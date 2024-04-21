«Гурбанов из «Карабаха» в шорт-листе «Спартака», Алекперов ведет работу». Азербайджанский журналист Султанлы о тренере
Тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов может возглавить «Спартак».
Об интересе московского клуба 52-летнему специалисту рассказал азербайджанский журналист Илкин Султанлы.
Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля, исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович.
«После громкого выступления в Лиге Европы Гурбан входит в шорт-листы многих клубов. Информация про интерес «Бешикташа» подтвердилась.
Но история про «Спартак» якобы была опровергнута. Я понимаю эту ситуацию следующим образом. Имя Гурбана в шорт-листе есть. Фигура Гурбанова импонирует бизнесмену Вагиту Алекперову (бывший президент «Лукойла» – Sports), и со стороны предпринимателя идет работа по этому вопросу.
Здесь остается выбор за тренером. Во всех своих выступлениях Гурбанов говорит, что не хочет покидать «Карабах». Азербайджанские журналисты верят в версию со «Спартаком». Настало время, чтобы тренер уехал из чемпионата Азербайджана.
Глобально не стоит вопрос, поедет ли Гурбан в «Спартак» или нет. Если и соберется в другую страну, то это будет Турция с «Бешикташем», – сказал Султанлы.
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сомнительное удовольствие.
ну разве что Спартак насыплет немеряно