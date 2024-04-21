Икер Касильяс: «Анчелотти как хамелеон. Состав «Реала» может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит результаты»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Футбол

Икер Касильяс сравнил Карло Анчелотти с хамелеоном.

– Анчелотти вынужден играть без топ-форварда в этом сезоне.

– Карло очень хорошо знает, как завоевать доверие игроков в раздевалке.

Он как хамелеон: состав команды может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит свои плоды в виде результатов.

Это очень хорошо, что Карло в «Реале», потому что он действительно знает, как сделать так, чтобы все хорошо работало.

Он любит Мадрид, Испанию. И от присутствия такого тренера клуб только выигрывает, – сказал бывший вратарь «Реала» Касильяс.

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36 комментариев
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Как вчера помню, фанаты очень переживали на передсезонке (особенно после 0-3 против Барсы в товарняке), как теперь Реал будет играть без Бензема, кто вообще сейчас использует схему "ёлочка", те времена Милана давно прошли, блаблабла.
Да еше 3 кресты на самом начале... ;((

В итоге, за весь сезон только 2 поражении, имеем высокие шансы на ЛЧ и ЛЛ.

Браво Папа Карло
+51
-3
+48
Ответ Виталий Ан
Комментарий скрыт
Типичные слова человека, смотревшего 2 матча Реала в сезоне. Это самый мало пропускающий Реал за десятилетия (без Куртуа, Алабы и Милитао), это самый побеждающий Реал с сезона 11/12, этот Реал за весь сезон проиграл 2 раза и только Атлетико. Каким образом человек, не умеющий в тактику, может добиваться таких результатов, при это меняя задачи и схемы в зависимости от соперника? Почему у супер гик тактиков Лопетеги и Бенитеса ничего не получилось в Мадриде? Очередные глупейшие разговоры. Я не берусь судить о тактике Почеттино, потому что не смотрел ни одной игры Челси в сезоне, так почему ты по двум матчам с Сити, где в первом матче Реал абсолютно переиграл Сити, в том числе по тактике, а во втором в основном за счет тактики, берешься судить об Анчелотти и Реале?
+23
-1
+22
Анчи можно только похвалить,с такой скамейкой,с такими травмами он идет на 1 месте в чемпионате и борется за ЛЧ,надеюсь с приходом Мбаппе/Йоро/Дэвисом у него хоть какая та скамейка будет и нормальная атака,ну и конечно же Перес,просто идеально проводит перестройку 🤍🤍
+24
-3
+21
Анчелотти уникум работы по ситуации. Не знаю, был ли в истории такой тренер - ни какой-то особой тактики, ни теорий, ни философских понтов. Просто выигрывает с кем дадут.
+14
0
+14
Сколько ж людей не догоняет в чем скилл папы Карло. Лукомские негативно повлияли на неокрепшие умы, возведя в абсолют Клоппу и Пепу, но ни один из топ-тренеров мира никогда не умел работать с игроками так, как папа Карло, выжимая максимум из их индивидуальных скиллов. Схема, тактика - все это служит футболистам, а не подчиняет их себе, ограничивая креатив узкими рамками. Реалу все равно, в какой футбол играть. Разве может Пеп ставить качественную позиционную оборону? Но никто не замечает многогранность и универсальность Карло из-за многолетней пропаганды, что пуки как это топ, а автобус это позор. Что конечно полный бред
+15
-3
+12
Ответ Виталий Ан
Комментарий скрыт
Все сказано со слов : Да я больелщик Сити. Я фанат лысего шарлатана, я фанат тика таки
+10
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+8
Ответ slavik12345
Господи, Карла выиграл больше всех еврочашек потому что тренирует банально дольше своих конкурентов, причем двукратно. И да, каждую топ лигу(по одному разу), когда тот же Пеп в одной АПЛ за 8 лет выиграл чемпионатов больше чем у Карлы суммарно за те 30 что он тренирует. А в Италии и Франции просто не работал( или ты скажешь сейчас, что он Серию А и лигу 1 не выиграл бы?). Я все понимаю, Анчелотти крутой тренер, великий даже, но пытаться принижать ребят которые явно не хуже - такое.
Я не принижаю ребят, а отдаю почтение Анчелотти, которого глорики иксджи аналитики недооценивают. Если Пеп продолжит выигрывать по 1 еврочашке за 10 лет, Карло он не обойдет
+6
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+6
Ответ Abdul Aziz
Это бесполезная работа, если у тебя в команде топовые игроки. Я видел в Эвертоне Анчи без тактики и логики. Он просто провалился. То же самое Зидан. Реал, как я понял, такая команда, которой не нужна тактика и прочие схемы. Главное мотивация и играть от соперника. Такое может себе позволить только команда с сильными и топовыми игроками на основных позициях. Что при Зидане, что при Анчелотти. Они могут играть плохо со всякими Алавесами и Хетафами, и вот ты думаешь всё, команда рассыпалась, игры нет, но потом берут и играют на равных с топклубами и побеждают их.
А ты видел Пепа в Эвертоне? И не увидишь. Так что о чем говорить? Карло явное светлое пятно ирисок в их новейшей истории
+6
-2
+4
Ответ Abdul Aziz
Комментарий скрыт
Вот типичный пример жертвы пропаганды без логического мышления. Анчи без тактики и схемы выиграл больше всех европейских трофеев и еще каждую топ лигу, значит тренер - это бесполезная работа, а скорее даже вредная, ведь конкуренты с тактиками и схемами выиграли меньше Анчи
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в нечто подобное играл и его топовый милан
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Ответ Виталий Ан
Так скажите матчи где доминировал Реал! Первую половину тащил Беллингем при слабой игре. Вы точно смотрели все игры?
А кому нужна ваша доминация?
Много Пеп с Баварией кроме бестолковых салатниц надоминировал? А с Ман Сити на евроарене? За 10 лет в клубе - 1 лч, и это при тратах за 1.5 млрд.
Как по мне - самый сильный Реал - 2012 год, игравший на контратаках и вылетевший от Баварии по пенальти.
«Самое красивое в футболе – счет на табло»
Остальное - вкусовщина
+2
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Ответ Кино Музыка
Анчелотти уникум работы по ситуации. Не знаю, был ли в истории такой тренер - ни какой-то особой тактики, ни теорий, ни философских понтов. Просто выигрывает с кем дадут.
Хайнкес может сравниться, думаю
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+1
Ответ Виталий Ан
Так скажите матчи где доминировал Реал! Первую половину тащил Беллингем при слабой игре. Вы точно смотрели все игры?
Во всех важных матчах Реал доминировал. Жирона один матч в этом сезоне проиграла дома. Кому? Правильно Реалу, 3-0 без шансов. Тоже самое было и на Бернабеу. Барсу выиграли в лиге с натяжкой, но что поделать, это Класико. Хотя в Суперкубке все вопросы уже решили в первом тайме. С твоим любимым Сити играли на равных и забили им 4 гола
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Ответ Arthurino
Типичные слова человека, смотревшего 2 матча Реала в сезоне. Это самый мало пропускающий Реал за десятилетия (без Куртуа, Алабы и Милитао), это самый побеждающий Реал с сезона 11/12, этот Реал за весь сезон проиграл 2 раза и только Атлетико. Каким образом человек, не умеющий в тактику, может добиваться таких результатов, при это меняя задачи и схемы в зависимости от соперника? Почему у супер гик тактиков Лопетеги и Бенитеса ничего не получилось в Мадриде? Очередные глупейшие разговоры. Я не берусь судить о тактике Почеттино, потому что не смотрел ни одной игры Челси в сезоне, так почему ты по двум матчам с Сити, где в первом матче Реал абсолютно переиграл Сити, в том числе по тактике, а во втором в основном за счет тактики, берешься судить об Анчелотти и Реале?
Я согласен с ним - мадрид должен играть от себя, а не выставлять автобус. В любом матче. Другое дело, что автобус вынужденный - минус два защитника с сильнейшим вратарем и отсутствие центрфорварда
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Ответ RealJon
Как вчера помню, фанаты очень переживали на передсезонке (особенно после 0-3 против Барсы в товарняке), как теперь Реал будет играть без Бензема, кто вообще сейчас использует схему "ёлочка", те времена Милана давно прошли, блаблабла. Да еше 3 кресты на самом начале... ;(( В итоге, за весь сезон только 2 поражении, имеем высокие шансы на ЛЧ и ЛЛ. Браво Папа Карло
И не зря переживали. Без нападающего очень тяжело. Дело случая. И сам Реал это понимает, раз за Мбаппе идет.
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Ответ Glukinho
ну собственно, ещё ничего не выиграли, не духарись раньше времени
Будет золотой дубль из первоклассных трофеев.
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Ответ RealJon
Как вчера помню, фанаты очень переживали на передсезонке (особенно после 0-3 против Барсы в товарняке), как теперь Реал будет играть без Бензема, кто вообще сейчас использует схему "ёлочка", те времена Милана давно прошли, блаблабла. Да еше 3 кресты на самом начале... ;(( В итоге, за весь сезон только 2 поражении, имеем высокие шансы на ЛЧ и ЛЛ. Браво Папа Карло
Когда Зидан играл с кантерой в основе, его критиковали. А Анчи идеально проводит перестройку.
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Как не обойдет?
У Карло за 30 лет тренерства 4 лч, у Пепа за 15 лет 3. В худшем случае догонит
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Итальянец вообще лучший 🏆
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Помню после поражения от Барсы 0-4 кажется, а потом от МС в ЛЧ, сильно был зол, что старик папа Карло у руля команды… капец я был не прав. Идеальный тренер для сегодняшнего Мадрида!
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Ответ slavik12345
Как не обойдет? У Карло за 30 лет тренерства 4 лч, у Пепа за 15 лет 3. В худшем случае догонит
Погоди, тут пятая наклевывается))
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