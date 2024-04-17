Судья не дал «Зениту» пенальти за удар Джикии в колено Караваеву
В ворота «Спартака» могли назначить пенальти в конце игры с «Зенитом».
На 78-й минуте матча Фонбет Кубка России защитник Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел защитника петербуржцев Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.
Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
И это все также 100% пенальти.
Джикия - как ещё больший труп
Кстати в игре Оренбург - Динамо тоже не дал судья пенку в пользу Оренбурга