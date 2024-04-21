Клаудиньо об 1:0 с «Оренбургом»: «Не знаю, что произошло во 2-м тайме – то ли усталость, то ли не чувствовалось взаимопонимания. Не самый хороший тайм «Зенита», нужно улучшать игру»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Клаудиньо дал комментарий после матча с «Оренбургом».

«Зенит» одолел «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ. Победный гол на счету Клаудиньо.

«У меня было несколько моментов, не удалось забить. Но в случае с голом решил сразу бить так, слава богу, удалось попасть.

Не знаю, что произошло во втором тайме, то ли накопилась усталость, то ли не чувствовалось взаимопонимания. Честно признаюсь, это было не самый хороший тайм в нашем исполнении. Да, мы победили, но нужно улучшать свою игру.

Мы выслушаем нашего тренера, он скажет, что мы сделали не так, чтобы исправить это и в дальнейшем играть качественно оба тайма», – сказал полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

«Зенит» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

Семак про 1:0 с «Оренбургом»: «Грубейшие ошибки во 2-м тайме. «Зенит» слишком много ошибался в простейших передачах, позволял создать много моментов»

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4 комментария
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Оренбург монстр...вначале показалось что жирноваты, но отбегали весь матч. Не сдулись. Умеют тренеров искать.
Федотов, Личка, Деограсия. да и состав сплошной недорогой латинос и югославы. А Зенит не свеж. Сами себя в первом тайме закатали.
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Ответ AIBOLIT66
Оренбург монстр...вначале показалось что жирноваты, но отбегали весь матч. Не сдулись. Умеют тренеров искать. Федотов, Личка, Деограсия. да и состав сплошной недорогой латинос и югославы. А Зенит не свеж. Сами себя в первом тайме закатали.
На голову переиграли Зенит, но ушли с 0 очками и по итогу сезона вылететь могут
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