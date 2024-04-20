Касильяс о класико: «Реал» – явный фаворит, он гарантирует себе чемпионство в случае победы. «Барса» подходит к матчу подавленной»
Икер Касильяс поделился ожиданиями от класико.
«Реал» примет «Барселону» в 32-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
– Что вы думаете о класико после того, что произошло в Лиге чемпионов?
– Я вкратце расскажу вам о том, что ощущает «Барселона» после поражения на этой неделе, учитывая, что ей предстоит такая важная игра, как класико с «Мадридом» в чемпионате. Она подходит к этому матчу подавленной, опечаленной, разгневанной, потому что «Барселоне» не удалось пройти в следующий раунд.
В случае с «Реалом» мы видим обратное: они подходят к игре в эйфории, с энергией, уверенностью. На данный момент явным фаворитом является «Реал Мадрид», который в случае победы гарантирует себе чемпионство, даже ничья оставит «Барселоне» не очень много шансов, учитывая, что она не сократит отставание.
Никакой результат, кроме поражения, не расстроит болельщиков и игроков «Реала», – сказал бывший вратарь мадридского клуба.
Для барсы победить Мадрид - это реально трофей)