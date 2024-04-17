Судья не дал «Зениту» пенальти за удар Джикии в колено Караваеву

В ворота «Спартака» могли назначить пенальти в конце игры с «Зенитом».

На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России защитник , пытаясь прервать прострел защитника петербуржцев , в прыжке зацепил колено , после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»