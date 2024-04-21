Клаудиньо об 1:0 с «Оренбургом»: «Не знаю, что произошло во 2-м тайме – то ли усталость, то ли не чувствовалось взаимопонимания. Не самый хороший тайм «Зенита», нужно улучшать игру»

Клаудиньо дал комментарий после матча с «Оренбургом».

« » одолел «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир . Победный гол на счету .

«У меня было несколько моментов, не удалось забить. Но в случае с голом решил сразу бить так, слава богу, удалось попасть.

Не знаю, что произошло во втором тайме, то ли накопилась усталость, то ли не чувствовалось взаимопонимания. Честно признаюсь, это было не самый хороший тайм в нашем исполнении. Да, мы победили, но нужно улучшать свою игру.

Мы выслушаем нашего тренера, он скажет, что мы сделали не так, чтобы исправить это и в дальнейшем играть качественно оба тайма», – сказал полузащитник « » Клаудиньо.

«Зенит» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

Семак про 1:0 с «Оренбургом»: «Грубейшие ошибки во 2-м тайме. «Зенит» слишком много ошибался в простейших передачах, позволял создать много моментов»