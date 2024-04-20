Касильяс о «Реале»: «Мы потеряли лучшего вратаря мира, но вышли в полуфинал ЛЧ и боремся за чемпионство. «Мадрид» очень силен»

Икер Касильяс рассказал, чем его впечатлил «Реал» в этом сезоне.

«Самое любопытное в « » то, что, потеряв в этом сезоне лучшего вратаря мира, с и в составе, мы вышли в полуфинал [ чемпионов] и боремся за чемпионство.

«Реал» очень силен», – сказал бывший вратарь мадридского клуба.