Широков о тренере для «Спартака»: «Я за русских. Иностранцы ни разу ничего не дали»

Теги Спартак Роман Широков Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Роман Широков хочет, чтобы российский тренер возглавил «Спартак».

– «Спартак» уволил Абаскаля, на его место сватают Карпина, Черчесова, иностранных тренеров. Как считаете, на ком должны остановиться красно‑белые?

– Я за русских, зачем иностранец? Иностранцы ни разу ничего не дали, – сказал бывший хавбек «Спартака» Широков.

Напомним, что единственный за долгие годы чемпионский титул москвичи завоевали при итальянце Массимо Каррере. Последний на данный момент Фонбет Кубок России в сезоне-2021/22 «Спартак» взял с итальянцем Паоло Ваноли.

Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин

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26 комментариев
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Старков - возврат Спартака в элиту после развала
Каррера - чемпионство, суперкубок, неплохая игра в ЛЧ
Ваноли - кубок России
Витория - выход из тяжёлой группы ЛЕ в евровесну

Широков опять там не просыхает, видимо
+41
-1
+40
Видимо опять взялся за бутылку. Мало того, что иностранцы дали Спартаку, так ещё и Зениту принесли еврокубок, а сборной медаль евро. И там Рома был. 🤷🏿‍♂️
+41
-2
+39
Ответ Красная стрела
Видимо опять взялся за бутылку. Мало того, что иностранцы дали Спартаку, так ещё и Зениту принесли еврокубок, а сборной медаль евро. И там Рома был. 🤷🏿‍♂️
Он с неё и не вставал.
+34
-1
+33
Русская водка, что ты натворила!
Русская водка, ты меня сгубила!
+10
-1
+9
Ответ pr1any
Каррера?
Каррера самый русский из итальянцев!
+4
0
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Куда он лезет? У мяса своих пьющих ветеранов валом
+3
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Шаман?
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Массимо Каррера?
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Я тоже. Все игроки и функционеры РПЛ должны быть русскими или из дружественных стран. Лимит на минимум 1 северокорейца на поле в честь поддержки футбола братской династии Ким. Приглашать в чемпионат гостевые команды из Китая и Ирана. Провести вместо кубка игры Дружбы с ними. И как заживем
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Единственное золото Спартака за последние 20 лет завоевал итальянец Каррера.
Всегда было очень смешно читать интервью Широкова.
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К сожалению, легенды нашего великого Спартака часто сходят с ума после завершения карьеры (а некоторые ещё когда играют). Жаль, что такая участь не обошла и Широкова(
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Чемпионство Спартака с Каррерой Широков проспал?
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Массимо Каррера, сделавший Спартак чемпионом впервые за 23 года: я что, для тебя какая-то шутка?
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Единственное чемпионство принёс иностранец.

У Широкова от патриотизма в голове не осталось извилин, чтобы это понять?
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А за россиян?😏
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🤦
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А Каррера русский? Я не знал...
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Тем временем Каррера: ну да, ну да, пошёл я нахер...
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А массимо каррера ?
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Каррера?
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