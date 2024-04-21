«Спартак» не оставит Слишковича главным тренером в новом сезоне, Ивич и Янсен – не основные кандидаты («РБК Спорт»)

Владимир Слишкович не останется на посту главного тренера «Спартака».

Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал . Утверждалось, что босниец может остаться и.о. тренера « » до конца сезона, атмосфера в команде при нем улучшилась.

Источники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией в команде, сообщили, что Слишкович, имеющий поддержку со стороны игроков, постоянным главным тренером команды не будет. Ожидается, что он покинет пост по окончании сезона.

Также утверждается, что экс-тренер «Краснодара» и Паскаль Янсен, работавший в АЗ, есть в расширенных списках московского клуба, но они не основные кандидаты.

После 23 матчей «Спартак» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ, на 12 очков отставая от лидирующего «Зенита».