«Гурбанов из «Карабаха» в шорт-листе «Спартака», Алекперов ведет работу». Азербайджанский журналист Султанлы о тренере

Тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов может возглавить «Спартак».

Об интересе московского клуба 52-летнему специалисту рассказал азербайджанский журналист Илкин Султанлы.

Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля, исполняющим обязанности стал .

«После громкого выступления в Лиге Европы Гурбан входит в шорт-листы многих клубов. Информация про интерес « » подтвердилась.

Но история про «Спартак» якобы была опровергнута. Я понимаю эту ситуацию следующим образом. Имя Гурбана в шорт-листе есть. Фигура Гурбанова импонирует бизнесмену (бывший президент « » – Sports), и со стороны предпринимателя идет работа по этому вопросу.

Здесь остается выбор за тренером. Во всех своих выступлениях Гурбанов говорит, что не хочет покидать «Карабах». Азербайджанские журналисты верят в версию со « ». Настало время, чтобы тренер уехал из чемпионата Азербайджана.

Глобально не стоит вопрос, поедет ли Гурбан в «Спартак» или нет. Если и соберется в другую страну, то это будет Турция с «Бешикташем», – сказал Султанлы.

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