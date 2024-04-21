Деограсия о судействе Безбородова с «Зенитом»: «Тяжело судить команду из своего города, понимаю. Ничего страшного»
Давид Деограсия оценил судейство в матче с «Зенитом».
В 25-м туре Мир РПЛ «Оренбург» уступил «Зениту» со счетом 0:1. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром из Санкт-Петербурга Владиславом Безбородовым. В конце второго тайма Безбородов не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после попадания мяча в руку защитника Данилы Прохина.
– Сегодняшнее поражение, наверно, тот случай, когда вы особенно огорчены результатом? С учетом того, как ваша команда провела второй тайм.
– Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план.
– Тяжелый первый тайм, у соперника было много шансов. Что у «Оренбурга» не получалось?
– Хоть у них и был выше процент владения мячом, но опасных моментов не создавалось. Клаудиньо забил хороший гол, но его было тяжело избежать. Да, можно было сыграть ближе и не дать пробить. По плану в первом тайме нам нужно было выдержать [натиск соперника].
Мы заменили Переса из‑за желтой карточки в первом тайме. Что касается Веры, мы посмотрели на то, как развивалась игра, и решили провести замену.
– Вы очень активно реагировали на каждый эпизод в конце матча. Вас не устраивала манера поведения арбитра на поле? Что вас волновало?
– Я понимаю, что тяжело судить команду из своего города. Но ничего страшного. Здесь нечего говорить.
– Насколько сильно давит ситуация, что вы находитесь внизу турнирной таблицы?
– Наше давление и обязанность – набирать очки в каждом матче. Понимали, что можно было вырывать ничью. Будем готовиться к следующему матчу, – сказал главный тренер «Оренбурга».
Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»
Как вообще так получилось, что лучшая команда чемпионата пробила за 24 тура лишь ОДИН пенальти? Как это?
Что за чушь, человек минуты две смотрел повторы, как в оттопыренную руку попадает мяч вместо створа ворот и не увидел состава преступления – И ВЫ ВСЁ РАВНО НЕДОВОЛЬНЫ???
Вот почему Безбородов не увидел фол, просто не решился ставить пенальти в ворота Зенита))
А если Зенит убьёшь, как сделал сегодня Безбородов, то в глазах непредвзятой столичной публики ненадолго заработаешь репутацию "непредвзятого судьи".
Ну как ненадолго - аккурат до следующего матча Зенита, где от него снова будут ждать решений против петербургского клуба.
Типичное лицемерие спартаковское)
У чемпионского Спартака xG 35,68 . У 14-х Крыльев, как видишь, xG 34.04
xPts 45 очков, у 14-х Крыльев 40.
Спартак в том сезоне играл в лучшем случае как середняк, просто в ворота соперника заходило практически всё, что создавалось.
Так что игровое лидерство Зенита при минимуме назначенных пенальти - аномалия, а вот минимальное количество пенальти Спартака в чемпионском сезоне - закономерность. Чем больше атакуешь, тем больше пенальти заработаешь - закон футбола. C которым может поспорить разве что ныряющий Комличенко из прошлого сезона.
xG - это лучший на данный момент способ измерить и проанализировать атакующую активность. Как только появится более продвинутая метрика - будем использовать и обсуждать её. А до той поры , пока xG пользуются и аппелируют к ней специалисты от уровня Клоппа до уровня , простите , Дорского , всерьез воспринимать её критику от arspurs9, которого гложет обида за любимый Спартак, я не буду)
А так да, в отрыве от всего xG ни о чем говорить не будет, это как рассматривая историю войны смотреть только на потери сторон, отдельно показатель важен, но оперировать исключительно им = показывать своё поверхностное отношение к теме.
ПС. забавно, что уже мой коммент заминусовали )) как будто я на что то намекаю)) но нет, я даже этот матч не смотрел )
Вот же клоуны.