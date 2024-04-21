Икер Касильяс: «Анчелотти как хамелеон. Состав «Реала» может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит результаты»
Икер Касильяс сравнил Карло Анчелотти с хамелеоном.
– Анчелотти вынужден играть без топ-форварда в этом сезоне.
– Карло очень хорошо знает, как завоевать доверие игроков в раздевалке.
Он как хамелеон: состав команды может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит свои плоды в виде результатов.
Это очень хорошо, что Карло в «Реале», потому что он действительно знает, как сделать так, чтобы все хорошо работало.
Он любит Мадрид, Испанию. И от присутствия такого тренера клуб только выигрывает, – сказал бывший вратарь «Реала» Касильяс.
Да еше 3 кресты на самом начале... ;((
В итоге, за весь сезон только 2 поражении, имеем высокие шансы на ЛЧ и ЛЛ.
Браво Папа Карло
Много Пеп с Баварией кроме бестолковых салатниц надоминировал? А с Ман Сити на евроарене? За 10 лет в клубе - 1 лч, и это при тратах за 1.5 млрд.
Как по мне - самый сильный Реал - 2012 год, игравший на контратаках и вылетевший от Баварии по пенальти.
«Самое красивое в футболе – счет на табло»
Остальное - вкусовщина
У Карло за 30 лет тренерства 4 лч, у Пепа за 15 лет 3. В худшем случае догонит