Касильяс о давлении футболки «Реала»: «Оно очень сильное. Понимаешь, что представляешь миллионы болельщиков по всему миру»

Икер Касильяс рассказал о том, что футболка «Реала» сильно давит на игроков.

– Когда надеваешь футболку « », чувствуешь давление?

– Да, конечно. Это же футболка «Реала»! Думаю, дело в имидже клуба, эмблеме. Это глобальный клуб, о нем знают во всех уголках мира.

Давление очень сильное. Когда надеваешь форму «Реала», понимаешь, что ты представляешь миллионы болельщиков – не только в Испании, но и за ее пределами, по всему миру, – сказал бывший вратарь «Реала» .