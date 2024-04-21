Широков о тренере для «Спартака»: «Я за русских. Иностранцы ни разу ничего не дали»

Роман Широков хочет, чтобы российский тренер возглавил «Спартак».

– «Спартак» уволил Абаскаля, на его место сватают , , иностранных тренеров. Как считаете, на ком должны остановиться красно‑белые?

– Я за русских, зачем иностранец? Иностранцы ни разу ничего не дали, – сказал бывший хавбек « » .

Напомним, что единственный за долгие годы чемпионский титул москвичи завоевали при итальянце Массимо Каррере. Последний на данный момент Фонбет Кубок России в сезоне-2021/22 «Спартак» взял с итальянцем Паоло Ваноли.

Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин