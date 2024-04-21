Деограсия о судействе Безбородова с «Зенитом»: «Тяжело судить команду из своего города, понимаю. Ничего страшного»

Давид Деограсия оценил судейство в матче с «Зенитом».

В 25-м туре Мир РПЛ «Оренбург» уступил « » со счетом 0:1. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром из Санкт-Петербурга Владиславом Безбородовым. В конце второго тайма Безбородов не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после попадания мяча в руку защитника Данилы Прохина.

– Сегодняшнее поражение, наверно, тот случай, когда вы особенно огорчены результатом? С учетом того, как ваша команда провела второй тайм.

– Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план.

– Тяжелый первый тайм, у соперника было много шансов. Что у «Оренбурга» не получалось?

– Хоть у них и был выше процент владения мячом, но опасных моментов не создавалось. Клаудиньо забил хороший гол, но его было тяжело избежать. Да, можно было сыграть ближе и не дать пробить. По плану в первом тайме нам нужно было выдержать [натиск соперника].

Мы заменили из‑за желтой карточки в первом тайме. Что касается , мы посмотрели на то, как развивалась игра, и решили провести замену.

– Вы очень активно реагировали на каждый эпизод в конце матча. Вас не устраивала манера поведения арбитра на поле? Что вас волновало?

– Я понимаю, что тяжело судить команду из своего города. Но ничего страшного. Здесь нечего говорить.

– Насколько сильно давит ситуация, что вы находитесь внизу турнирной таблицы?

– Наше давление и обязанность – набирать очки в каждом матче. Понимали, что можно было вырывать ничью. Будем готовиться к следующему матчу, – сказал главный тренер « ».

Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»