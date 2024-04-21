Икер Касильяс: «Анчелотти как хамелеон. Состав «Реала» может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит результаты»

Икер Касильяс сравнил Карло Анчелотти с хамелеоном.

– вынужден играть без топ-форварда в этом сезоне.

– Карло очень хорошо знает, как завоевать доверие игроков в раздевалке.

Он как хамелеон: состав команды может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит свои плоды в виде результатов.

Это очень хорошо, что Карло в «Реале», потому что он действительно знает, как сделать так, чтобы все хорошо работало.

Он любит , Испанию. И от присутствия такого тренера клуб только выигрывает, – сказал бывший вратарь «Реала» .