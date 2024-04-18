Слишкович может остаться и.о. тренера «Спартака» до конца сезона. Атмосфера в команде при нем улучшилась (Metaratings)
Владимир Слишкович может руководить «Спартаком» до конца сезона.
Боснийский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
По информации Metaratings.ru, Слишкович может остаться на этой должности до конца сезона, если новый главный тренер не сможет принять команду до лета.
Результат матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России не повлияет на его будущее – срок работы будет зависеть от переговоров с новым главным тренером.
Отмечается, что атмосфера в команде улучшилась. Слишкович общается с игроками гораздо больше, чем Абаскаль, у него нет недопонимания с Георгием Джикией, Даниилом Денисовым и другими игроками.
Кроме того, плюсом является отсутствие языкового барьера между Слишковичем и российскими футболистами.
Не топлю за Джикию, но и в ритуальных жертвоприношениях смысла не вижу.
Сейчас наоборот нужны ровные отношения внутри команды.