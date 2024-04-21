Семак о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Когда у Сутормина рука прижата, пенальти поставили. Здесь – отставлена, мяч летит в ворота. Не понимаю этого»
Сергей Семак не понимает, почему «Зениту» не дали пенальти в игре с «Оренбургом».
В матче 25-го тура Мир РПЛ Зенит одержал победу со счетом 1:0.
На 77-й минуте мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.
– Как оцените эпизод с неназначенным пенальти?
– Очевидно невероятный. Не могу комментировать. У меня даже приблизительно нет ответа на ваш вопрос.
Когда у Леши Сутормина рука была прижата, пенальти поставили. Здесь – мяч летит в ворота, рука отставлена. Я не понимаю этого, – сказал главный тренер «Зенита».
рука прижатая — нет пенальти, не прижатая — пенальти.
А потом начали изобретать что-то, выдумывать какие-то термины...
А чем дальше в лес, как говориться, тем больше дров.
Примерно так будет)))