Деограсия о судействе Безбородова с «Зенитом»: «Тяжело судить команду из своего города, понимаю. Ничего страшного»

Теги Зенит судьи Владислав Безбородов Оренбург Матч ТВ Лукас Вера I Матиас Перес II Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия оценил судейство в матче с «Зенитом».

В 25-м туре Мир РПЛ «Оренбург» уступил «Зениту» со счетом 0:1. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром из Санкт-Петербурга Владиславом Безбородовым. В конце второго тайма Безбородов не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после попадания мяча в руку защитника Данилы Прохина.

– Сегодняшнее поражение, наверно, тот случай, когда вы особенно огорчены результатом? С учетом того, как ваша команда провела второй тайм.

– Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план.

– Тяжелый первый тайм, у соперника было много шансов. Что у «Оренбурга» не получалось?

– Хоть у них и был выше процент владения мячом, но опасных моментов не создавалось. Клаудиньо забил хороший гол, но его было тяжело избежать. Да, можно было сыграть ближе и не дать пробить. По плану в первом тайме нам нужно было выдержать [натиск соперника].

Мы заменили Переса из‑за желтой карточки в первом тайме. Что касается Веры, мы посмотрели на то, как развивалась игра, и решили провести замену.

– Вы очень активно реагировали на каждый эпизод в конце матча. Вас не устраивала манера поведения арбитра на поле? Что вас волновало?

– Я понимаю, что тяжело судить команду из своего города. Но ничего страшного. Здесь нечего говорить.

– Насколько сильно давит ситуация, что вы находитесь внизу турнирной таблицы?

– Наше давление и обязанность – набирать очки в каждом матче. Понимали, что можно было вырывать ничью. Будем готовиться к следующему матчу, – сказал главный тренер «Оренбурга».

Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»

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38 комментариев
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Конечно сложно. Безбородов из штанов сегодня выпрыгивал, чтобы его не дай бог никто не заподозрил в предвзятости. Даже чистый пенальти умудрился не увидеть.
Как вообще так получилось, что лучшая команда чемпионата пробила за 24 тура лишь ОДИН пенальти? Как это?
+74
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+62
Не знал что безбородов из Оренбурга
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+39
А где-то раздают методички, как ныть после поражения от Зенита?
Что за чушь, человек минуты две смотрел повторы, как в оттопыренную руку попадает мяч вместо створа ворот и не увидел состава преступления – И ВЫ ВСЁ РАВНО НЕДОВОЛЬНЫ???
+38
-4
+34
Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
В 16/17 чемпион оверперформил и не наиграл на итоговое чемпионство. А тут команда абсолютный лидер по xG и подходам к воротам соперника, при этом имея лишь один назначенный пенальти.
+33
-3
+30
И этого судья обидел, что ж ты будешь делать
+27
-4
+23
Интересно если бы Оренбургу не поставили такой пенальти что бы он говорил
+21
-1
+20
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Московские судьи ещё регулярнее судят команды из своего города, и?
+24
-4
+20
Ответ Болельщик Биатлона
А где-то раздают методички, как ныть после поражения от Зенита? Что за чушь, человек минуты две смотрел повторы, как в оттопыренную руку попадает мяч вместо створа ворот и не увидел состава преступления – И ВЫ ВСЁ РАВНО НЕДОВОЛЬНЫ???
Могу понять его возмущение. Ведь по новым правилам за руку в штрафной соперника должны ставить пенальти в ворота Зенита.
Вот почему Безбородов не увидел фол, просто не решился ставить пенальти в ворота Зенита))
+20
-1
+19
Ответ Alex_Prinz
Комментарий скрыт
Видели мы сегодняшнее чуть-чуть. 100% пенальти не поставлен. Потому что Безбородов понимал, что если он поставит пенальти в пользу Зенита - его заклеймят. Мол всё понятно, судья свой и так далее.
А если Зенит убьёшь, как сделал сегодня Безбородов, то в глазах непредвзятой столичной публики ненадолго заработаешь репутацию "непредвзятого судьи".
Ну как ненадолго - аккурат до следующего матча Зенита, где от него снова будут ждать решений против петербургского клуба.
+15
-2
+13
Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
Абаскаль: "Мы первые в чемпионате по xG"
Типичное лицемерие спартаковское)
+14
-1
+13
Ответ ТрактоПоктер
В целом нормально судил, но не поставить такой пенальти - это даже объяснить нереально....
ЭСК объяснит😁
+11
0
+11
Ответ ТрактоПоктер
Московские судьи ещё регулярнее судят команды из своего города, и?
Это другое
+11
-1
+10
Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
https://understat.com/league/RFPL/2016
У чемпионского Спартака xG 35,68 . У 14-х Крыльев, как видишь, xG 34.04
xPts 45 очков, у 14-х Крыльев 40.
Спартак в том сезоне играл в лучшем случае как середняк, просто в ворота соперника заходило практически всё, что создавалось.
Так что игровое лидерство Зенита при минимуме назначенных пенальти - аномалия, а вот минимальное количество пенальти Спартака в чемпионском сезоне - закономерность. Чем больше атакуешь, тем больше пенальти заработаешь - закон футбола. C которым может поспорить разве что ныряющий Комличенко из прошлого сезона.
+10
-1
+9
В целом нормально судил, но не поставить такой пенальти - это даже объяснить нереально....
+11
-2
+9
Ответ Red-Blue Warrior.
Там рука за спиной была, а вот чистый пенальти за удар локтем не поставил в ворота Зенита
Не за спиной а в стороне если бы за спиной то и руки бы не было
+6
0
+6
Безбородов всю жизнь судил за московку,здесь Оренбург попался,лишь бы чего не подумали-перестраховщик.
+5
0
+5
Ответ Red-Blue Warrior.
Комментарий скрыт
Рука увеличивает площадь тела и находится на пути мяча после удара по воротам. Пенальти 💯 процентов. Пересмотрел эпизод с Сергеевым, удара локтем и близко не было
+5
0
+5
Ответ arspurs9
Какое лицемерие?) Первые по xg, однако в середине в реальности. Обычная отмазка. Не позорься уж так :)
Так говорить про xG это лицимерие или обычная отмазка? У тебя показания в двух комментариях подряд разнятся)
+3
0
+3
Ответ arspurs9
Понимаю, с русским языком у Антонио беда (откуда там), но про xG я написал заранее. Перечитай, можешь воспользоваться переводчиком. Никакого отношения к остроте и к количеству атак он не имеет в реальности он не имеет, что было доказано многократно.
Я все прекрасно прочитал, просто воспользовался своим законным правом проигнорировать глупость.
xG - это лучший на данный момент способ измерить и проанализировать атакующую активность. Как только появится более продвинутая метрика - будем использовать и обсуждать её. А до той поры , пока xG пользуются и аппелируют к ней специалисты от уровня Клоппа до уровня , простите , Дорского , всерьез воспринимать её критику от arspurs9, которого гложет обида за любимый Спартак, я не буду)
+4
-1
+3
Судить надо по правилам а не симпатиям, боязни или еще каким-то факторам, тогда не тяжело будет
+3
0
+3
Ответ arspurs9
А что, у вас есть повод сейчас отмазываться от чего то? Это не показания разнятся, это специально подменяешь понятия друг с другом, зачем то сравнивая разные ситуации :)
Отмазка, почему чемпионом в 16/17 стал Спартак, а не Зенит. Мы были лучшими по xg, но в итоге заняли только 3 место, подходит и под Зенит 16/17 и под Спартак 22/23. И тут и там xG приводится как доказательство победы соперника чисто за счёт везения, просто в одном случае это делает болела со спортса, а в другом главный тренер)
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Ответ arspurs9
А зачем мне отмазка про то, почему Зенит не стал чемпионом 7 лет назад? Я вроде об этом не спрашивал и не писал. Отдельно, да, и тут и там это приводится как какое то доказательство везения и побед. Фактически это доказательство не имеет под собой ничего и к реальности имеет такое же отношение, как вселенная Гарри Поттера. А какая разница кто это делает? Мы же тут сами каждого поливаем и обвиняем в лицемерии, лжи, тупизме и так далее. Или люди с экрана идеальны и все слова принимаются за чистую монету?)
Разница только в том, что когда такие отмазки придумывает лицо официальное и высокое, это может превратиться в анекдот, возможно даже на долгие годы.
А так да, в отрыве от всего xG ни о чем говорить не будет, это как рассматривая историю войны смотреть только на потери сторон, отдельно показатель важен, но оперировать исключительно им = показывать своё поверхностное отношение к теме.
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Ответ Antonio Gaudi
Видели мы сегодняшнее чуть-чуть. 100% пенальти не поставлен. Потому что Безбородов понимал, что если он поставит пенальти в пользу Зенита - его заклеймят. Мол всё понятно, судья свой и так далее. А если Зенит убьёшь, как сделал сегодня Безбородов, то в глазах непредвзятой столичной публики ненадолго заработаешь репутацию "непредвзятого судьи". Ну как ненадолго - аккурат до следующего матча Зенита, где от него снова будут ждать решений против петербургского клуба.
ну я про это и говорю. С любой стороны даже сам судья в "неудобном" положении. Практика назначения на клуб из своего города - довольно странная, как будто больше судей нет.

ПС. забавно, что уже мой коммент заминусовали )) как будто я на что то намекаю)) но нет, я даже этот матч не смотрел )
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Ответ Red-Blue Warrior.
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Два пенальти чистых, две карточки красные, всё что нажито непосильным трудом...
Вот же клоуны.
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