Слишкович о «Спартаке»: «Я хочу видеть команду! Это то, что мы потеряли. Задача – вывести из негативной ситуации»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о целях «Спартака».

14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Что ощущаете сейчас, когда довелось возглавить «Спартак», пусть и в качестве исполняющего обязанности?

– Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени. Уже через два дня нас ждал матч в Питере с «Зенитом». Потом провели две тренировки и сразу сели в поезд до Ростова. По сути, мы даже не имели возможности провести тактические занятия. Зато смогли провести много бесед. Как с командой в целом, так и с футболистами по отдельности.

Наша общая цель – вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача – вывести команду из нее. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно.

Что в первую очередь вы хотите увидеть сейчас от игроков?

– Я хочу видеть команду! Это то, что мы в последнее время потеряли. Но в Петербурге я команду увидел. Да, мы не выглядели ярко, не создали много моментов. Но ребята старались до самого конца. Делали все, чтобы не проиграть. Это тоже очень важно. И этот позитивный момент нужно закреплять.

Если говорить здесь и сейчас, какая у вас цель в «Спартаке»?

– Цель у меня одна: профессионально выполнять свою работу. И добиться хорошего результата. Что будет потом – увидим. Уверен, клуб примет лучшее решение в тот момент, когда это будет необходимо. А у меня нет времени об этом думать. Сейчас все мои мысли о матче с «Ростовом». Сразу после него начнется подготовка к ЦСКА. Дальше – «Локомотив». Потом будет игра на Кубок с «Динамо». И так далее, – сказал Слишкович.

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11 комментариев
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Настрой Слишковича вызывает уважение. Посмотрим, что будет в остатке. Успехов.
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не понятное мнение, команда занималась всю весну ерундой на поле...
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«Но ребята старались до самого конца. Делали все, чтобы не проиграть. Это тоже очень важно. И этот позитивный момент нужно закреплять.»
)))
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Что за вредитель работает в клубном ютубе?
Сидит и прям подталкивает его: а скажи про атаку, а скажи про красивую игру, а как кто хотите играть, а вот ваш отец футболист известный, вы из футбольной семьи, футбол с детства
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Ответ Peter Parker
«Но ребята старались до самого конца. Делали все, чтобы не проиграть. Это тоже очень важно. И этот позитивный момент нужно закреплять.» )))
спорное высказывание, но в желании точно упрекнуть сложно, но есть один интересный момент, топ матчи команда проводит достаточно целостно два сезона и не разваливается, а вот против слабых не способна 90 минут проводить качественно...
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спорное высказывание, но в желании точно упрекнуть сложно, но есть один интересный момент, топ матчи команда проводит достаточно целостно два сезона и не разваливается, а вот против слабых не способна 90 минут проводить качественно...
Я не увидел особого желания ни у кого, кроме Максименко, может быть еще Дуарте с Черновым, которым было непросто.

Так это и показатель класса команды, кто угодно может собраться на большую игру. Подбор игроков не такой, чтобы они были избалованы победами и трофеями из-за чего им лень выкладываться против условного Факела.
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