Касильяс о давлении футболки «Реала»: «Оно очень сильное. Понимаешь, что представляешь миллионы болельщиков по всему миру»

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига болельщики психология игровая форма Футбол

Икер Касильяс рассказал о том, что футболка «Реала» сильно давит на игроков.

– Когда надеваешь футболку «Реала», чувствуешь давление?

– Да, конечно. Это же футболка «Реала»! Думаю, дело в имидже клуба, эмблеме. Это глобальный клуб, о нем знают во всех уголках мира.

Давление очень сильное. Когда надеваешь форму «Реала», понимаешь, что ты представляешь миллионы болельщиков – не только в Испании, но и за ее пределами, по всему миру, – сказал бывший вратарь «Реала» Касильяс.

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2 комментария
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Святой Икер выдал базу! Величайший клуб мира!
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Это действительно так, когда ты выигрываешь- тебя носят на руках, но как только случается поражение, тебя готовы распять, причем собственные же болельщики.
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