Значит чистейшая пенка.
+24
0
+24
В новом наборе рекомендаций судейскому корпусу от Мажича - естественными действиями футболистов являются любые фолы против игроков Зенита.
+26
-2
+24
У Прохина естественные действия, у Безбородова протовоестественные))
+21
0
+21
Ответ Владимир Вологодский
Комментарий скрыт
Плакать - удел Спартака.
+21
-1
+20
Ответ Владимир Вологодский
Комментарий скрыт
А вот и мнение из середины таблицы бггг
+18
-3
+15
Я правильно понял, получается, прижатая-не прижатая рука не имеет значения. Увеличивает площадь-не увеличивает площадь не имеет значения. Шел мяч в ворота-не шел мяч в ворота не имеет значения. Значение имеет только естественность или не естественность положения руки. Тогда все понятно. Вопросов всего два. Как определяется естественность положения рук и ... какого хрена вы столько лет компосировали нам мозги, приводя все вышеуказанные аргументы!!! Они просто издеваются над нами!
+12
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+12
Они там совсем с ума посходили? Рука не прижата к телу и прерывает движение мяча в створ ворот! Какая на хрен разница, как действовал защитник???
+10
0
+10
Просто дана установка мочить Зенит судейским беспределом, чтобы Зенит не стал в 6-й раз подряд Чемпионом!!!
+16
-7
+9
"Естественные действия игрока Оренбурга"!!!??? Что вы там курите, клоуны???
+10
-1
+9
Ответ Не Подарок
Комментарий скрыт
А что,когда полёт мяча летящего в ворота прерывают рукой( и не важно, умышленно или нет) - это не пенальти?
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+7
Там рука на полметра,если не больше отставлена от тела,какие естественные действия?
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Ответ Алексей Супонинский
А что насчёт удара Сергеева локтем скажешь ?
Сергеев выпрыгивал на месте, на котором стоял, играл спокойно в мяч, локти были подняты, потому что физически невозможно прыгать с прижатыми локтями, Хотулëв вылетал у него из-за спины, Сергеев не имел возможности на это среагировать или изменить собственное положение в воздухе. На мой взгляд, не фол.

Давай теперь ты, что насчëт руки Прохина?
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Ответ Алексей Супонинский
Комментарий удален модератором
Мы просто видим ГазПроМовское судейство)))
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Краснодар: "А чë, так можно было что-ли??? "
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Какие-то вопросы еще к этому персонажу есть? Говорилка-флюгер
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Ответ Не Подарок
Я тебе привел конкретный пункт правил, где говорится о том, что является нарушением, а что нет. Согласно Правилам, не всякая игра рукой является нарушением. Существует разница между правилами игры и твоими хотелками. Прими это и смирись.
Площадь тела увеличена( так как рука одставлена)? Что ещё надо?
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Ответ Vitor Dia
Вы че там пьете все???
Заначку Промеса уже месяц осваивают.
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+3
Ответ Не Подарок
Нет, не пенальти. См. Правила: 12.Нарушением являются, если игрок: ... касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше. Считается, что игрок неестественно увеличил размер тела, если положение его руки не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации. =========== Положение руки было естественным - таким, как оно и бывает при подобном движении тела. Прав Безбородов.
Положение руки было нахрен неестественным. Грабля была протянута на метр. Какой визг был бы, если такое не поставили бы Зениту. Тьфу, московские...
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Безбородов принял верное решение, взяв взятку, и отменил чистейший пенальти в ворота Оренбурга! Вот так будет верно!
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+2
Ответ Не Подарок
Нет, не пенальти. См. Правила: 12.Нарушением являются, если игрок: ... касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше. Считается, что игрок неестественно увеличил размер тела, если положение его руки не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации. =========== Положение руки было естественным - таким, как оно и бывает при подобном движении тела. Прав Безбородов.
Да ты что! Может ещё найдёшь пункт правил, где разрешено играть руками? А что, нет такого пункта? Зря!
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Ответ Не Подарок
Проблема прочитать правило до конца?
Да ты можешь упорствовать сколько угодно, и выварачвать правила как тебе выгодно, но ; После удара мяч попадает в руку, которая отставленна( значит увеличена площадь) меняет свою траекторию. И не надо здесь про естественное положение руки. Естественное положение, это когда рука не увеличивает площадь тела, иначе можно оправдать и высоко поднятую руку( при прыжке вверх). Впрочем, спор уже надоел, на этом я его заканчиваю.
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Ответ Алексей Супонинский
А что насчёт удара Сергеева локтем скажешь ?
Орать не надо так, парень как будто родил там
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Ответ hartum
Я правильно понял, получается, прижатая-не прижатая рука не имеет значения. Увеличивает площадь-не увеличивает площадь не имеет значения. Шел мяч в ворота-не шел мяч в ворота не имеет значения. Значение имеет только естественность или не естественность положения руки. Тогда все понятно. Вопросов всего два. Как определяется естественность положения рук и ... какого хрена вы столько лет компосировали нам мозги, приводя все вышеуказанные аргументы!!! Они просто издеваются над нами!
Как определяется естественность положения рук, ну захотел судья не поставить значит естественное, если нет то не естественное))
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В этом плане Россия и Англия братья на век
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Ответ ОЛЛС1911
Кем дана? Кто у нас в футболе обладает ресурсом, большим чем Газпром?
О, ты о том самом "ресурсе Газпрома", который виден на протяжении всего чемпионата и особенно в 3-х последних играх!?😅😅😅
+2
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+1
Скоро надо будет сделать нападающий удар из волейбола, что бы Зениту дали пенальти...
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