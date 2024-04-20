Слишкович о «Спартаке»: «Я хочу видеть команду! Это то, что мы потеряли. Задача – вывести из негативной ситуации»

Владимир Слишкович высказался о целях «Спартака».

14 апреля « » уволил . Исполняющим обязанности главного тренера стал .

– Что ощущаете сейчас, когда довелось возглавить «Спартак», пусть и в качестве исполняющего обязанности?

– Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени. Уже через два дня нас ждал матч в Питере с «Зенитом». Потом провели две тренировки и сразу сели в поезд до Ростова. По сути, мы даже не имели возможности провести тактические занятия. Зато смогли провести много бесед. Как с командой в целом, так и с футболистами по отдельности.

Наша общая цель – вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача – вывести команду из нее. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно.

– Что в первую очередь вы хотите увидеть сейчас от игроков?

– Я хочу видеть команду! Это то, что мы в последнее время потеряли. Но в Петербурге я команду увидел. Да, мы не выглядели ярко, не создали много моментов. Но ребята старались до самого конца. Делали все, чтобы не проиграть. Это тоже очень важно. И этот позитивный момент нужно закреплять.

– Если говорить здесь и сейчас, какая у вас цель в «Спартаке»?

– Цель у меня одна: профессионально выполнять свою работу. И добиться хорошего результата. Что будет потом – увидим. Уверен, клуб примет лучшее решение в тот момент, когда это будет необходимо. А у меня нет времени об этом думать. Сейчас все мои мысли о матче с «Ростовом». Сразу после него начнется подготовка к ЦСКА. Дальше – «Локомотив». Потом будет игра на Кубок с «Динамо». И так далее, – сказал .