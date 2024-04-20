Касильяс о «Реале»: «Мы потеряли лучшего вратаря мира, но вышли в полуфинал ЛЧ и боремся за чемпионство. «Мадрид» очень силен»
Икер Касильяс рассказал, чем его впечатлил «Реал» в этом сезоне.
«Самое любопытное в «Реале» то, что, потеряв в этом сезоне лучшего вратаря мира, с Луниным и Кепой в составе, мы вышли в полуфинал [Лиги чемпионов] и боремся за чемпионство.
«Реал» очень силен», – сказал бывший вратарь мадридского клуба.
Но, нужно посмотреть как закончиться сезон. Если Реал выиграет ЛЧ с продолжением крутой игры Лунина, то клубу придется решать кого им продать. По сути того, за кого можно выручить больше денег.
Ведь Куртуа скоро 32(это немного для вратаря, но все же), Лунину 25.
Плюс бельгиец уже тяжелые травмы перенес, неизвестно как будет в будущем. Есть над чем подумать