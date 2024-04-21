«Спартак» не оставит Слишковича главным тренером в новом сезоне, Ивич и Янсен – не основные кандидаты («РБК Спорт»)
Владимир Слишкович не останется на посту главного тренера «Спартака».
Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал Слишкович. Утверждалось, что босниец может остаться и.о. тренера «Спартака» до конца сезона, атмосфера в команде при нем улучшилась.
Источники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией в команде, сообщили, что Слишкович, имеющий поддержку со стороны игроков, постоянным главным тренером команды не будет. Ожидается, что он покинет пост по окончании сезона.
Также утверждается, что экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Паскаль Янсен, работавший в АЗ, есть в расширенных списках московского клуба, но они не основные кандидаты.
После 23 матчей «Спартак» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ, на 12 очков отставая от лидирующего «Зенита».
А где это напсано? Сам придумал, сам вышутил, а потом гордо поумничал). "1. Прежде чем умничать убедитесь в наличии у вас ума". (из инструкции по умничанию для чайников) Волшебным образом не преобразится, но что-то, вероятно, поменяется. Разьве менять тренера надо только в расчете на волшебство? Или смена тренера несовместима с "глобальной перетряской всей системы клуба"? Со старым тренером проще перетряхивать?