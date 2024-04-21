Семак о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Когда у Сутормина рука прижата, пенальти поставили. Здесь – отставлена, мяч летит в ворота. Не понимаю этого»

Сергей Семак не понимает, почему «Зениту» не дали пенальти в игре с «Оренбургом».

В матче 25-го тура Мир РПЛ Зенит одержал победу со счетом 1:0.

На 77-й минуте мяч, летевший в створ после удара , попал в руку защитника гостей , находившуюся за корпусом игрока. Главный судья не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

– Как оцените эпизод с неназначенным пенальти?

– Очевидно невероятный. Не могу комментировать. У меня даже приблизительно нет ответа на ваш вопрос.

Когда у Леши Сутормина рука была прижата, пенальти поставили. Здесь – мяч летит в ворота, рука отставлена. Я не понимаю этого, – сказал главный тренер «Зенита».