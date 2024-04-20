Касильяс о класико: «Реал» – явный фаворит, он гарантирует себе чемпионство в случае победы. «Барса» подходит к матчу подавленной»

Икер Касильяс поделился ожиданиями от класико.

«Реал» примет «Барселону» в 32-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Что вы думаете о класико после того, что произошло в Лиге чемпионов?

– Я вкратце расскажу вам о том, что ощущает « » после поражения на этой неделе, учитывая, что ей предстоит такая важная игра, как класико с «Мадридом» в чемпионате. Она подходит к этому матчу подавленной, опечаленной, разгневанной, потому что «Барселоне» не удалось пройти в следующий раунд.

В случае с «Реалом» мы видим обратное: они подходят к игре в эйфории, с энергией, уверенностью. На данный момент явным фаворитом является « », который в случае победы гарантирует себе чемпионство, даже ничья оставит «Барселоне» не очень много шансов, учитывая, что она не сократит отставание.

Никакой результат, кроме поражения, не расстроит болельщиков и игроков «Реала», – сказал бывший вратарь мадридского клуба.