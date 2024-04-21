Семак о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Когда у Сутормина рука прижата, пенальти поставили. Здесь – отставлена, мяч летит в ворота. Не понимаю этого»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Алексей Сутормин видеоповторы Данила Прохин Густаво Мантуан Футбол

Сергей Семак не понимает, почему «Зениту» не дали пенальти в игре с «Оренбургом».

В матче 25-го тура Мир РПЛ Зенит одержал победу со счетом 1:0.

На 77-й минуте мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

– Как оцените эпизод с неназначенным пенальти?

– Очевидно невероятный. Не могу комментировать. У меня даже приблизительно нет ответа на ваш вопрос.

Когда у Леши Сутормина рука была прижата, пенальти поставили. Здесь – мяч летит в ворота, рука отставлена. Я не понимаю этого, – сказал главный тренер «Зенита».

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46 комментариев
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Плюсаните, кто за то, чтобы Безбородова на полиграф посадить!? Интереса ради, решение максимально кажется проплаченным!
+59
-13
+46
чистый пенальти был, подождем офигительного объяснения от ЭСК
+45
0
+45
Еще лучше вспомнить пенальти на Барриосе против Спартака. Там мяч шел от ворот, Барриос мяча не видел, касание едва заметное с минимальным влиянием на эпизод. И решение пенальти. А вот тут без наказания. Последовательное рпловское судейство и зенитовский админресурс выглядят именно так.
+41
-3
+38
Ответ xandpa
Судья сделал глупость - это в моменте возможно теоретически. Но вар то же самое сделал - вот это как понять? Либо у них вирус глупости до матча распространился в судейской, либо они судят не по правилам, а по каким-то иным понятиям.
ВАР то молодцы, они ведь этого клоуна к монитору позвали. Так что тут только Безбородов виноват.
+25
0
+25
Ответ Magic13
Плюсаните, кто за то, чтобы Безбородова на полиграф посадить!? Интереса ради, решение максимально кажется проплаченным!
Да ну, кем проплачено? Зачем проплачено? Странное решение, но не уподобляйтесь секте
+30
-7
+23
Ну с Безбородовым давно всё ясно. Просто хотелось бы услышать объяснения от Мажича.Он вообще существует? Или только деньги куда-то переводят?
+18
0
+18
Ответ fil_spb
Еще лучше вспомнить пенальти на Барриосе против Спартака. Там мяч шел от ворот, Барриос мяча не видел, касание едва заметное с минимальным влиянием на эпизод. И решение пенальти. А вот тут без наказания. Последовательное рпловское судейство и зенитовский админресурс выглядят именно так.
О да. Мяч летит от ворот, но чисто формальное решение, рука в штрафной - пенальти. Тут мяч летит в створ, рука отставлена, мяч меняет траекторию - нарушения нет!
+15
0
+15
Ответ arminas
чистый пенальти был, подождем офигительного объяснения от ЭСК
Ставлю на «естественное положение»
+14
0
+14
Нечего понимать. Нас убивают с первого тура , даже мясные и кони это понимают . Мерзко. Но магнитик не вывез. Но подкормил норм норм
+16
-3
+13
Ну это пенальти. Хотя то, что Безбородов не судья от слова совсем, давно все понимают. Кроме коллегии судей
+11
0
+11
Был же когда-то простой принцип:
рука прижатая — нет пенальти, не прижатая — пенальти.
А потом начали изобретать что-то, выдумывать какие-то термины...
А чем дальше в лес, как говориться, тем больше дров.
+10
0
+10
Ответ Владимир Вологодский
И вернуть вашего Вилкова
Вилков тоже ваш, как и Москалев и Сухой и Турбин. все входят в пантеон вашего Хусаинова. Тише будь
+12
-3
+9
Ответ arminas
чистый пенальти был, подождем офигительного объяснения от ЭСК
"Пенальти не смотрелся"
+10
-1
+9
Ответ xandpa
Судья сделал глупость - это в моменте возможно теоретически. Но вар то же самое сделал - вот это как понять? Либо у них вирус глупости до матча распространился в судейской, либо они судят не по правилам, а по каким-то иным понятиям.
Мешков на ВАРе как раз дал отмашку что пенальти был, Безбородов не согласился
+9
0
+9
Судья сделал глупость - это в моменте возможно теоретически. Но вар то же самое сделал - вот это как понять? Либо у них вирус глупости до матча распространился в судейской, либо они судят не по правилам, а по каким-то иным понятиям.
+7
-2
+5
Ответ fil_spb
ВАР то молодцы, они ведь этого клоуна к монитору позвали. Так что тут только Безбородов виноват.
Понял, тогда этого рефери надо дисквалифицировать, причем надолго.
+5
-1
+4
Потому что правило должно быть понятно всем участникам игры. А когда даже судьи не понимают, как эти руки судить - то любой судейский вердикт становится сомнительным)
+4
0
+4
Безородова давно пора отправить в пердив, а еще лучше вообще отстранить навсегда. Помню, когда он целых два сезона подряд обслуживал спартачок, теперь где-то еще столовается, он без присмотра никогда не остается
+6
-2
+4
Ты погоди. Тебе 🤡 из эск все объяснят)
+3
0
+3
Ответ xandpa
Судья сделал глупость - это в моменте возможно теоретически. Но вар то же самое сделал - вот это как понять? Либо у них вирус глупости до матча распространился в судейской, либо они судят не по правилам, а по каким-то иным понятиям.
Как раз вар все верно сделал. Увидел, что судья грубо ошибся и позвал на просмотр. Почему не назначил после просмотра, наверное никто не сможет внятно объяснить.
+4
-1
+3
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Ясно что матч не смотрели, но счёт на этом же сайте можно глянуть?
+5
-2
+3
да убивают Зенит, чего тут непонятного?
+2
0
+2
еще разок спрошу - когда Зенит последний раз бил пенальти?
+4
-2
+2
Ответ Денис Гончаров
Ставлю на «естественное положение»
Мне просто страшно представить, что бы здесь творилось, если б такую же пенку не поставили в ворота Зенита)
+2
0
+2
Ответ arminas
чистый пенальти был, подождем офигительного объяснения от ЭСК
"Мяч был направлен в руку, находящуюся в естественном положении, в конфрантационной манере! Фол в атаке, ошибочно не показана жёлтая карточка Мантуану!"
Примерно так будет)))
+2
0
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Ответ Magic13
Плюсаните, кто за то, чтобы Безбородова на полиграф посадить!? Интереса ради, решение максимально кажется проплаченным!
полиграф в виде бутылки?
+1
0
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Ответ Н.Ф.
Был же когда-то простой принцип: рука прижатая — нет пенальти, не прижатая — пенальти. А потом начали изобретать что-то, выдумывать какие-то термины... А чем дальше в лес, как говориться, тем больше дров.
Такие принципы только во дворах существовали, в правилах такого не было)
+1
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Ответ Кот болотный
Да ладно вам. Марадона гол рукой забил - засчитали. А тут-то ...
Он не только забил в 86. Он ещё в 90 и отбил рукой. И, не поверите, тоже ничего)))
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Ответ Кот болотный
Да ладно вам. Марадона гол рукой забил - засчитали. А тут-то ...
Марадоне можно. Еще Анри забивал, всю карму себе обгадил этим. Это не прецеденты и мы не в Америке.
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Ответ arminas
чистый пенальти был, подождем офигительного объяснения от ЭСК
Ну там вам объяснять такими слова,что ни черта ни поймёте...Насобачились чёрное называть белым..Кстати как и коментёры..Вот уж лицемеры то ,будь спартачок тут визг был бы совсем иной....
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