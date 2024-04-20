Касильяс о класико: «Реал» – явный фаворит, он гарантирует себе чемпионство в случае победы. «Барса» подходит к матчу подавленной»

Теги Барселона Реал Мадрид Икер Касильяс Класико Футбол

Икер Касильяс поделился ожиданиями от класико.

«Реал» примет «Барселону» в 32-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. 

– Что вы думаете о класико после того, что произошло в Лиге чемпионов?

– Я вкратце расскажу вам о том, что ощущает «Барселона» после поражения на этой неделе, учитывая, что ей предстоит такая важная игра, как класико с «Мадридом» в чемпионате. Она подходит к этому матчу подавленной, опечаленной, разгневанной, потому что «Барселоне» не удалось пройти в следующий раунд.

В случае с «Реалом» мы видим обратное: они подходят к игре в эйфории, с энергией, уверенностью. На данный момент явным фаворитом является «Реал Мадрид», который в случае победы гарантирует себе чемпионство, даже ничья оставит «Барселоне» не очень много шансов, учитывая, что она не сократит отставание. 

Никакой результат, кроме поражения, не расстроит болельщиков и игроков «Реала», – сказал бывший вратарь мадридского клуба. 

14 комментариев
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Ответ Dmitriy Vin
Реал порвет. Наверняка будут стычки, много психоза от сине-грантовых. Но результат большинству понятен. Или ничья, или разгром.
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Барселона подходит в матчу имея на отдых на один день больше. Но все равно всё зависит от Реала, если команда функционально готова, то Барса им не соперник.
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Ответ Dmitriy Vin
Конечно. Возьмут ЛЧ и шансы на Ла Лигу еще высокие. Главное - фанатично верить
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Ответ заблокированному пользователю
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не отличить сарказм в таком контексте - это еще надо уметь. Чем, сказать... Браво!
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Как вылетела? Барселона будет играть в полуфинале с Атлетико, а Сити с Арсеналом. Это Реал вылетел и остальные 😁
Вполне возможно . Только это утешительные турниры, вымышленные вашей фееричной фантазией. 😅..Сразу видно- на чьей стороне ваши симпатии были 😁. Не теряйте чувства юмора и бодрости духа.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Реалу абсолютно плевать на этот матч, а для Барсы это матч сезона… почти как титул 😁
как и все класико)
Для барсы победить Мадрид - это реально трофей)
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Ответ 72bp4cq2tr
как и все класико) Для барсы победить Мадрид - это реально трофей)
Как и для Реала, ажиотаж вокруг классико не чуть не меньше чем полуфиналы, а раньше и финалы ЛЧ
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Реалу абсолютно плевать на этот матч, а для Барсы это матч сезона… почти как титул 😁
бро думает, что работает в структуре Реала и в курсе отношения к матчу xd
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Ответ truboprovodchik2019
ставь хату
Я зайду сюда завтра, напишу тебе комментарий
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