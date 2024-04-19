Семак об отмене гола Кассьерры: «Линии сложные, не было камеры, показывающей – офсайд или нет. Как линии чертятся, на каком уровне и какие точки выставляются… Есть опыт у людей, которые это делают, наверное»

Сергей Семак высказался об отмене гола Матео Кассьерры.

На 86-й минуте ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) был отменен гол нападающего петербургской команды Матео Кассьеры из-за положения вне игры. Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, подтвердил свое решение.

– В продолжение темы. Если брать последний матч со «Спартаком», камера выхватила вас и было видно, что вы не понимаете, почему отменили гол . Изменили ли вы свое решение после того, как увидели линии офсайда Дугласа Сантоса? Может быть стоит, чтобы арбитр объявлял, раз он объявляет, кто именно был в офсайде? Потому что болельщикам было непонятно.

– Нет, дело в том, что изначально, я так понимаю, игроки соперника апеллировали к толчку со стороны Кассьерры. Поэтому и моя реакция на момент была связана с тем, что просматривался именно толчок Матео, который был настолько несущественный, что в этом аспекте его нельзя было разбирать.

По поводу офсайда сложно понять. Линии достаточно сложные, камеры с бровки, которая показала бы, был ли офсайд или нет, не было. Есть система, и она будет работать вовсю всегда так, как она работает.

Что касается мнений, по той картинке и тем линиям, конечно, там другого быть не может. Как эти линии чертятся, на каком уровне и какие точки выставляются… Наверное, опыт есть у тех людей, которые это делают. Система одинакова для всех и будет одинаково работать. Здесь никаких вопросов у меня нет», – сказал главный тренер «Зенита» .

Сергей Семак: «Многие арбитры немножко не разбираются, где нарушение, а где единоборство. Когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть. Трактовка этих моментов зачастую вызывает много споров»