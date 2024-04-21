«Гурбанов из «Карабаха» в шорт-листе «Спартака», Алекперов ведет работу». Азербайджанский журналист Султанлы о тренере

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Гурбан Гурбанов высшая лига Азербайджан Лукойл Карабах Вагит Алекперов Владимир Слишкович Футбол

Тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов может возглавить «Спартак».

Об интересе московского клуба 52-летнему специалисту рассказал азербайджанский журналист Илкин Султанлы.

Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля, исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович.

«После громкого выступления в Лиге Европы Гурбан входит в шорт-листы многих клубов. Информация про интерес «Бешикташа» подтвердилась.

Но история про «Спартак» якобы была опровергнута. Я понимаю эту ситуацию следующим образом. Имя Гурбана в шорт-листе есть. Фигура Гурбанова импонирует бизнесмену Вагиту Алекперову (бывший президент «Лукойла» – Sports), и со стороны предпринимателя идет работа по этому вопросу.

Здесь остается выбор за тренером. Во всех своих выступлениях Гурбанов говорит, что не хочет покидать «Карабах». Азербайджанские журналисты верят в версию со «Спартаком». Настало время, чтобы тренер уехал из чемпионата Азербайджана.

Глобально не стоит вопрос, поедет ли Гурбан в «Спартак» или нет. Если и соберется в другую страну, то это будет Турция с «Бешикташем», – сказал Султанлы.

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35 комментариев
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Видимо, его Орлов имел ввиду, когда выдал тот перл про Бердыева - Курбана Курбанова
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Ответ ОЛЛС1911
Со Спартаком он в еврокубки не попадёт
Из РПЛ в еврокубки никто не попадёт и ни с кем
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Он в Карабахе работает лет 15. Кто ему тут столько времени даст? Странный слух.
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менять игру в еврокубках на игры в РПЛ?
сомнительное удовольствие.
ну разве что Спартак насыплет немеряно
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Что, теперь азербайджанская ОПГ будет тренера в Спартак выбирать? Дожили!
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Гурбанов патриот и знает, что значит Карабах для страны и никуда он не уйдет, собственно, что сам недавно и заявил
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Раз такое дело, надо пристальнее рассмотреть и чемпионат Киргизии
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Ответ ArtMen
Пригласите Юрана, дайте ему сезон поработать. Хуже не будет. Наш молодой тренер, дайте ему норм игроков, и посмотрим.
Какой он молодой тренер?20 лет уже тренирует
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Ответ Евгений Кошелек
Это, видимо, тот топ тренер, которого ждёт руководство.
Ни один из тех кандадитов, которых сватают в Спартак последний месяц, даже 30% от его успехов не имеет
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Ответ Slavnov
не знаю кто это,думаю и в спартаке про него никто не слышал..
Зато в Баейре, в атлетико его хорошо помнят
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А что вы все так удивляетесь ? Кто платит бабло , тот и танцует Спартак . Алекперов хозяин (интересно , он хоть один раз буровую вышку видел? ) и как бы там ни было , то он всё и решает . А "сморчки" , типа , Малышевых и прочих "работяг" , будут исполнять волю и пожелания хозяина .
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Ответ Serkan_Ballboy
Гурбанов намного сильнее тренеров, чем те физруки, что были в Спартаке за последние лет 10 (кроме Карреры)
Да и Каррера тот ещё спец, на которого нет спроса. А из хороших тренеров Спартака можно выделить Эмери, тренера Швейцарии
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Ответ Kubik_rubik
Зато в Баейре, в атлетико его хорошо помнят
пара-тройка хороших игр, в не самом престижном турнире, это слишком мало
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Ответ Kirlian
Гурбанов патриот и знает, что значит Карабах для страны и никуда он не уйдет, собственно, что сам недавно и заявил
Кто пишет такие комментарии? Пятиклассник? Какой нафиг патриот? Если ему условный $1М заплатят, вмиг забудет про патриотизм
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Ответ ArtMen
Ну, по меркам тренерской карьеры, это молодой. Но я почему-то уверен, если ему доверить клуб с хорошим ресурсом, то у него получиться.
Может получиться,не спорю
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Ответ Андрей Валерьевич
Какой он молодой тренер?20 лет уже тренирует
Ну, по меркам тренерской карьеры, это молодой. Но я почему-то уверен, если ему доверить клуб с хорошим ресурсом, то у него получиться.
+3
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Ответ Konstantin Zorin
Что, теперь азербайджанская ОПГ будет тренера в Спартак выбирать? Дожили!
Гурбанов намного сильнее тренеров, чем те физруки, что были в Спартаке за последние лет 10 (кроме Карреры)
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Нет азерам.....
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Нам только азеров в Спартаке не хватало.
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Челоянц хотя бы армянских тренеров не тащил, только Мхитаряна хотел привезти)
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Не пойдёт он в Спартак, даже если была бы возможность играть в еврокубках. Во первых, он долго строил "Карабах" ему не дадут столько времени. Во вторых, у него большое влияние на все в клубе, в Спартаке ему это не светит. Да и в третьих, он верующий мусульманин, к поросятам не пойдёт😁(шутка)
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Это, видимо, тот топ тренер, которого ждёт руководство.
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