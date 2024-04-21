Широков о тренере для «Спартака»: «Я за русских. Иностранцы ни разу ничего не дали»
Роман Широков хочет, чтобы российский тренер возглавил «Спартак».
– «Спартак» уволил Абаскаля, на его место сватают Карпина, Черчесова, иностранных тренеров. Как считаете, на ком должны остановиться красно‑белые?
– Я за русских, зачем иностранец? Иностранцы ни разу ничего не дали, – сказал бывший хавбек «Спартака» Широков.
Напомним, что единственный за долгие годы чемпионский титул москвичи завоевали при итальянце Массимо Каррере. Последний на данный момент Фонбет Кубок России в сезоне-2021/22 «Спартак» взял с итальянцем Паоло Ваноли.
Каррера - чемпионство, суперкубок, неплохая игра в ЛЧ
Ваноли - кубок России
Витория - выход из тяжёлой группы ЛЕ в евровесну
Широков опять там не просыхает, видимо
Русская водка, ты меня сгубила!
Всегда было очень смешно читать интервью Широкова.
У Широкова от патриотизма в голове не осталось извилин, чтобы это понять?