«Спартак» не оставит Слишковича главным тренером в новом сезоне, Ивич и Янсен – не основные кандидаты («РБК Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Паскаль Янсен Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович не останется на посту главного тренера «Спартака».

Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал Слишкович. Утверждалось, что босниец может остаться и.о. тренера «Спартака» до конца сезона, атмосфера в команде при нем улучшилась.

Источники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией в команде, сообщили, что Слишкович, имеющий поддержку со стороны игроков, постоянным главным тренером команды не будет. Ожидается, что он покинет пост по окончании сезона.

Также утверждается, что экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Паскаль Янсен, работавший в АЗ, есть в расширенных списках московского клуба, но они не основные кандидаты.

После 23 матчей «Спартак» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ, на 12 очков отставая от лидирующего «Зенита».

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78 комментариев
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А в чем новость?
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Прямо детская наивность - придëт новый тренер и клуб преобразится волшебным образом. Ежу понятно что проблема гораздо глубже, тут нужна глобальная перетряска всей системы клуба сверху до низу, и быстро это не делается.
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Ответ Павел Ермаков
Юрана везут.
Юран сам придёт пешком за своей мечтой, его не нужно везти, думаю даже денег много не попросит, сколько дадут для него не особо важно ..
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Ответ Tun
А в чем новость?
Спартак ищет😂
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Ответ Кирилл Голивец
Юран не свободен)
я так и знал, что фигуры Моуриньо и Зидана никого смущать не будут
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Слишкович чем плох? Дайте до конца сезона поработать. График игр это ад. Если пройдет это чистилище, то и тренера другой не надо.
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Им Царь стопудово подходит. Тем более он попугай.😁😁😁
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Скрестим пальчики за Мостового и Юрана ;)
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Хотелось бы если иностранца, то более опытного, с именем.
Который минимум 40 лет проиграл на взрослом уровне
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Ответ R14052010
Нужен тренер, а-ля Моуриньо, чтобы игроки пахали при нем
Да не пахать надо , а играть в футбол !
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Ну а что, логично. Нового тренера ещё даже в перспективе не видно, но Слишковича мы не оставим 100%, который уже больше 2-х лет в Спартаке работает, в этом всё наше руководство. А вдруг он выдаст победы в оставшихся матчах, что тогда делать? Хороший для него стимул.
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Очередной заброс дерьма на вентилятор.
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Ответ Кирилл Голивец
Юран не свободен)
Скоро освободится
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Ответ Вондроушова
Если Максименко и Джикия выдадут ударную концовку сезона при нем, то зря.
Джикия уже выдал.
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Ответ PIT-BUL
Который минимум 40 лет проиграл на взрослом уровне
Не проиграл, а выиграл
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Почему до лета его надо было оставить? Я бы этих ежей которым всё понятно и которые так решили катком переехал. Сначала надо было договориться с тренером, а потом уже отправлять в отставку. Можно спросить у ежей зачем и.о. тренерует команду до перерыва? Почему ежи решили что так будет лучше? А новый ГТ когда начнёт работать? Когда команда из отпуска выйдет? Придут такие ежи и скажут это Ваш тренер, познакомьтесь, так что ли? Я так думаю, что Амарал идёт на выход следующим, тк решение опять видимо ежи приняли, которым всё понятно. Страна дураков.
Как они могли за спиной ГТ договариваться?Тут или увольняй и ищи или терпи мя красавица
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Ответ R14052010
Нужен тренер, а-ля Моуриньо, чтобы игроки пахали при нем
А тренеру а ля Моуриньо нафига ехать в Спартак? Ну а наши паспортисты не будут бегать если всё будет из под палки. Уже проходили это с Эмери. Наши паспортисты просто не будут бегать в принципе.))
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Ответ PIT-BUL
Который минимум 40 лет проиграл на взрослом уровне
И достиг чего то большего чем Мостовой?
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Ответ PIT-BUL
Который минимум 40 лет проиграл на взрослом уровне
И чеканит хорошо.
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Ответ Дмитрий Новиков
И достиг чего то большего чем Мостовой?
Не не не... Таких не бывает.
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Ответ Андрей Валерьевич
А кто основные?
Комментарий удален модератором
Ответ de-fussball
при свободных Моуриньо, Зидане, Венгере, Юране и Мостовом было бы глупо считать Ивича и Янсена основными кандидатами
Юран не свободен)
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Ответ Андрей Заступов
Да кто сомневался-то? Ежу понятно, что Слишкович временный до лета.
Почему до лета его надо было оставить? Я бы этих ежей которым всё понятно и которые так решили катком переехал. Сначала надо было договориться с тренером, а потом уже отправлять в отставку. Можно спросить у ежей зачем и.о. тренерует команду до перерыва? Почему ежи решили что так будет лучше? А новый ГТ когда начнёт работать? Когда команда из отпуска выйдет? Придут такие ежи и скажут это Ваш тренер, познакомьтесь, так что ли? Я так думаю, что Амарал идёт на выход следующим, тк решение опять видимо ежи приняли, которым всё понятно. Страна дураков.
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Короче, попробуют уговорить Мостового.
+7
-7
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Прямо детская наивность - придëт новый тренер и клуб преобразится волшебным образом. Ежу понятно что проблема гораздо глубже, тут нужна глобальная перетряска всей системы клуба сверху до низу, и быстро это не делается.
"придëт новый тренер и клуб преобразится волшебным образом." 😮
А где это напсано? Сам придумал, сам вышутил, а потом гордо поумничал). "1. Прежде чем умничать убедитесь в наличии у вас ума". (из инструкции по умничанию для чайников) Волшебным образом не преобразится, но что-то, вероятно, поменяется. Разьве менять тренера надо только в расчете на волшебство? Или смена тренера несовместима с "глобальной перетряской всей системы клуба"? Со старым тренером проще перетряхивать?
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Ответ Tun
А в чем новость?
Ну хотя бы в том, что Янсен даже не в числе основных. До этого нас пугали, что он уже чуть ли не решеный вариант.
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И что желают получить хозяева при таком громком заявлении от тренера, который знает , что у него нет шансов стать главным?
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Да кто сомневался-то? Ежу понятно, что Слишкович временный до лета.
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пока рано делать выводы, в конце сезона будет видно...
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Йозеф Мауринич или Йозе Мауринсен?
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