Судья не дал «Зениту» пенальти за удар Джикии в колено Караваеву

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Алексей Сухой Георгий Джикия Вячеслав Караваев Дуглас Сантос Футбол

В ворота «Спартака» могли назначить пенальти в конце игры с «Зенитом».

На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России защитник Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел защитника петербуржцев Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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92 комментария
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Джикия худший игрок матча
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-6
+62
Есть вопросики и по пенальти, и по отмененному голу
+83
-22
+61
Тот самый знаменитый "газпромовский админресурс" ))
+58
-16
+42
Ответ Pro_Zenit_7
Есть вопросики и по пенальти, и по отмененному голу
а какие вопросы по отмене гола?! чистый офсайд) а пеналь железнобетонный
+49
-10
+39
Судья специально не стал ставить пенальти, чтобы все не догадались про антиспартаковский заговор
+39
-6
+33
А в первом матче гол Спартака был забит после паса рукой. Да и сколько грубости сегодня Сухой простил кб. Соболев матч ну никак доигрывать не должен был. Зенитовский админресурс он такой. Смотри не перепутай.
+45
-13
+32
Не, я все понимаю, но как Соболев матч доиграл? Бегал, Фолил, провоцировал
+33
-5
+28
Ответ T622222
Джикия худший игрок матча
А как же дельфин?(
+26
-6
+20
Надо Зениту тоже с судьями чаю попить. А то судья сегодня прямо затащил катку Спартаку вместе с Максименко
+23
-3
+20
Ответ Евгений Шевченко
Какие? Оффсайд был. Жора втащил уже после удара. Все справедливо
"Жора втащил уже после удара"

И это все также 100% пенальти.
+22
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+17
Ответ T622222
Джикия худший игрок матча
Даже питерские согласятся, ведь обычно Джикия привозит качественнее!
+16
0
+16
Ответ Костас Костофы
Жоре пора завязывать с футболом.
Можно Сухого с собой заберёт. Как эти днища до сих пор в футболе непонятно
+14
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+13
Спартак играет как труп
Джикия - как ещё больший труп
+15
-5
+10
Ответ Лирой Дженкинс
Не, я все понимаю, но как Соболев матч доиграл? Бегал, Фолил, провоцировал
Если бы не футбол, то он где-нибудь у себя в Барнауле мобилы в подворотне отжимал, то ещё быдло
+11
-1
+10
За уши спартак притащили к ничьё, арбитры просто атас! Таких выгонять надо
+13
-5
+8
Зачем тогда ВАР нужен,если несколько ...дов пенальти не видят
+9
-2
+7
Ответ Евгений Шевченко
удар был после касания мяча. почему пенальти то?
Потому что соперников без мяча тоже нельзя бить по колену. Правила такие. Внезапно. Это было банально травмоопасно.
+8
-1
+7
Ответ Forrest Gamp
сомнительно
Существуют правила игры в футбол. До тех пор, пока мяч в игре (то есть он не покинул пределы поля или судья не остановил игру), нарушение правил в штрафной, например, удар ногой в колено игрока соперника - это пенальти. Учите матчасть ;)
+7
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+6
Жоре пора завязывать с футболом.
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0
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Кто ещё не привык? В Москве был "незначительный" контакт мяча с рукой перед голом Угальде, здесь - "незначительный"удар в колено, да и линию офсайда перед голом Касьерры тоже "незначительно" провели! Это всё админресурс.P,S. Хотя на ВАРе - Турбин,он и в поле ничего не видит,помню как он Халка удалил вместо Широкова.
+8
-2
+6
Джикия, как мясо для шашлыка, должен подольше помариноваться на лавке. Пока рано его выпустили. Вся футбольная Россия топила за Джикию, даже пенальти не дали, чтобы не получилось, что Абаскаль прав был - Джикия закончил с профессиональным футболом.
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не дал пенальти чтобы не говорили потом что арбитры помогают Зениту :)
Кстати в игре Оренбург - Динамо тоже не дал судья пенку в пользу Оренбурга
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Ответ ДудьСдулся
Что значит судья не дал? Если пенальти не было, то почему он должен его давать? Потому что Зенит?
Потому, что удар по ноге был, и причём тут Зенит - не Зенит. На повторах всё видно.
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Вот ведь нехороший человек Абаскаль такого мастера мариновал.
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Ответ fil_spb
"Жора втащил уже после удара" И это все также 100% пенальти.
Арбитрам и видео повторы дали и помощников - только это все им лишнее...Удар был по ноге в штрафной, до или после удара по мячу уже без разницы и пеналь должен быть....
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Джордж еле ходит по полю, зато свой с ромбиком.
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Такого скандала я не припомню за многие годы.Всяко бывало,но чтоб отменить явный пеналь и ОТМЕНИТЬ явный гол????!!! просто немая сцена!!!!
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Какой отвратительный комментатор, ну какую чушь он нёс! По мне уж лучше Жора "ипотека" !
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Вар смотрели , ничего не увидели.
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Интересно послушать комментарии Семака
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