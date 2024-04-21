«Спартак» не рассматривает кандидатуру тренера «Галатасарая» Бурука

Окан Бурук не является кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что красно-белые сделали предложение 50-летнему турецкому специалисту, которое он воспринял положительно.

Однако, по данным Metaratings.ru, главный тренер « » не входит в шорт-лист клуба. В « » рассматривают преимущественно иностранных кандидатов из стран Евросоюза.

Ранее сообщалось об интересе московского клуба к кандидатурам и Паскаля Янсена. После увольнения Гильермо Абаскаля командой руководит его бывший помощник Владимир Слишкович.