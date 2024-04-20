Слишкович об Абаскале: «Я много раз высказывал мнение. Иногда он прислушивался, иногда нет. Легко говорить главному: «Да-да, ты снова абсолютно прав!»
Владимир Слишкович рассказал о работе с Гильермо Абаскалем.
– После матча с «Зенитом» вы опровергли слухи о том, что у вас были конфликты с Гильермо Абаскалем. Однако признали, что взгляд на какие-то вещи у вас мог быть разным. Расскажите, что имели в виду.
– В каждом тренерском штабе есть разные мнения, это нормально. Убежден, что помощник всегда должен говорить то, что он думает. Если этого не делать, то это никакая не помощь. И это не по-дружески.
Легко всегда говорить главному: «Да-да, ты снова абсолютно прав!» Но это неправильно, если на самом деле ты не согласен. И я много раз высказывал Гильермо свое мнение. Иногда он прислушивался. Иногда не менял своего решения. При этом никаких конфликтов не было.
– Как вы попрощались?
– Нормально. Мне было очень жаль, что так вышло, ведь мы практически два года каждый день работали вместе. Но в жизни бывают такие моменты, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.
Абаскаль и Слишкович часто конфликтовали в «Спартаке». Помощник не соглашался с решениями испанца («Спорт-Экспресс»)
А так ему летом новую работу придется искать. Думаешь, это так легко..