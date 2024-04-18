Слишкович может остаться и.о. тренера «Спартака» до конца сезона. Атмосфера в команде при нем улучшилась (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Даниил Денисов Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович может руководить «Спартаком» до конца сезона.

Боснийский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. 

По информации Metaratings.ru, Слишкович может остаться на этой должности до конца сезона, если новый главный тренер не сможет принять команду до лета.

Результат матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России не повлияет на его будущее – срок работы будет зависеть от переговоров с новым главным тренером.

Отмечается, что атмосфера в команде улучшилась. Слишкович общается с игроками гораздо больше, чем Абаскаль, у него нет недопонимания с Георгием Джикией, Даниилом Денисовым и другими игроками.

Кроме того, плюсом является отсутствие языкового барьера между Слишковичем и российскими футболистами.

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40 комментариев
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Обычно помощники тренеров в Спартаке хорошо заканчивают )))
+56
-3
+53
капитана сливать, вчера получил шанс и больше получать не должен...
+46
-12
+34
Ответ Амин Чич
Обычно помощники тренеров в Спартаке хорошо заканчивают )))
Пилипчук: ой, все!
+36
-3
+33
Ответ Ivan Petrov
Комментарий скрыт
если смотрел игру, вопросов быть не должно...
+28
-7
+21
Атмосфера улучшилась... Это за 3 - 4 дня? 20 лет ухудшалась, а за 3 дня улучшилась, прямо сказка.
+24
-10
+14
Ответ Амин Чич
Обычно помощники тренеров в Спартаке хорошо заканчивают )))
Рианчо?
+13
0
+13
Ответ Амин Чич
Обычно помощники тренеров в Спартаке хорошо заканчивают )))
Гунько?
+11
-1
+10
Ответ Ktoto_V_Dome
Ну так вчера ничья с Зенитом на их поле, чем не результат? Да, вылет из пути РПЛ, да, игры толковой нет, но а) Это матч с Зенитом с 8 иностранцами на поле б) Абаскаль оставил после себя руины в) За весь сезон ничью с Зенитом на их поле сделали только Динамо, Локомотив и Краснодар, так что не всё так плохо. Наладят игру в атаке и берегись мой ЦСКА, тьфу тьфу тыфу 😹
Я бы не стал обольщаться этой ничьей с Зенитом, а то мало ли вдруг снова повторится игра с Факелом.
+11
-2
+9
Ответ Амин Чич
Обычно помощники тренеров в Спартаке хорошо заканчивают )))
Удачи Слишковичу в Спартаке!
+14
-7
+7
Ответ Амин Чич
Обычно помощники тренеров в Спартаке хорошо заканчивают )))
Ледяхов?
+7
0
+7
Ответ Ktoto_V_Dome
Ну так вчера ничья с Зенитом на их поле, чем не результат? Да, вылет из пути РПЛ, да, игры толковой нет, но а) Это матч с Зенитом с 8 иностранцами на поле б) Абаскаль оставил после себя руины в) За весь сезон ничью с Зенитом на их поле сделали только Динамо, Локомотив и Краснодар, так что не всё так плохо. Наладят игру в атаке и берегись мой ЦСКА, тьфу тьфу тыфу 😹
Отскочили без единого созданного момента исключительно благодаря вратарю, это, безусловно, успех
+7
-2
+5
Ответ Ktoto_V_Dome
Ну так вчера ничья с Зенитом на их поле, чем не результат? Да, вылет из пути РПЛ, да, игры толковой нет, но а) Это матч с Зенитом с 8 иностранцами на поле б) Абаскаль оставил после себя руины в) За весь сезон ничью с Зенитом на их поле сделали только Динамо, Локомотив и Краснодар, так что не всё так плохо. Наладят игру в атаке и берегись мой ЦСКА, тьфу тьфу тыфу 😹
Какой такой "результат"??? Ты игру видел? Команда - мёртвая... Эта ничья - целиком заслуга нашего вратаря, нападающих Зенита и невероятного случая.
+4
-1
+3
Жора открыл шампанское
+3
0
+3
Ответ </c/>
если смотрел игру, вопросов быть не должно...
А ты смотрел? Кого то со знаком +, кроме Максименко можешь выделить?
Не топлю за Джикию, но и в ритуальных жертвоприношениях смысла не вижу.
Сейчас наоборот нужны ровные отношения внутри команды.
+5
-2
+3
Одно дело атмосфера в раздевалке и совсем другое результаты на поле :)
+5
-3
+2
Ответ Амин Чич
Обычно помощники тренеров в Спартаке хорошо заканчивают )))
Гунько?
+3
-1
+2
Нет недопонимая с Джикией, мы видели в матче с Зенитом его сегодняшний уровень , это кошмар.Я сомневаюсь, что он наберёт.
+1
0
+1
Ответ Алексей Иванов
Жора открыл шампанское
под пельмени
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Я бы не стал обольщаться этой ничьей с Зенитом, а то мало ли вдруг снова повторится игра с Факелом.
Да понятно, что это Спартак, который может в воскресенье и 7:0 влететь Ростову, но хоть какой-то прогресс пошёл в этом клубе.
+3
-2
+1
Ответ Ktoto_V_Dome
Да понятно, что это Спартак, который может в воскресенье и 7:0 влететь Ростову, но хоть какой-то прогресс пошёл в этом клубе.
Ну посмотрим, всё таки пока ещё только 1 матч был сыгран.
+1
0
+1
И давно Даниил Денисов стал основным и важным в коллективе?))
+1
0
+1
Такое впечатление, что с кандидатурой гл.тренера определились и начали переговоры, видимо очень не простые переговоры...
0
0
0
Вряд ли из него получится второй Каррера.
0
0
0
До первого поражения
+1
-1
0
На 10 месте можно и с ИО завершить это сезон.
+1
-1
0
Ответ </c/>
если смотрел игру, вопросов быть не должно...
Так он пол года не играл,он Серхио Рамоса должен был исполнить?
+3
-3
0
вчера исполнилось 102 года клубу, все были там на праздники, Из-за этого все радостные были, не вешайте лапшу людям.
0
0
0
Ответ SGS55
А ты смотрел? Кого то со знаком +, кроме Максименко можешь выделить? Не топлю за Джикию, но и в ритуальных жертвоприношениях смысла не вижу. Сейчас наоборот нужны ровные отношения внутри команды.
я не завтра требую Джикию исключить, но затягивать с этим не нужно...
0
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Слишкович получил шанс проявить себя, пускай пользуется! А все приличные тренеры сейчас заняты в РПЛ до конца сезона, так что пускай Слишкович пока рулит!
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Оставить тренером,пусть учится.
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