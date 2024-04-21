«Спартак» не рассматривает кандидатуру тренера «Галатасарая» Бурука

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Окан Бурук Футбол

Окан Бурук не является кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что красно-белые сделали предложение 50-летнему турецкому специалисту, которое он воспринял положительно.

Однако, по данным Metaratings.ru, главный тренер «Галатасарая» не входит в шорт-лист клуба. В «Спартаке» рассматривают преимущественно иностранных кандидатов из стран Евросоюза.

Ранее сообщалось об интересе московского клуба к кандидатурам Владимира Ивича и Паскаля Янсена. После увольнения Гильермо Абаскаля командой руководит его бывший помощник Владимир Слишкович.

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18 комментариев
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А можно огласить весь список, кого не рассматривает Спартак
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Подскажите, чеканить умеет?
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блин такая херь
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Чтобы написать новость, это сначала рассматривается, потом нет. Тошниловка.
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Блин Бурук с таким подбором игроков, не может поставить игру Галатасараю!
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Идеальный тренер для Спартака - Спартак Гогниев!
И чеканит и в футбол играл 😂
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Ну да, турок прям мечтает возглавить клуб без перспектив вместо того чтобы сыграть в ЛЧ и опять бороться за чемпионство в Турции. У него там в команде такие мастера как Икарди, Заа, Мертенс, Торрейра, Сержиу Оливейка и другие, но он всегда мечтал поруководить Соболевым, Умяровым, Дуарте, Максименко и т.д.
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Уже не рассматривает,Бурук чеканить не умеет.
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Кто все эти люди?!
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А бурум им не нужен?
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Ответ Amalfitano
Окан был отличным игроком. В 2000-м(если я правильно помню год) он с Галатасараем брал Кубок Уефа. Вместе с другими игроками того золотого поколения турецкого футбола.
Ну и? Хороший игрок не обязательно хороший тренер. Если на то пошло, Аленичев обладатель и ЛЕ и ЛЧ, плюс забивал гол в финале. И что, помогло это ему в тренерской карьере? А Окан, лучше посмотреть его Галатасарай в играх, и будет понятно что за тренер.
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Ответ igls54
А можно огласить весь список, кого не рассматривает Спартак
Присоединяюсь! В самом деле, не думаю, чтобы он был очень уж длинным.😄
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