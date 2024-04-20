Касильяс о «Реале»: «Мы потеряли лучшего вратаря мира, но вышли в полуфинал ЛЧ и боремся за чемпионство. «Мадрид» очень силен»

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

Икер Касильяс рассказал, чем его впечатлил «Реал» в этом сезоне.

«Самое любопытное в «Реале» то, что, потеряв в этом сезоне лучшего вратаря мира, с Луниным и Кепой в составе, мы вышли в полуфинал [Лиги чемпионов] и боремся за чемпионство.

«Реал» очень силен», – сказал бывший вратарь мадридского клуба. 

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25 комментариев
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Может быть вы как раз и создали лучшего вратаря мира, сами того не подозревая?:)
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Андрей невероятно хорош, надеюсь, ещё поборется за постоянное место в составе! Желаю удачи!
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Реал силён благодаря Лунину как раз
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Ответ Мысли Стетхема
Тибо хоть и очень хорош как вратарь, но он токсичный. Он явно не будет делить игровое время. И тут Андрею либо опять на банку, либо уходить. Увы, другого не дано.
Так этого никто и не скрывает, как только Тибо выйдет то всё. Но Андрей молодец тем что выиграл конкуренцию у Кепы и хорошо проводит сезон. Естественно ему нужно уходить. Но теперь он уйдёт с гордо поднятой головой
+7
0
+7
Ответ Roman
Смешной ты
Реал прошел сити во многом благодаря именно Лунину
+6
-1
+5
Ответ <Inter>
обидно, что Лунин сядет на скамейку в следующем сезоне
Он не сядет, он уйдёт
+4
0
+4
Скорое всего да, увы.
Но, нужно посмотреть как закончиться сезон. Если Реал выиграет ЛЧ с продолжением крутой игры Лунина, то клубу придется решать кого им продать. По сути того, за кого можно выручить больше денег.
Ведь Куртуа скоро 32(это немного для вратаря, но все же), Лунину 25.
Плюс бельгиец уже тяжелые травмы перенес, неизвестно как будет в будущем. Есть над чем подумать
+3
0
+3
еще и без двух основных защитников!
+2
0
+2
Ответ <Inter>
обидно, что Лунин сядет на скамейку в следующем сезоне
Если ему скажут присесть на скамейку, самым разумным решением будет уйти в другой клуб. За такой сезон он себе цену набил очень неплохо
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Тибо даже в Реале не факт, что лучший
При всём уважении к Андрею, до праймового Куртуа ему далеко. Сейчас-то легко сравнивать, когда бельгиец на двух травмах весь сезон, и неизвестно, каким вернётся.
+2
-1
+1
Ответ Lixtorm
Реал прошел сити во многом благодаря именно Лунину
Поэтому можно утверждать, что только благодаря Лунину Реал силен? Все ок?
+2
-1
+1
Ответ Mr@k
Реал силён благодаря Лунину как раз
Лунин хорош, но что ты черт возьми такое несешь?
+2
-1
+1
Ответ Mykytka
Может быть вы как раз и создали лучшего вратаря мира, сами того не подозревая?:)
Тибо хоть и очень хорош как вратарь, но он токсичный. Он явно не будет делить игровое время. И тут Андрею либо опять на банку, либо уходить. Увы, другого не дано.
+8
-7
+1
Все-таки Тибо сравнивать с Андреем точно еще рано, но Андрей неплох, думаю если перейдет в другой клуб, условный нынешний Челси, точно будет номером один
+1
0
+1
Благо, что Андрей идеально воспользовался предоставленной возможностью и практически идеально заменяет Тибо.
+1
0
+1
Ответ Анри Карлайл
Так этого никто и не скрывает, как только Тибо выйдет то всё. Но Андрей молодец тем что выиграл конкуренцию у Кепы и хорошо проводит сезон. Естественно ему нужно уходить. Но теперь он уйдёт с гордо поднятой головой
он делает себе имя и улучшает свою жизнь в денежном отношении, не верится что Реал его продаст но и не банке он уже не захочет сидеть
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0
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Ответ Mr@k
Реал силён благодаря Лунину как раз
Смешной ты
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Ответ Chistian Jadson
Зато у нас лучший тренер в мире ;) - Hala Madrid
Жаль, что в аренде
0
0
0
обидно, что Лунин сядет на скамейку в следующем сезоне
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