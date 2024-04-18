Слишкович может остаться и.о. тренера «Спартака» до конца сезона. Атмосфера в команде при нем улучшилась (Metaratings)

Владимир Слишкович может руководить «Спартаком» до конца сезона.

Боснийский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера « » после увольнения Гильермо Абаскаля.

По информации Metaratings.ru, Слишкович может остаться на этой должности до конца сезона, если новый главный тренер не сможет принять команду до лета.

Результат матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России не повлияет на его будущее – срок работы будет зависеть от переговоров с новым главным тренером.

Отмечается, что атмосфера в команде улучшилась. Слишкович общается с игроками гораздо больше, чем Абаскаль, у него нет недопонимания с Георгием Джикией, и другими игроками.

Кроме того, плюсом является отсутствие языкового барьера между и российскими футболистами.