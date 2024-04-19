Семак об отмене гола Кассьерры: «Линии сложные, не было камеры, показывающей – офсайд или нет. Как линии чертятся, на каком уровне и какие точки выставляются… Есть опыт у людей, которые это делают, наверное»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Алексей Сухой Матео Кассьерра Футбол

Сергей Семак высказался об отмене гола Матео Кассьерры.

На 86-й минуте ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) был отменен гол нападающего петербургской команды Матео Кассьеры из-за положения вне игры. Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, подтвердил свое решение.

В продолжение темы. Если брать последний матч со «Спартаком», камера выхватила вас и было видно, что вы не понимаете, почему отменили гол Матео Кассьерры. Изменили ли вы свое решение после того, как увидели линии офсайда Дугласа Сантоса? Может быть стоит, чтобы арбитр объявлял, раз он объявляет, кто именно был в офсайде? Потому что болельщикам было непонятно.

– Нет, дело в том, что изначально, я так понимаю, игроки соперника апеллировали к толчку со стороны Кассьерры. Поэтому и моя реакция на момент была связана с тем, что просматривался именно толчок Матео, который был настолько несущественный, что в этом аспекте его нельзя было разбирать.

По поводу офсайда сложно понять. Линии достаточно сложные, камеры с бровки, которая показала бы, был ли офсайд или нет, не было. Есть система, и она будет работать вовсю всегда так, как она работает.

Что касается мнений, по той картинке и тем линиям, конечно, там другого быть не может. Как эти линии чертятся, на каком уровне и какие точки выставляются… Наверное, опыт есть у тех людей, которые это делают. Система одинакова для всех и будет одинаково работать. Здесь никаких вопросов у меня нет», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Сергей Семак: «Многие арбитры немножко не разбираются, где нарушение, а где единоборство. Когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть. Трактовка этих моментов зачастую вызывает много споров»

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13 комментариев
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Если бы гол отменили в другую сторону там бы весь судейский корпус с микроскопами это неделю обсуждал
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-5
+11
Любой спорный эпизод трактуется в пользу наших соперников
+11
-5
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Семак как всегда спокойно всё объяснил,судью ни в чём не виня.Другая сторона уже несколько дней скулила бы про заговор.
+6
-1
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Линия простая. Жопа защитника/Пятка Дуги. Жопа оказалась меньше. Был внеигры
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Ответ Roma Dep
Если бы гол отменили в другую сторону там бы весь судейский корпус с микроскопами это неделю обсуждал
Так вроде неделю и обсуждают) а было бы в другую сторону, обсуждала бы не другая сторона, а Петержела, Радимов, Джо Байден, все кто связаны со Спартаком)
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Так Горгазу надо купить пяток судей, которые будут линии "рисовать".В чём проблема то, а?
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Да Спартак уже был готов сам себе забить, лишь бы в путь регионов свалить, а эти все что-то обсуждают об игре, в которой отсутствовал соревновательный процесс.
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Сидел на С117 в 5 ряду, Дуглас прямо перед нами подавал на Кассьерру. В моменте сразу было видно, что у Дугласа офсайд. Остальное пусть уже эксперты с линейкой вычисляют.
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Ответ Дмитрий Шиянов
а когда Карраскаля гол отменили, как линии были, четче?
https://m.vk.com/photo-23281547_457434601?list=wall-23281547_3745472&from=comments

Помню как нам здесь ещё заливали,что судья боковой в плохой позиции,опоздал за моментом.
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Ответ krupin82
Семак как всегда спокойно всё объяснил,судью ни в чём не виня.Другая сторона уже несколько дней скулила бы про заговор.
Да,да, посомотрел бы я на него елси бы гол отменили и Спартак победил бы в матче.ВИдели мы Семака уже и его культурность когда зенит проигрывает.
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